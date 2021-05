Aranyáron mérik a boltok a magyar luxuszöldséget: még csak most kezdődik a dömping

Elindult a hazai spárga dömpingja a magyar boltokban. Igaz, annyira nem olcsó mulatság 500 grammot megvenni a magyar földek aranyából: a legolcsóbb lehetőség 799 forintba kerül, viszont 1490 forintért is találni a zöldségból.

Elérkezett az évnek az a hete, amikor először lepi el nagy mennyiségben a hazai boltokat a magyar spárga – derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) friss közlése szerint. Igaz ugyanakkor, hogy bár az utóbbi években nőtt a magyarok spárgaevési kedve, itthon mégsem számít sztárzöldségnek a finomság. Pedig az itthoni termés nagyon jó, nem is csoda, hogy a legnagyobb részét exportra viszik, amit el is kapkodnak a németek, osztrákok, svájciak.

Hiába tehát, hogy az utóbbi években azért nőtt a magyarországi spárgafogyasztás is, ez még mindig rendkívül alacsony idehaza. Ha összehasonlítjuk, akkor az EU legnagyobb spárgafogyasztói a németek, ahol egy évben egy főre 1,7 kg spárga jut átlagosan, miközben Magyarországon mintegy 250 grammot tesz ki. Ez persze egyfelől nem is csoda, hiszen egy igen drága finomságról van szó, ami a rendkívül árérzékeny magyar vásárlóknál könnyen kicsaphatja a biztosítékot.

Az eddig a legtöbb boltban kapható spárga fél kilója akár 2 000 – 3 000 forintba is kerülhetett. Igaz, ezek jellemzően külföldről jöttek, többek között például Peruból. Mostanra viszont a legtöbb Magyarországi boltlánc szortimentjében megjelente a magyar spárga is, úgyhogy megnéztük, ezeket mennyiért szerezhetik be a hazai vásárlók.

Mennyibe kerül a magyar spárga?

Ahogy a táblázatból látszik, az idény első nagy spárgalázakor a boltok átlagosan 800-1000 forint környékén adnak 500 grammnyi spárgát. Persze vannak kilengések is: jelenleg a legolcsóbb spárgát a CBA online shopjában és a Lidl 20. heti akciós újságjában találtuk, egyaránt 799-799 forintba került a finomság. Igaz, a CBA-ban ez az eredeti ár még most is, miközben a Lidlbe 1199 forintról volt leárazva a zöldség.

Érdekes, hogy bár a legolcsóbb spárga 800 forintba kerül, addig a Spar üzletekben lehet kapni „extra” jelzésű spárgát is 1490 forintrét, ami majdnem a duplája a legolcsóbban kapható spárgának. Igaz, a szupermarket-láncban is található karcsúbb árfekvésű, 999 forintos darab. Mindezen felül érdemes azt is megjegyezni, hogy online osztályozás alapján nem könnyű dönteni, hiszen ahogy a táblázatunkból is látszik, az online felületek nem mindegyike jelöli meg pontosan, milyen osztályba sorolható a spárga, amit kínálnak. Így ez csak akkor derülhetne ki, ha az ember már megveszi azt, és kiszállítják vagy értelemszerűen bolti vásárlás esetén a címkén ez fel lenne tüntetve.

A legtöbb hazai áruházban a magyar dömping miatt nem igazán találtunk friss, külföldi árut, azonban a Kiflinél még lehet kapni perui fehér spárgát, annak viszont 500 grammja 2999 forintba kerül.

Miért ilyen drága a spárga?

Mint az korábban kiderült, az amúgy sem olcsó spárga termelői ára idén 20 százalékkal drágább, mint tavaly. Hunyadi István, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója az Agrárszektornak beszélt arról, mik a legfőbb okai a spárga magas árfekvésének:

egyfelől a spárga igen kézimunkaerő-igényes kultúra, a munkaerő pedig évről évre drágul,

emellett a termelés egyéb költségei is jelentősen növekedtek az utóbbi egy évben,

illetve a kereskedelem is egyre nagyobb haszonkulccsal dolgozik.

A mostani időszakról viszont a szakértő szerint érdemes tudni, hogy ha az „időjárás hirtelen melegebbre fordul, akkor a spárga is berobban, a nagyobb tömegben való megjelenés pedig áreséshez vezethet.” Ennek alapján tehát a vásárlók bizakodhatnak abba, hogy az idény során olcsóbban is kapható lesz majd a magyar luxuszöldség.