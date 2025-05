Berúgta a grillszezont a Kifli.hu: ezekkel a termékekkel tarolnának idén

Májusban a változatos időjárás ellenére is berobbant a grillszezon: a Kifli.hu adatai azt mutatják, hogy az elmúlt hetekben ugrásszerűen nőtt a kereslet a grillezéshez ajánlott húsfélék, szószok, pácok, köretek és zöldségek iránt. A kínálat mára több mint 300 különféle grill- és bográcsterméket tartalmaz – a klasszikus hozzávalóktól a nemzetközi különlegességeken át, közte több mint 50 féle húsmentes alternatívával.

Bár az elmúlt hetek időjárása gyakran szeszélyes volt, a grillszezon már javában tart – legalábbis a Kifli.hu-n. A vásárlói szokások változásának és az egyre bővülő kínálatnak köszönhetően már tavasszal elindult a „nyár az erkélyen” életérzés, amely idén minden eddiginél több ízélménnyel, prémium alapanyaggal és innovatív megoldással csábít. Az online szupermarket kínálatában jelenleg több mint 300 grill- és bográcstermék érhető el, a klasszikus hozzávalóktól a különleges nemzetközi inspirációjú fogásokon át a húsmentes alternatívákig.

A magyarok 60 százaléka szokott grillezni, 41 százalékuk pedig legalább havonta egyszer sütöget a szabadban – derül ki az Opinio piackutató 2024-es, reprezentatív felméréséből. Az adatok alapján a grillezés nemcsak kedvelt gasztronómiai tevékenység, hanem kiemelt közösségi élmény is: a válaszadók 87 százaléka társaságban, barátokkal vagy családdal együtt grillez. A legnépszerűbb alapanyag a hús (95 százalék), de egyre többen tesznek zöldségeket (51 százalék) és halat (17 százalék) is a grillre.

A szezon húskedvelői válogathatnak a friss, hazai beszállítóktól származó termékek és a nemzetközi street food ihlette különlegességek között. Kiemelkedően népszerűek a Pereg és az Eatventura angus marhahúsból készült burger pogácsái, a Kaiser BBQ fűszeres csirkemellfiléi, a házi ízesítésű sültkolbász mixek, valamint az olyan nagy kedvencek, mint a Kaiser marha Brisket, sült császárszalonna vagy a Grill-Mix XXL csomag. A kínálatot a Jack Daniel’s ízesítésű BBQ-oldalas és a Nocker angus marhaburger is gazdagítja.

Manapság a tenger gyümölcsei és a halak is egyre gyakrabban kerülnek rácsra: lazacsteak, fűszeres pisztrángfilé, grillezésre készített garnéla és halpogácsák is bővítik a sütögetési lehetőségeket. Ezekhez jól passzolnak az egzotikusabb szószok – például lime-os aioli vagy mangós salsa. A grillezett tengeri fogások népszerűsége nem véletlen: az Eurofish adatai szerint 2022-ben a magyarországi halimport volumene elérte a 30,2 ezer tonnát, amelynek értéke több, mint 50 milliárd forint volt. A halfogyasztásban is emelkedő tendencia figyelhető meg: az egy főre jutó éves mennyiség 5,7 kilogrammról 6,7 kilogrammra nőtt 2014 óta – derül ki az AKI Agrárközgazdasági Intézet 2023-as adataiból.

A vegetáriánus és vegán grillrajongók sem maradnak finomságok nélkül: több mint 50 húsmentes opció közül válogathatnak. A kínálatban megtalálható például a Green Legend vegán grillkolbász, a Garden Gourmet BBQ steak, halloumi sajt, a Planty's fűszeres növényi burger és a Culina Vegán grillmix, amely többféle húspótlót tartalmaz. A grillzöldségek – például padlizsán, cukkini és a portobello gomba – mellett különleges köretek is elérhetők, így a cheddar sajtos grillburgonya, a házi burgonyasaláta vagy a Delhaize márkájú bulgursaláta. Az egzotikusabb ízvilágot keresők kimchivel töltött gombafejeket, jalapeñós vegaburgert vagy halloumit is választhatnak, de az online szupermarketben elérhető többféle lencse- és céklapogácsa, valamint tofu- és tempeh-alapú grilltermék is.

A grillezés nemcsak a húsokról és zöldségekről szól – legalább ilyen fontosak a kiegészítők. A Kifli.hu 14-féle hamburgerzsemlét, köztük kézműves Marmorstein puffancsokat, szezámmagos bucikat és további, gluténmentes verziókat is kínál. A hamburgerekbe prémium cheddar sajt, baconszeletek, római saláta, savanyúság és pirított hagyma is rendelhető, de egyre többen választanak mellé hummuszt, csípős mártogatóst vagy fűszeres joghurtokat. A szószválaszték is lenyűgöző: Not Just BBQ, Sweet Baby Ray’s, Tracklements, Heinz, valamint különleges magyar márkák, mint a Hot Honey csípős-mézes kreációja.

A bográcsozás szerelmesei is bőséges választékból szemezgethetnek: a szezon beköszöntével megnőtt a kereslet a klasszikus magyaros fogások hozzávalói iránt. A Kifli.hu-n egyre többen keresik a csontos sertéslapockát, marhapofát, házi füstölt szalonnát, valamint az előre felkockázott lecsóalapokat és szeletelt vöröshagymát.

A kínálatban olyan kényelmi termékek is megtalálhatók, mint a tálcás gulyásmix vagy a pörkölthúsként árult előkészített marhanyak, amelyekkel gyorsabban elkészül a klasszikus bográcsgulyás vagy paprikás krumpli. A friss zöldségek és fűszerek – például házi paprika, friss paradicsom, zellerzöld és csípős erős paprika – is egyre népszerűbbek a szabadtéri főzéshez.