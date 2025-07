Mit ültessünk júliusban? Júliusban ültethető zöldségek, virágok: kezdődhet a másodvetés is

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A közhiedelemmel ellentétben még júliusban is el lehet kezdeni a kertészkedést, egyes zöldségek, fűszernövények ugyanis még az idén termést is tudnak hozni, betakaríthatók. Sokan úgy gondolják, hogy a nyár közepe már túl késő az ültetéshez, pedig valójában júliusban is bőven akad tennivaló a kertben. Akár friss zöldségeket, akár színes virágokat szeretnénk látni az ágyásokban, júliusban mit lehet ültetni, arra több válasz is létezik, főleg, ha tudatosan választjuk meg a fajtákat.

Még nyár közepén sincs minden veszve, ha veteményezésről, palántázásról van szó. Bőven van növény júliusban mit lehet ültetni. Bár vannak olyan fajták – mint a paradicsom vagy a tökfélék –, amelyekről már lecsúsztunk, még mindig számos lehetőség maradt. Maradt egy bevetetlen terület a kertedben, vagy még nem is vetettél semmit idén? Mutatjuk, júliusban mit lehet ültetni! A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Mit ültessünk júliusban? Ez az enyhébb júliusi hét éppen megfelelő arra, hogy haladjunk a kerti teendőkkel, hiszen az elmúlt hetek kánikulájában nem volt javallott hosszan a szabadban tartózkodni. A most vethető, palántázható növényeknek még lesz ideje kifejlődni, és termést hozni idén. A válasz arra, mit ültessünk júliusban, sokkal gazdagabb, mint elsőre gondolnánk. Júliusban ültethető zöldségek A júliusban ültethető zöldségek közül érdemes olyan fajtákat választani, amelyek rövid tenyészidejűek, és jól bírják a meleget: Spenót, nyári saláta, rukkola, petrezselyem – Ezek a „last minute” zöldleveles növények jól fejlődnek száraz, napos időben is. Míg a saláta és rukkola bírják a közvetlen napot, a spenótot és petrezselymet inkább félárnyékos helyre érdemes vetni.

Retek – Gyorsan fejlődik, akár 3-4 hét alatt szedhető, de nem szabad túl sokáig a földben hagyni, mert megöregszik.

Zöldbab – A bokorbab júliusi vetés után is termést hoz augusztus végére. Ha a zöldborsó már lekerült, ez kiváló másodnövény lehet.

Karalábé, karfiol, kelkáposzta, brokkoli, fodros kel, kelbimbó – Ezeket palántáról is érdemes ültetni most, még nyár végén vagy ősszel is szüretelhetők.

Sárgarépa, cékla, karórépa, zeller, fehérrépa – A gyökérzöldségek egy része is jól bírja a nyári vetést, sőt sokáig a földben hagyhatók.

Póréhagyma, bazsalikom – Nyáron vetve ősszel szüretelhetők, jól kiegészítik a szezonvégi fogásokat. Mit ültethetünk júliusban másodvetésként? A másodvetés júliusban kulcsfontosságú lehet a kis kertekben, ahol minden négyzetméter számít. Gyakran előfordul, hogy a tavaszi termények, például a korai borsó, már lekerültek, és felszabadult az ágyás. Ezeket a helyeket érdemes újra hasznosítani a másodvetés júliusban lehetőségeivel. A másodvetés júliusban során jöhet: JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank 71 484 forintos törlesztőt (THM 11,39%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Nyári saláta, spenót, sóska

Zöldbab – különösen a zöldhüvelyű fajták, melyeknek hüvelyét még a szemek kifejlődése előtt is lehet szedni.

Karalábé, kelkáposzta, brokkoli

Őszi burgonya, uborka (kovászolni való), tök Fontos, hogy a másodvetés júliusban megfelelő növényekkel történjen. Az ilyenkor ültetett növények több vizet igényelnek, és fokozott figyelmet kell fordítani az öntözésre, tápanyagpótlásra és a gyomirtásra. Az aszályos időjárás és a tavaszi esőzések után különösen fontos a tervezés és gondoskodás. Júliusban ültethető virágok A júliusban ültethető virágok között találunk gyorsan virágzó, egynyári növényeket, amelyek egész őszig díszítenek: Körömvirág – Gyógyhatású, és jól bírja a meleget.

Bársonyvirág (büdöske) – Kiváló talajfertőtlenítő, távol tartja a kártevőket.

Estike – Kellemes illatú, este nyíló virág.

Dísznapraforgó – A kisebb fajták is látványosak, és nyári vetés után gyorsan virágba borulnak. Praktikus tanácsok júliusi ültetéshez Válassz gyors tenyészidejű vagy kifejezetten őszi vetésre ajánlott fajtát.

A vetés előtt áztasd be a magokat, így gyorsabban kicsíráznak.

Palántázásnál figyelj a vízigényre – nyáron több öntözést igényelnek.

Ne feledkezz meg a kártevőkről és gyomnövényekről sem, ezek nyáron különösen gyorsan terjednek.

Tartsd be a vetési útmutatót, hogy a növények megfelelően fejlődhessenek. Összegzés A válasz arra, mit ültessünk júliusban, sokkal bőségesebb, mint gondolnánk: a júliusban ültethető zöldségek és a júliusban ültethető virágok még sok örömet okozhatnak a nyár és ősz folyamán. Legyen szó friss vetésről vagy tudatos másodvetésről júliusban, a lényeg a megfelelő növényválasztás és a gondos ápolás. Így még nyár végén is zöldellhet a kert, és bőséges termést adhat egészen a fagyokig.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK