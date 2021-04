Horroráron mérik a szezon zöldségét: erről is le kell mondanunk idén?

Nem elég, hogy a járvány hatására megdrágult zöldség- és gyümölcsárak emelkedése idén sem állt meg, még várni is kell a tavasz egyik első hazai zöldségére: a spárgára. Mostanra már megjelent a boltokban és a piacokon a friss, egészséges zöldségféle, viszont az ára sokakat elriaszthat a vásárlástól. A fehér spárga kilója nagyjából 2200, a zöldé 3000 forint körül mozog, ha egyáltalán találunk belőle a piacokon. Tavaly a 16. héten még az 1500-200 forintos kilós ár volt jellemző.

Idén később kerül a boltokba a magyar spárga, de a héten már jelentős mennyiségre számíthatnak a vásárlók - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) még a múlt héten. Az idei késést a tavaszi fagyok okozták, a szedés kezdete másfél héttel későbbre tolódott a rendkívüli időjárás miatt. Máskor a spárgaszezon április elején elkezdődik. A betakarítást idén is nehezíti a munkaerőhiány - írták.

Már tavaly is gond volt a magyar spárgával, mintegy 30 százalékkal kevesebb termett 2020-ban, és még ennek a betakarítása és értékesítése is gondot okozott a termelőknek a munkaerőproblémák és a piac beszűkülése miatt. Magyarországon – bár lassacskán emelkedett az elmúlt években, de még mindig – nagyon alacsony a spárgafogyasztás a nyugat-európaihoz képest, mindössze negyed kg/fő éves szinten. Az EU-ban a németek fogyasztják a legtöbb spárgát (1,7 kg/fő/év). Pedig az egyik legkoraibb magyar, szabadföldi zöldség tavasszal, és nagyon egészséges.

A spárga tele van rostokkal és vitaminokkal (A, B6, C, E és K), tartalmaz folsavat, vasat, rezet és kalciumot is, természetes vízhajtó hatása van, és rendszeres fogyasztása megvéd a húgyúti fertőzésektől. Mivel tele van antioxidánsokkal, a leginkább - nem főzve, hanem - párolva érdemes fogyasztani. A spárgafogyasztástól viszont sokakat visszarettenthet az is, hogy mennyire megdrágult a zöldség az utóbbi években.

Aranyáron lesz idén a szezon első zöldsége

A Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR) adatai szerint a budapesti és vidéki piacokon is megjelent a belföldi termesztésű fehér és zöld spárga. A fehér spárga kilója a Fehérvári úti piacon 2199 forint volt a 15. és 16. héten. Ha a gyakori kiszereléseket nézzük (400-500 gramm), akkor ezen a héten a Fehérvárin 1380 forint/köteg volt az ára, a Vámház körúton 950 forint. A szegedi fogyasztói piacos átlagárak 3000 forint/kilót mutattak a fehér spárgára.

Bár azt a NAK közlése is megerősítette, hogy idén késik a spárgaszezon, viszont úgy tűnik, drágább is lesz a zöldség, mint tavaly, vagy tavalyelőtt. A fővárosi és szegedi piacokon már pár héten belül ilyen mérséklődött mind a fehér, mind a zöldspárga ára, idén viszont eleve elég magas árról indulunk. Ki tudja, mennyivel tudják majd ezt a termelők csökkenteni.

Amint a grafikonon látható, tavaly és tavalyelőtt sem voltak ilyen magasak a spárgaárak, sem a kilós, sem a köteges/csomagos összevetésben a 16. héten. A szegedi piac kiemelkedő (piros) oszlopain látható a fehér és a zöld spárga árai kilósak, míg a budapesti piacokra forint/kiszerelés átlagárat adott meg a PÁIR. Ezzel együtt is elmondható, hogy kétséges, idén tudnak-e majd ilyen árakat kínálni a piacok.

A boltok akciós újságaiban is megjelent a magyar spárga: az Auchanban például a zöldspárga köteg (500g) 898 forint (1796 Ft/kg). A Pennyben a fél kilós zöldspárga csomag szinte ugyanannyiba, 899 forintba kerül. Úgy fest azonban, hogy a többi boltban hiába vadászunk akciós spárgára a zöldségosztályon. Vélhetően a szezon kitolódása - a szokatlan időjárás, fagyok - miatt késlelteti az árak csökkenését, azonba remélhetőleg a korábbi évekhez hasonlóan pár hét múlva már kedvezőbb áron lesz a zöld és fehér spárga.