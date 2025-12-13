Az év végéhez közeledve egyre több településen vonulnak végig a gazdák feldíszített traktorai. Láttál már ilyet? Ha nem, most megnézheted, hol lesz a közeledben ilyen...
Ízig-vérig karácsonyi sztárterméket akcióz brutálisan a Lidl: indul a roham érte, felkötheti a gatyát a Tesco, Auchan, Kifli
A karácsonyi sütés egyik legnagyobb könnyebbségét a kész tészták adják, ezekből pedig most többféle is akciós áron érhető el a boltok kínálatában, így az ünnepi süteménykészítés jóval olcsóbban megúszható. A gyorsan felhasználható megoldások idén különösen felértékelődtek, miután egy népszerű piaci szereplő kivezette saját kész mézeskalács tésztáját.
A Lidl aktuális ünnepi akciójában több, a karácsonyi készülődéshez ideális Tante Fanny termék is kedvező áron kapható. A márka egyébként osztrák eredetű, amely kifejezetten a kész, hűtött tészták piacára specializálódott. Termékkínálatában többek között leveles tészta, pizzatészta, réteslap, linzer-, mézeskalács- és bejglitészta is megtalálható. Legfőbb előnye a gyors felhasználhatóság: a termékek azonnal süthetők, nem igényelnek dagasztást, kelesztést vagy hosszabb előkészítést, így jelentősen leegyszerűsítik az otthoni sütést-főzést.
A Tante Fanny Európa-szerte jelen van, termékeit számos országban forgalmazzák, köztük Magyarországon is, ahol elsősorban a nagy áruházláncok kínálatában érhetők el. A márka hangsúlyt fektet a megbízható minőségre, az állandó receptúrára és a biztonságos élelmiszer-előállításra, miközben folyamatosan bővíti választékát az aktuális fogyasztói igényekhez igazodva. Így például az ünnepi időszakban különösen népszerűek a szezonális termékeik, mivel gyors megoldást kínálnak a házi sütemények elkészítéséhez.
A Lidl-ben most a friss linzertészta 300 grammos kiszerelésben 999 forintért vásárolható meg, akárcsak a 400 grammos Tante Fanny mézeskalácstészta, amely szintén 999 forintba kerül. A bejglik kedvelőinek szintén jó hír, hogy a 400 grammos friss bejglitészta most 1099 forintért érhető el az áruházban.
Megnéztük, hogy mennyire versenyképes ez az ár a többi versenytárs ajánlataihoz képest. Az Auchan webáruházában ugyanez a bejgli tészta 1299 forintba kerül, a linzertészta pedig 1619-be - a mézeskalács tésztát nem találtuk meg.
A Tesconál 1 479 forintért találtuk meg a linzertésztát, a bejgli tészta 1 099 forintba kerül, a mézeskalács tészta ugyan 999 forintba kerülne klubkártyával, de a weshop szerint nem elérhető. A Coop webshopjában 1 439 forintba kerül a mézeskalács tészta, a bejglis termékért pedig 1 029 forintot kérnek. A Kiflinél a mézeskalács tészta 1499 forintért kapható, a bejgli tészta 1139-be kerül, a linzertésztáért pedig 1449 forintot kérnek.
Az összevetés alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a Lidl akciós árai kifejezetten versenyképesek, több terméknél pedig a piac legalacsonyabb szintjét képviselik. A 999 forintos linzer- és mézeskalácstészta szinte minden más láncnál jelentősen drágább árral szerepel, a különbség több esetben 400–600 forint is lehet. A bejglitészta esetében ugyan akad hasonló árszint, de a Lidl 1099 forintos ajánlata így is az olcsóbbak közé tartozik.
Az IKEA kivonta slágertermékét
Mint beszámoltunk róla, idén nem érhető el a magyarországi kínálatban az előre elkészített, 500 grammos Vintersaga mézeskalács tészta, amely tavaly 1290 forintért sok család adventi készülődésének praktikus alapdarabja volt. A termék hiánya azért különösen feltűnő, mert gyors, kényelmes megoldást kínált azoknak, akik az alapanyagok beszerzése és a tészta elkészítése nélkül szerettek volna közösen sütni.
A döntés több vásárlóban is csalódást keltett, amit a közösségi médiában és fórumokon megjelenő reakciók is tükröznek. Sokan azért nehezményezik a termék eltűnését, mert szerintük jól illeszkedett ahhoz a szemlélethez, amely évek óta a közös karácsonyi sütés-főzés és a családi együttlét fontosságát hangsúlyozza. A kész tészta különösen a gyerekekkel való közös szaggatást és díszítést tette egyszerűvé és élményszerűvé.
