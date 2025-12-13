Putyin még évekig képes finanszírozni az ukrajnai háborút az orosz gazdaság stagnálása ellenére is.
Sokk a magyar családoknál: csendben úszik el a bankba félretett pénzük, sokan nem is tudják, mi történik valójában
Az MNB előzetes adatai alapján a magyarok mintegy 12 626,5 milliárd forintot tartanak lekötés nélkül a bankszámlájukon. A legnagyobb baj ezzel az, hogy ez az összeg jellemzően nem kamatozik, így az inflációnak megfelelően veszít a vásárlóértékéből. De vajon van olyan megoldás, amivel lekötés nélkül ellensúlyozni lehet az éves áremelkedés pénzzabáló hatását?
12 626,5 milliárd forint hever látra szóló betétben, azaz lekötés nélkül a bankszámlán. Az MNB előzetes adatai alapján 2025. III. negyedévében ekkora összeg hevert lekötetlenül a magyarok bankszámláján. A legnagyobb baj ezzel, hogy a bankok csak minimális kamatot kínálnak ezekre az összegekre, vagyis ténylegesen ezen összeg vásárlóértéke csökken - írja elemzésében a Bankmonitor.
Az idei év első 11 hónapjában mért éves inflációs adat átlaga 4,5%, ezzel korrigálva a lekötetlen pénzmennyiség ténylegesen 568,19 milliárd forintot veszített az értékéből egyetlen év alatt. Ez komoly áldozat, amit a magyarok fizetnek a rugalmasság, könnyű hozzáférhetőség oltárán.
Kamatozhat a pénz lekötés nélkül is a számlán
Persze van előnye is annak, hogy nem köti le valaki a pénzét, így a kérdéses megtakarításhoz gyorsan, könnyedén hozzá lehet férni. Az pedig nem fordulhat elő, hogy a kérdéses összeg nominálisan veszít az értékéből. Persze hozam nincsen és az infláció is pusztítja a látra szóló betétek vásárlóértékét.
De tényleg nincsen hozam, kamat ezekre az összegekre? A legtöbb számla esetén ez a kijelentés megállja a helyét, akad azonban néhány kivétel - jegyzi meg a Bankmonitor szakértője.
Gránit Bank prémium számla 4,8%-os éves kamattal
Itt van mindjárt a Gránit Bank prémium bankszámlája, ahol évi 4,8 százalékos kamatot fizetnek a számlán lévő egyenleg után. A kamatozás napi, így az EBKM értéke 4,92%, azaz meghaladja az éves kamatszintet.
A kamat a jegybanki alapkamathoz van kötve, a mindenkori alapkamat -1,70 százalékpont a látra szóló kamatszint. Ez fontos szempont, ugyanis az alapkamat csökkenésével a számlán elérhető kamatszint is csökkenne.
Revolut számlák: 1,25-4,75%-os éves kamat
A Revolut számláinál is értelmezhető kamatszintet lehet elérni: csomagtól függően az éves kamatszint 1,25% és 4,75% között alakul. (A Standard csomagnál 1,25% az éves kamat, míg az Ultra csomagnál már 4,75%-os éves kamat is elérhető a látra szóló egyenlegre.)
A kamatozás itt is napi, nincs minimum összeg és a pénzhez természetesen bármikor hozzá lehet férni.
Cofidis Takarékszámla évi 3,5%-os kamat
A Cofidis Banknál is elérhető egy olyan takarékszámla, ahol évi 3,5%-os kamatot fizetnek a látra szóló egyenlegre. Nincs minimális összeg, a pénzhez a számlatulajdonos bármikor hozzáférhet.
A kamatot havonta, a hónap utolsó napján írják jóvá. Az EBKM értéke 3,56%.
Akik kimaradtak a listából
Csak olyan bankok, számlák kerültek be a felsorolásba, ahol komoly korlátozás nélkül elérhető a kérdéses számla, kamatszint. Vannak olyan bankok, ahol kiemelt ügyfeleknek elérhető kedvező kamatszint. Illetve bizonyos speciális megállapodásoknak megfelelő cégek alkalmazottai, illetve vezetői is elérhetnek jelentősebb kamatszintet egyes bankoknál.
Emellett kimaradtak azok a megtakarítási számlák, ahol a kedvezőbb kamat elnyerésének feltétele a számlaegyenleg folyamatos – hónapról hónapra történő – növelése. Ezen számláknál jellemzően a pénzkivételnek is az a következménye, hogy az adott hónapban már nem érhető el a teljes kamat.
Érdemes tehát mindenkinek a saját céljai és lehetőségei alapján szétnézni a bankok között - ajánlja a szakértő.
Ellensúlyozza ez a kamatszint az inflációt?
Nem szabad megfeledkezni arról, hogy hazánkban a betétek után adót kell fizetni, ez pedig igaz a lekötés nélkül kamatozó összegekre is.
Jelenleg az adó mértéke a hozam 28%-a, ez 15% személyi jövedelemadóból és 13% szociális hozzájárulási adóból áll össze. Azaz a bruttó kamatnak csak a 72 százalékát kapja meg a számlatulaj végül, ugyanis a hazai bankok intézkednek a levonásról. Például a 4,8 százalékos éves bruttó kamat nettó 3,456%-nak felel meg.
Fontos, hogy a Revolutnál lekötött, elhelyezett pénzek sem mentesülnek az adófizetés alól, de ott speciális szabályok vannak érvényben. A Revolut jelenleg levonja a 15% litván forrásadót, ezt követően a kettős adóztatás elkerülése miatt már a hazai 15%-os szja-t nem kell megfizetni. De az adóbevallásban szerepeltetni kell a tételt és jellemzően a 13% szochót rendezni kell. Az érintett ügyfeleknek érdemes adótanácsadóhoz fordulniuk, aki pontosan meg tudja mondani az adott személyre milyen adózási szabályok érvényesek.
Összességében a jövőben várható inflációból érdemes kiindulni: a kormány 3,6%-os áremelkedést vár jövőre, az MNB szeptemberi előrejelzése alapján 3,8% körül alakulhat a 2026-os infláció. Ezt az inflációt nagyságrendileg ellensúlyozni tudják egyes látra szóló betéti kamatok.
Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy a kérdéses számlákhoz kapcsolódhatnak más költségek és szolgáltatások is. Például a Gránit Bank prémium számlájának is van számlavezetési díja, illetve a Revoultnál a legdrágább csomagnál érhető el a legmagasabb látra szóló betéti kamat. Persze ezen csomagok számos extrát is tudnak nyújtani olcsón, vagy akár teljesen ingyen.
Állampapír, lekötött betét
Természetesen vannak más mérsékelt kockázatú lehetőségek is, amelyekkel értelmezhető hozamot lehet elérni.
Lekötött betétek
A lekötött betéteknél például a pénzt egy meghatározott időre nélkülöznünk kell, cserébe magasabb éves kamatot lehet elérni. Ez a magasabb kamatszint akár évi 8%, vagy azt meghaladó is lehet. Az idő előtti pénzkivételnél a betett pénzünket visszakapjuk, de jellemzően az időarányos kamatot elveszítjük.
Lényeges, hogy a magasabb betéti kamatoknál jellemzőn extra feltételeket is elvárnak a bankok. Vagy új pénzt lehet lekötni: olyan összeget, amivel növeljük a banknál lévő megtakarításunkat, vagy a betét mellé még szükséges meghatározott összegben más megtakarítást is választani.
Nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy a lekötött betétek kamata ugyanúgy adóköteles, mint a lekötés nélkül elért kamat.
Lakossági állampapírok
A lakossági állampapírok között is találni szép számmal olyan lehetőséget, ahol értelmezhető kamatot lehet elérni. Az 5 éves futamidejű FixMÁP esetében az éves kamatszint 7%. Illetve ott van akár a Magyar Állampapír Plusz, ahol az 5 éves futamidő alatt a kamat évi 6,5-7,5% között alakul. (Az idő előrehaladtával fokozatosan emelkedik a kamatszint.)
Ezen lehetőségek nagy előnye, hogy a kamat nettó, azaz nem vonnak le semmilyen adót. Illetve idő előtti kiszállás esetén az időarányos kamatot megkapja az megtakarító.
Hátránya ezen megoldásoknak, hogy nincs tőkegarancia, lejárat előtti visszaváltás, eladás esetén az éppen akkor jegyzett árfolyamot kapjuk meg időarányos kamattal növelten. Ami jó hír, hogy a Kincstár jelenleg az ilyen papírokra 99%-os visszavásárlási árfolyamot jegyez, azaz náluk mondhatni 1% költség mellett ki lehet szállni a befektetésből. A Magyar Állampapír Plusz abból a szempontból különleges, hogy azt mindenféle veszteség nélkül el lehet adni évente egyszer a kamatfizetést követően.
Összegzés
Nagy összeget tartunk lekötés nélkül, látra szóló betétben. Ezzel a legnagyobb baj, hogy jellemzően ezen pénzre nem kapunk kamatot, azaz az infláció mértékével csökken pénzünk vásárlóértéke.
Vannak remek alternatívák, amelyekkel érdemi, akár infláció feletti hozamot lehet elérni. Ráadásul csak mérsékelt kockázatot kell érte vállalni.
Ugyanakkor azok is elérhetnek szemmel látható hozamot, akik nem szeretnék elveszíteni a bankszámlán látra szólóan pihenő pénzben rejlő rugalmasságot. Vannak ugyanis olyan számlák, amelyeknél lekötés nélkül olyan kamat érhető el, amely nettó szinten, azaz adófizetést követően is vetekedni tud a jövő évre várt inflációval.
