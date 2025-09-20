Mit ültessünk ősszel a kertbe, magaságyásba, balkonládába? Itt az ültethető gyümölcsök, zöldségek, virágok listája

Beköszöntött az ősz, a kertészkedés azonban messze nem ér véget – sőt mi több, ilyenkor indul csak be igazán az ültetés csúcsszezonja! Bár a tapasztalt kertészek minden bizonnyal jól tudják, hogyan zajlik az ültetés ősszel, azoknak, akik még csak ismerkednek az őszi ültetés szórakoztató hobbijával, nagy segítséget nyújthat, ha eláruljuk, mit ültessünk ősszel a kertbe, a magaságyásba vagy a balkonládába. Máris mutatjuk, milyen növényeket ültessünk ősszel, melyek az ősszel ültethető zöldségek, fák, virágok!

Cikkünkben annak jártunk utána, milyen növényeket ültessünk ősszel – például, hogy milyen fát ültessünk ősszel, melyek az ősszel ültethető zöldségek vagy milyen virágot ültessünk ősszel – és mire ügyeljünk az őszi kertészkedés során. Az ültetés ősszel mikor a legideálisabb, milyen időjárási körülményeket kell figyelembe vennünk? Melyek azok a növények, amelyek már az ültetés évében teremnek vagy virágoznak, ellenben mik azok, amik áttelelnek és a következő évben kezdenek aktív vegetációba? Mit ültessünk ősszel a kertbe és mi az, ami nem telel át szabadföldben, azaz mit ültessünk ősszel a balkonládába?

Milyen növényeket ültessünk ősszel?

A legtöbb lelkes kezdő kertész részéről az a leggyakoribb kérdés, hogy melyek azok a növények, amelyeket tipikusan ősszel szokás elültetni, továbbá mikor és hogyan érdemes őket elhelyezni a kertben, a magaságyásban vagy egy egyszerű balkonládában, cserépben. Számtalan olyan fa- vagy cserjeféle, virágzó egynyári, kétnyári és évelő növény, illetve zöldség létezik, melyek esetében az ültetés ősszel a legideálisabb, azonban jó, ha tudjuk, hogy mindig a növény egyedi tulajdonságai és igényei szabják meg azt, hogy mikor és hová célszerű őket elültetni.

A fa- és cserjeféléket (gyümölcsfák egy része, díszfák és bokrok) leginkább az októberi fagymentes időben szokás elültetni – mindez igaz az évelő hagymásokra (pl. tulipán, vöröshagyma) és az áttelelő kétnyári növényekre is. Az egynyári virágokat és zöldségeket korábban, tipikusan a fagymentes tavaszi időben, de legkésőbb a nyár folyamán vagy szeptemberben kell elültetnünk, ha azt szeretnénk, hogy még az idén virágozzanak/teremjenek (szintén fajtafüggő, hogy mely növények ültetésére melyik hónap az ideális vagy a még éppen elfogadható). A későbbiekben részletesen kitérünk arra, pontosan milyen növényeket ültessünk ősszel, legyen szó zöldségekről, virágokról és más dísznövényekről vagy gyümölcsfákról!

Mit ültessünk ősszel a kertbe VS mit ültessünk ősszel a balkonládába?

A kertészkedés szempontjából a kertes házban élőknek jelentősen nagyobb a mozgástere a rendelkezésükre álló szabadföldnek köszönhetően, azonban azoknak sem kell aggódniuk, akik az erkélyükre, teraszukra szorítkoznak, ugyanis rengeteg különböző növényt nevelhetünk balkonládában is. A szabadföldi ültetésről első sorban azt kell tudnunk, hogy az egyszezonos növények közül ősszel olyan fajokat érdemes kintre, fix helyre ültetni, amelyek olyan rövid tenyészidejűek, hogy már néhány hét alatt betakaríthatóvá válnak (pl. ősszel ültethető salátafélék). Ezektől eltekintve

szabadföldbe ősszel kizárólag olyan növényeket érdemes ültetni, amelyek télen „hibernálják” magukat. Az ilyen növények (vagy az elültetett magok, hagymák) gond nélkül áttelelnek és túlélik a téli fagyokat, hogy tavasszal aktív vegetációval éledhessenek.

A Kárpát-medence térségében őshonos növények gond nélkül túlélik a magyar teleket a kertbe kiültetve is, azonban a nem őshonos, tipikusan mediterrán vagy trópusi származású fák és virágok többsége nem tartozik ebbe a kategóriába. Az ilyen növényeket célszerű eleve balkonládába ültetni és az első fagyok beköszöntése előtt hűvös, a napfénytől nem elzárt pincében, lépcsőházban átteleltetni. Egyes fajok az elmúlt évek során megszokottá vált enyhébb teleken szélvédett teraszon, ablakpárkányon is képesek arra, hogy a szabadban átteleljenek (tipikus példa erre a muskátli is). Most pedig vizsgáljuk meg kategóriánként, hogy milyen növényeket ültessünk ősszel!

Ősszel ültethető virágok: milyen virágot ültessünk ősszel?

„Őszi virágoknak” alapvetően azokat a növényeket nevezzük, amelyek ilyenkor bontanak szirmot: ezek tipikusan olyan évelők, amelyeket előnevelt formában tudunk ilyenkor megvásárolni (pl. krizantém). Ezeket a növényeket úgy, ahogy vannak, bármikor elültethetjük az ősz folyamán balkonládába és a kertbe is. Népszerű ősszel virágzó – előnevelt formában beszerezhető és ősszel bármikor elültethető – évelők:

évelő krizantém;

sárga kasvirág;

tűlevelű őszirózsa;

kopasz őszirózsa;

kínai szellőrózsa;

gólyaorr;

kerti krizantém;

sisakvirág;

kárpáti varjúháj;

napfényvirág;

sokvirágú napraforgó;

japán szellőrózsa;

közönséges cickafark;

aranyvessző;

ananászzsálya;

méhbalzsam.

Külön kategóriát képeznek az ősszel ültethető hagymások – ilyen a tulipán, a krókusz, a nárcisz vagy a jácint -, melyeknek elültetésére szintén alkalmas a hűvös (8-10°C) októberi időjárás, azonban csak a következő év tavaszán kezdenek fejlődni és virágozni. Az évelőkön túl akár mag vagy hagyma, akár előnevelt virág formájában vásárolhatunk egynyári és kétnyári virágzó növényeket is (az előnevelt, cserepes virágot ugyanúgy bármikor elültethetjük, ahogy az évelőket). Az egynyári virágok magjait viszont tavasszal (március-május) szokás elültetni, és – ahogy a nevükből sejthető – a nyár, legkésőbb az ősz során el is virágzanak.

A kétnyáriak között az ősszel ültethető virágok az első évben valójában nem virágzanak: a növény ekkor az energiáit még a zöld részek fejlesztésére fordítja. Az áttelelést követően a virágzás a második évben következik be, a növény fajtájától függ, hogy mikor kezdődik és milyen hosszú az időtartama. Közkedvelt ősszel ültethető kétnyári virágok:

árvácska;

nefelejcs;

kerti ibolya;

kétnyári pipacs;

kétnyári margaréta.

Ősszel ültethető zöldségek: milyen zöldségeket ültessünk ősszel?

Szeptembertől javában dübörög a sütőtök, a zeller, a cékla, a répafélék és a káposztafélék szezonja, azonban akadnak olyan ősszel vethető zöldségek is, melyeknek magjait ilyenkor szokás a földbe elvetni. Ezek javarészt olyan élelmiszernövények, amelyeknek ideális az őszi vetés évében a hűvös, hideg időjárás és a téli fagyokat is gond nélkül átvészelik. A téli pihenőidejük leteltét követően tavasszal ezek is aktív vegetációba kezdenek, és – a növény fajtájától függően – a következő évben már szüretelhetjük is őket. A következő ősszel vethető zöldségeket szokás ilyenkor elvetni:

sárgarépa és petrezselyemgyökér;

fokhagyma;

zöldborsó, cukorborsó, babfélék;

vöröshagyma;

fejes saláta;

karalábé.

Az ősszel vethető zöldségek kisebbik részét akár már a vetés évében le is szüretelhetjük, ha sikerül a szeptemberi enyhe időben elvetnünk őket. Rövid, mindössze néhány hetes tenyészidejűek miatt leginkább az alábbi zöldségek alkalmasak erre:

hónapos retek;

madársaláta;

rukkola;

spenót;

mángold;

különböző tépősaláták;

metélőpetrezselyem és egyéb zöldfűszerek.

Ezzel meg is válaszoltuk a kérdést, miszerint mit ültessünk ősszel a magaságyásba. A kerti szabadföld helyett azért célszerű ilyen esetben a magaságyásokat választani, mert a fagyok beállta előtt még javában aktívak az olyan kártevők, mint a zsenge hajtásokra éhező csigák és a lótetvek, amelyek pillanatok alatt képesek óriási kárt tenni az őszi veteményesben fejlődő növényekben.

Ősszel ültethető gyümölcsfák, díszfák: milyen fát ültessünk ősszel?

Elsősorban vizsgáljuk meg azt, hogy milyen gyümölcsfát ültessünk ősszel! A gyümölcsfa ültetésről általánosságban azt érdemes tudnunk, hogy ősszel szeptembertől az első fagyokig szokás őket elültetni. A facsemeték átültetése során átültetési stressz éri a csemetéket, amellyel egyes fajok könnyebben, mások nehezebben birkóznak meg – ezek között is különbséget teszünk a drágább, strapabíróbb konténeres gyümölcsfák (fagymentes időszakban egész évben ültethetők) és a szabad gyökerű, illetve a földlabdás facsemeték között. Utóbbiak olcsóbbak, ám érzékenyebbek az átültetésre: fajtától függ, hogy melyiket érdemes ősszel és melyiket inkább tavasszal elültetni.

Az ősszel ültethető gyümölcsfák és bokrok közé tartoznak a következők:

almatermésűek (pl. almafa- és körtefafélék, birs);

bogyós gyümölcscserjék (pl. málna, szeder, ribizli, fekete ribizli);

diófélék;

szilvafélék;

cseresznye és meggy.

A díszfák és díszbokrok között a következő fajok ültetése ősszel ideális:

juhar;

hárs;

tölgy;

kőris;

berkenye;

díszalma és díszkörte;

som;

orgona;

sövénynövények.

Hasznos tippek őszi kertészkedéshez

Az őszi kertészkedés kapcsán érdemes tudnunk, hogy – különösen az enyhébb, szeptemberi időben – ugyanúgy előfordulhatnak különböző növénybetegségek, mint tavasszal és nyáron, továbbá a kártevők sem kímélik a növényeket. Különösen nagy veszélyt jelenthetnek rájuk például a levéltetvek, akik az őszi virágok között is kedvelt csemegeként tartják számon az ilyenkor divatos krizantémféléket. Hogy kivédhessük a kerti kártevők munkálkodásának kellemetlenségeit, az ősszel ültethető zöldségek és virágzó növények gondozása során is fordítsunk alapos figyelmet a permetezésre (kártevők ellen segíthet például a káliszappan) és az öntözésre, ugyanis a szomjas, legyengült növények mindig fogékonyabbak a kártevőkre, betegségekre.

Gyümölcsfák és díszfák, cserjék ültetése esetén mindig gondoljuk át, milyen adottságokkal bír a kertünk, ugyanis nem mindegy, hogy milyen az udvar benapozottsága, mekkora a huzat, milyen más növényekkel osztozik a választott fa a kertben, mekkora helye van a koronájának, és hogy milyen összetételű és minőségű talajba tudjuk ültetni azt. A kisebb termetű díszfákat és bokrokat nyugodtan ültethetjük balkonládába is, különösen akkor, ha veszélyezteti egészségüket a fagy. Az ültetés ősszel hagymafélék, hagymás virágok esetén ne történjen túl korán, ugyanis az idő előtt kifejlődő zsenge hajtásokat károsíthatják a fagyok.