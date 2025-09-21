Őszi konyhakert kisokos: ősszel vethető zöldségek vetési ideje

A konyhakerti zöldségek ültetésének nincs meghatározott szezonja: egyes zöldségféléket kora tavasszal, másokat a nyár elején, sok-sok zsenge finomság magját pedig ősszel kell elvetnünk, hogy már idén fejlődésnek indulhassanak. Ezúttal annak jártunk utána, milyen őszi zöldségeket szokás kertünkben elültetni, ezen belül is különbséget teszünk az ősszel szüretelhető, illetve az ősszel vethető zöldségek között.

Az aktív hobbikertészek jól tudják, hogy a kertészkedés egész éves elfoglaltságot jelent: aki folyton termő, gazdag konyhakertre vágyik, annak folyamatosan figyelnie kell arra, melyik zöldséget mikor kell elvetnie és melyik növénynek milyen hosszú az élettartama. A legfontosabb konyhakerti haszonnövények közé tartoznak az ősszel vethető zöldségek, amelyeket szeptember vége felé, illetve október első felében szokás elültetni. Nézzük, mi mindent érdemes tudni róluk!

Őszi zöldség vagy ősszel vethető zöldség? Nem mindegy!

Egy rendszeresen gondozott őszi kertben szeptemberben már bőséggel szüretelhetjük az őszi zöldségeket. Ezek közé alapvetően olyan egy- és kétnyári növényeket sorolunk, amelyeket előző évben vagy tavasszal ültettünk el, így a nyár folyamán bőven volt idejük bokrosodni és termést hozni. Ide tartoznak szüretelés szempontjából például az őszi tökfélék, a fejes káposzta és a karfiol, a kelkáposzta, a kelbimbó és a cékla, de ekkortájt van a répa és a petrezselyem főszezonja is.

Míg az említett őszi zöldségek most vannak erejük teljében, más konyhakerti alapanyagok magjait ilyenkor szokás a földbe elvetni – ezeknek a kisebb részét akár már a vetés évében szüretelhetjük is. Tipikusan azonban olyan zöldségekről van szó, amelyeknek ideális az őszi vetés évében a hűvös, hideg időjárás, a téli fagyokat pedig egyféle „hibernált” állapotban vészelik át. A téli pihenőidejük leteltét követően tavasszal aktív vegetációba kezdenek, és – a növény fajtájától függően – a következő évben már szüretelhetjük is őket.

Ősszel vethető zöldségek, amelyeket már idén szüretelhetsz

Kevesen tudják, hogy léteznek olyan ősszel (leginkább szeptember első felében) vethető zöldségek is, amelyek olyan gyorsan kifejlődnek, hogy akár már néhány héten belül szüretelhetjük is őket. Az olyan enyhe, szeptemberi időben elvetett zöld levelesek alkalmasak erre, mint:

a madársaláta;

a rukkola;

a spenót;

a mángold;

egyéb hasonló tépősaláták;

a hónapos retek;

továbbá a zöldfűszerek.

A tévhitekkel ellentétben a felsorolt zöldségeknek nem csak tavasszal van szezonja, az ősszel vethető zöldségek között is megállják a helyüket, ugyanis nem jelent nekik hátrányt a hűvösebb idő és a rövidebb nappalok. Ezek a salátafélék mindössze néhány hét (tipikusan 2-4 hét) alatt szüretelhetővé válnak; nyugodtan használjuk ki velük az üresen marad helyeket, vessük őket 1-2 cm mélyre, 20-30 cm sortávval. Érdekesség, hogy a nyár végén elültetett brokkoli - rövid tenyészideje miatt – is az ősszel szedhető zöldségek közé tartozik, továbbá az augusztus végén, szeptember elején elültetett répa ősz végére, télre kicsi és édes termőtestet fejleszt.

Ezek az ősszel vethető zöldségek teremnek jövőre

A legtöbb ősszel vethető zöldség jövő tavasszal és nyáron fog értékelhető termést hozni, a téli pihenést és a tavaszi aktív fejlődési időszakot követően. Ezeknek a magjait a legideálisabb az októberi hűvös, de még fagymentes időben elvetni, ugyanis, ha túl korán vetjük el őket, egy esetleges vénasszonyok nyara idő előtti növekedésre késztetheti őket, a zsenge hajtásokra pedig veszélyt jelenthet a téli fagy. A következő ősszel vethető zöldségeket szokás ilyenkor elvetni:

sárgarépa és petrezselyemgyökér (tavasszal is szokás vetni, nem csak ilyenkor);

fokhagyma (fokhagymagerezdről is vethető);

zöldborsó, cukorborsó, babfélék (tavasszal már aktívan virágzanak);

vöröshagyma (tavasszal újhagymaként is szedhető);

fejes saláta (kora tavasszal fejlődik);

karalábé (tavasszal már begyűjthető).

EZ IS ÉRDEKELHET Vöröshagyma ültetése ősszel: itt a dughagyma ültetési ideje, vetési módja Ha szeptember végén, október elején a megfelelő talajba és megfelelő mélységbe kerülnek a hagymák, tavasszal korábban és bőségesebb terméssel hálálják meg a gondoskodást.

Zöldségek őszi ültetése: mire ügyeljünk?

Ősszel számos különféle növényt ültethetünk a hazai kertekben: ezek közé soroljuk az ősszel ültethető gyümölcsfákat és díszfákat, különböző őszi egy- és kétnyári virágokat, az őszi hagymás növényeket vagy például a dughagymát is. Nem csak az ültetésnek van azonban ilyenkor szezonja: tartsuk észben, hogy a fagyok beállta előtt még javában aktívak az olyan kártevők, mint a levéltetvek, a különböző atkák, vagy például a zsenge hajtásokra éhező csigák.

Hogy kivédhessük a kerti kártevők munkálkodásának kellemetlenségeit, az ősszel vethető zöldségek ültetése és gondozása során is fordítsunk alapos figyelmet a permetezésre és a növények öntözésére (a szomjas palánták mindig sebezhetőbbek „jól táplált” társaiknál). Az ősszel szüretelhető, egyben ősszel ültethető zöldségeket – ha van szabad hely – célszerű magas ágyásba helyezni, ahol nem érik el őket a lótetvek, csigák.