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Burleszkbe illő hiba egy magyar börtönben: hajkefében küldte a drogot egy csempész a kopasz rabnak
Kábítószert próbáltak becsempészni egy rövid hajú fogvatartottnak a Váci Fegyház és Börtönbe egy postai úton küldött hajkefében - számolt be az esetről a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága. A hatóság munkatársai egyből gyanút fogtak, és még időben leleplezték a küldeményt.
Hajkefében próbáltak drogot csempészni egy "kopasz" rabnak a Váci Fegyház és Börtönben. A csomag alaposabb ellenőrzésekor a hajkefe nyeléből csaknem három grammnyi fehér, kábítószergyanús por került elő.
A felügyelők figyelmét már eleve az keltette fel, hogy a címzett rab mindössze néhány milliméteres hajat visel, így aligha lett volna szüksége egy ilyen eszközre. A gyanút tovább fokozta, hogy a kefe jól láthatóan használt volt, és hosszú hajszálak borították.
Az előkerült anyagot a rendőrség lefoglalta. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) szerint az eset ismét rávilágít arra, hogy a csempészek a legmindennapibb, ártalmatlannak tűnő használati tárgyakat is megpróbálják felhasználni a tiltott szerek bejuttatására.
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