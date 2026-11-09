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Hands of a prisoner in a cell behind bars.
Vállalkozás

Burleszkbe illő hiba egy magyar börtönben: hajkefében küldte a drogot egy csempész a kopasz rabnak

Pénzcentrum
2026. november 9. 16:32 1 perc

Kábítószert próbáltak becsempészni egy rövid hajú fogvatartottnak a Váci Fegyház és Börtönbe egy postai úton küldött hajkefében - számolt be az esetről a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága. A hatóság munkatársai egyből gyanút fogtak, és még időben leleplezték a küldeményt.

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Hajkefében próbáltak drogot csempészni egy "kopasz" rabnak a Váci Fegyház és Börtönben. A csomag alaposabb ellenőrzésekor a hajkefe nyeléből csaknem három grammnyi fehér, kábítószergyanús por került elő.

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A felügyelők figyelmét már eleve az keltette fel, hogy a címzett rab mindössze néhány milliméteres hajat visel, így aligha lett volna szüksége egy ilyen eszközre. A gyanút tovább fokozta, hogy a kefe jól láthatóan használt volt, és hosszú hajszálak borították.

Az előkerült anyagot a rendőrség lefoglalta. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) szerint az eset ismét rávilágít arra, hogy a csempészek a legmindennapibb, ártalmatlannak tűnő használati tárgyakat is megpróbálják felhasználni a tiltott szerek bejuttatására.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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