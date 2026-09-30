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Vállalkozás

Kongatják a vészharangot a magyarok kedvenc luxuscsokijánál: váratlan lépésre kényszerült a gyártó

Pénzcentrum
2026. szeptember 30. 14:17

A Lindt & Sprüngli lefelé módosította az idei évre vonatkozó előrejelzését, így a korábban várt 4–6 százalékos organikus árbevétel-növekedés helyett már csupán 0–2 százalékos bővülésre számít. A svájci prémiumcsokoládé-gyártó szerint a romló fogyasztói hangulat és a gazdasági bizonytalanság Németországban, Svájcban, valamint Ausztriában a vártnál jóval gyengébb rendelésállományt eredményezett - tudósított a Grocery Gazette.

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A cég közleménye szerint az európai hőhullám az egész csokoládéipar teljesítményére kedvezőtlenül hatott, ami tovább rontotta a helyzetet. Az üzemi eredmény (EBIT) szintjén ugyanakkor a vállalat fenntartotta az idei évre vonatkozó célkitűzését, amely 20–40 bázispontos EBIT-marzsnövekedést irányoz elő az előző évhez képest.

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Adalbert Lechner, a Lindt & Sprüngli vezérigazgatója kiemelte, hogy miközben a német nyelvű piacok különösen megsínylették a kereslet csökkenését, a csoport észak-amerikai és ázsiai üzletága kifejezetten jól teljesített.

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A Lindt válaszul kiigazítja árazási stratégiáját, és tovább növeli a költséghatékonyságot. A vállalat 2027-re már pozitív volumennövekedéssel kalkulál, amit a márkaberuházások, az innováció és a költségmegtakarítások is támogatnak. A csoport emellett megerősítette a 2028-tól érvényes, középtávú célkitűzéseit is, amelyek évi 6–8 százalékos organikus árbevétel-növekedést és évi 20–40 bázispontos EBIT-marzsnövekedést írnak elő.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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