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Kongatják a vészharangot a magyarok kedvenc luxuscsokijánál: váratlan lépésre kényszerült a gyártó
A Lindt & Sprüngli lefelé módosította az idei évre vonatkozó előrejelzését, így a korábban várt 4–6 százalékos organikus árbevétel-növekedés helyett már csupán 0–2 százalékos bővülésre számít. A svájci prémiumcsokoládé-gyártó szerint a romló fogyasztói hangulat és a gazdasági bizonytalanság Németországban, Svájcban, valamint Ausztriában a vártnál jóval gyengébb rendelésállományt eredményezett - tudósított a Grocery Gazette.
A cég közleménye szerint az európai hőhullám az egész csokoládéipar teljesítményére kedvezőtlenül hatott, ami tovább rontotta a helyzetet. Az üzemi eredmény (EBIT) szintjén ugyanakkor a vállalat fenntartotta az idei évre vonatkozó célkitűzését, amely 20–40 bázispontos EBIT-marzsnövekedést irányoz elő az előző évhez képest.
Adalbert Lechner, a Lindt & Sprüngli vezérigazgatója kiemelte, hogy miközben a német nyelvű piacok különösen megsínylették a kereslet csökkenését, a csoport észak-amerikai és ázsiai üzletága kifejezetten jól teljesített.
Mivel a kakaóárak elmozdultak a történelmi csúcsokról, a vállalat a költségoldali nyomás fokozatos enyhülésére számít.
A Lindt válaszul kiigazítja árazási stratégiáját, és tovább növeli a költséghatékonyságot. A vállalat 2027-re már pozitív volumennövekedéssel kalkulál, amit a márkaberuházások, az innováció és a költségmegtakarítások is támogatnak. A csoport emellett megerősítette a 2028-tól érvényes, középtávú célkitűzéseit is, amelyek évi 6–8 százalékos organikus árbevétel-növekedést és évi 20–40 bázispontos EBIT-marzsnövekedést írnak elő.
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