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Végleg bezár a legendás vidéki zománcgyár: Bonyhád és az egész ország számára is hatalmas veszteség, búcsúzhatunk az ikonikus piros lábasoktól

Pénzcentrum
2026. augusztus 27. 09:44

Végleg befejezi működését és felszámolási eljárás alá került az EMA-LION Bonyhádi Zománcáru Kft., vagyis a bonyhádi zománcárugyár a Vasas Szakszervezeti Szövetség közlése szerint. A város polgármestere, Filóné Ferencz Ibolya szerint az üzem pénzügyi helyzete kritikussá vált, és a dolgozók már a munkabérükhöz sem jutottak hozzá - írja a Magyar Hang. A cégbíróság által kijelölendő felszámoló biztos feladata lesz a mintegy 150 munkavállaló elmaradt fizetésének, végkielégítésének és felmondási járandóságának rendezése.

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Filóné Ferencz Ibolya polgármester a Magyar Hang megkeresésére elmondta, hogy az önkormányzat közvetítőként igyekszik segíteni a munka nélkül maradó embereket a térségben. A bonyhádi zománcgyár bezárása nemcsak azt jelenti, hogy bezárja kapuit a több mint 115 éves, legendás piros lábasokat és fazekakat gyártó üzem, hanem azt is: Magyarország utolsó hagyományos zománcedénygyára fejezi be működését. A Bonyhád zománcgyár megszűnése mély űrt hagy maga után, hiszen az itt készült termékek rengeteg magyar konyhában, a mai napig megtalálhatók.

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A zománcgyár Bonyhád határában: Az alapítás és a kezdeti sikerek

A bonyhádi zománcedénygyártás története egészen 1909-ig nyúlik vissza. Perczel Béla III. földbirtokos és vállalkozó 1909. június 8-án nyújtotta be cégjegyzési kérelmét a "Magyar zománczmű és fémárugyár" alapítására, amit a Pécsi Királyi Törvényszék június 16-án hagyott jóvá. A gyáralapítás hátterében az a praktikus cél állt, hogy a csőd szélén álló helyi villanytelep számára stabil ipari áramfogyasztást biztosítsanak. Az üzem – amely az akkori Hidas községhez tartozó területen épült fel a település déli kijáratánál – a csontfeldolgozó és dominógyártás mellett hamarosan a zománcozott használati tárgyak gyártására fókuszált, míg a dominógyártást a piac telítettsége miatt 1913-ban beszüntették.

A korai időszakban cseh és német szakemberek, köztük Oswald Brüninghaus porosz mester irányításával feliratos- és reklámtáblákat, valamint lámpaernyőket készítettek. A Bonyhád zománcgyár termékei, különösen a tartós zománctáblák hatalmas sikert arattak: a MÁV részére többszázezer darab négynyelvű „Kihajolni veszélyes” táblát gyártottak, és 1911-ben elnyerték Konstantinápoly és Bécs utcanév- és házszámtábláinak elkészítési jogát is.

A minőség és az esztétika 1927-től, Kollmann Jenő iparművész-litográfus belépésével emelkedett világszínvonalra, aminek köszönhetően a gyár reklámtáblái aranyérmet nyertek a budapesti Nemzetközi Reklámkiállításon. 1934 és 1940 között még Jeruzsálemben is működtettek egy fióküzemet, amely Tel-Aviv utcatábláit gyártotta. A helyi ipar fejlődésével a zománcgyár Bonyhád egyik legfontosabb gazdasági tartópillérévé vált.

Az edénygyártás aranykora és a nemzeti monopólium

Az edénygyártás az 1920-as évek közepétől indult meg igazán, miután az üzem vezetését 1922-ben Perczel Béla fia, Perczel József vette át. 1923-ban állították munkába az első mélyhúzóprést, amely technológiai korszakváltást hozott, elindítva az edények tömeges gyártását. 1927-ben Perczel József német szakkönyvekből megfejtette a zománc receptjét, végleg függetlenítve az üzemet a külföldi mesterektől. Ekkoriban született meg a híres oroszlán embléma is, amelyet Kollmann Jenő formált meg a Perczel család címerállata alapján.

A második világháború alatt az üzemet hadiüzemmé nyilvánították, és kézigránátokat, valamint bombaszárnyakat gyártottak. A háborút követően, 1948. március 25-én a gyárat államosították, és Bonyhádi Zománcművek néven működött tovább, majd később a Lampart részeként elnyerte a zománcedénygyártás országos monopóliumát. 1975-ben a Budapesti Nemzetközi Vásáron aranyérmet nyert a rendkívül népszerű Varia edénycsalád.

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A zománcgyár Bonyhád történetében is új fejezetet nyitott, amikor az üzem 1981-ben visszanyerte önállóságát Bonyhádi Zománcárugyár néven.

Ekkoriban mintegy 1300 főt foglalkoztatott és évi 7 millió edényt állított elő. Bevezették az EMA-LION (tűzokádó oroszlán) védjegyet, és az automatizált gyártás részeként az amerikai DuPont céggel együttműködve Közép-Kelet-Európában elsőként indult meg a tapadásmentes teflonbevonatú acéledények gyártása.

A privatizáció és a szomorú végjáték

A rendszerváltozást követően a gyár privatizációja 1994. április 5-én zárult le. Az EMA-LION Bonyhádi Zománcáru Kft. többségi tulajdonosa a gyár vezetőiből álló BOZOM Kft. lett, míg a dolgozók a részvények 20%-át birtokolták az MRP keretében. Bár a gyár exportja jelentős maradt, és a Hungarikum Bizottság 2013-ban Kiemelt Nemzeti Értékké is nyilvánította a gyárat, a piaci verseny és a gazdasági nehézségek miatt a dolgozói létszám folyamatosan csökkent.

A legendás Bonyhád zománcgyár bezárásával nemcsak egy gyár fejezi be működését, hanem egy több mint évszázados ipartörténeti korszak is véget ér, amelynek ikonikus piros lábasai generációkon át kísérték a magyar családok mindennapjait.
Címlapkép: Getty Images
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