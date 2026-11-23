Jövőre mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak, akik a Balatonon szeretnének horgászni: három változatlan szezon után emelkednek a balatoni horgászjegyek árai. De nem csak a pénztárcájukat érinti az új szezon, a horgászrend is jelentősen átalakulhat. A tervek szerint kisebb pontyokat is haza lehetne vinni, a nagyobb példányok megtartására viszont szigorúbb felső mérethatár vonatkozna. A nagy süllőkre különösen szigorú szabályok jöhetnek, és az élőképes szonárok használatát is új jegytípushoz kötnék. Mutatjuk, mi változhat 2027-től a Balatonon.

A Balatonon horgászók számára több fontos újdonságot hozhat a következő szezon. A november 13-án Siófokon megrendezett XII. Balatoni Horgászkonferencián Nagy Gábor, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. horgászati ágazatvezetője ismertette a 2027-es horgászrend tervezett módosításait. A változtatások nemcsak a kifogható halak méretét és mennyiségét érintenék, hanem a horgászmódszereket, az ellenőrzést és a horgászturisztikai szolgáltatásokat is - írta a Sonline.hu.

Három év után drágulnak a balatoni horgászjegyek

Az egyik legfontosabb bejelentés, hogy 2027-ben biztosan emelkednek a balatoni területi horgászjegyek árai. A díjakhoz legutóbb 2023-ban nyúltak hozzá, azóta három szezonon keresztül változatlanok maradtak.

A drágulás hátterében elsősorban az üzemeltetési költségek növekedése áll. A halgazdálkodási társaságnak egyre többet kell költenie takarmányra, üzemanyagra és a munkabérekre. A növekvő jegyeladásokból, valamint a bojlis és a süllős horgászturizmusból származó bevételek eddig lehetővé tették a többletkiadások kigazdálkodását, ez azonban mára már nem elegendő.

Nagy Gábor a konferencián arról beszélt, hogy a jegyárak emelésének mértékéről még nem született döntés. Az új díjakat a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. a hivatalos honlapján teszi majd közzé. Vagyis egyelőre nem tudni, pontosan mennyivel kerül majd többe a balatoni horgászat a következő évben.

Kisebb és nagyobb pontyokat is haza lehetne vinni

A pontyok méretkorlátozásánál két irányban is változtatnának. A jelenlegi balatoni horgászrend szerint a ponty legkisebb kifogható mérete 35 centiméter, a felső határ pedig 70 centiméter. A tervezet ezt a tartományt 30–80 centiméterre módosítaná.

Ez azt jelentené, hogy a mostani szabályozáshoz képest már az öt centiméterrel kisebb pontyokat is meg lehetne tartani, miközben a jelenleginél nagyobb példányok is hazavihetők lennének. A 80 centiméternél hosszabb halakat azonban továbbra is vissza kellene engedni.

A változtatás mögött a Balaton pontyállományának alakulása áll. A halászat leállítása óta jelentősen megnőtt a pontyok száma, és a nagy testű példányokból is egyre többet találni a tóban. A húsz kilogrammnál nehezebb pontyok sem számítanak már olyan ritkaságnak, mint korábban.

A nyílt vízen horgászók gyakran hatalmas pontyrajokkal találkoznak. Nagy Gábor szerint a nagyobb testű halakat a horgászok jelenleg különösen alulhasznosítják. A tervezett 80 centiméteres felső mérethatár ezért a nagyobb példányok megtartását is lehetővé tenné.

A 30 centiméteres alsó határ az országos szabályozáshoz igazodna, a 80 centiméteres felső méretkorlátozást pedig korábban már alkalmazták a Balatonon. A társaság álláspontja szerint, ha a későbbiekben csökkenne a pontyállomány, azt haltelepítéssel is pótolni tudnák.

Feleannyi nagy süllőt lehetne megtartani

A ragadozóhalak közül a süllőkre vonatkozó szabályok is szigorodnának. Különösen az öt kilogrammot elérő vagy meghaladó példányok esetében vezetnének be szigorúbb éves korlátozást. A jelenlegi szabályozás szerint egy felnőtt horgász évente legfeljebb tíz, öt kilogrammos vagy annál nagyobb süllőt tarthat meg. A tervezet ezt a mennyiséget öt darabra csökkentené. Az ifjúsági horgászoknál négy helyett egy, a gyermekhorgászoknál pedig szintén legfeljebb egy ilyen példány maradhatna. A változás azonban nem csak a kapitális süllőket érintené. A tervek szerint külön éves süllőkvótát is bevezetnének: a felnőtt horgászok évente legfeljebb 40, az ifjúsági horgászok 20, a gyermekek pedig öt fogassüllőt tarthatnának meg.

A jelenlegi éves összesített keretek közben nem változnának. A felnőtt horgász továbbra is 100, az ifjúsági 50, a gyermekhorgász pedig 20 darab, darabszám-korlátozás alá tartozó halat vihetne haza évente. Ezen belül a ragadozó halakra külön keret vonatkozik: felnőtteknél 60, ifjúságiaknál 30, gyermekeknél 10 példány.

A napi megtartható mennyiséget is pontosabban szabályoznák. A felnőtt horgász továbbra is legfeljebb öt darabszám-korlátozás alá tartozó halat tarthatna meg naponta, amelyek közül legfeljebb három tartozhatna ugyanahhoz a fajhoz. A tervezet szerint azonban süllőből, kősüllőből, csukából és harcsából külön-külön legfeljebb két példány lenne elvihető egy nap alatt. Balinból továbbra is csak egyet lehetne megtartani.

A darabszám-korlátozással nem védett őshonos halfajok esetében a napi tíz kilogrammos keret nem változna.

A nagy süllők védelmét a visszaengedés szabályaival is erősítenék: a visszaengedendő példányokat nyáron továbbra sem lenne szabad kiemelni a vízből. Az öt kilogrammot elérő vagy meghaladó süllőkkel kapcsolatos szabályszegéseket pedig a legsúlyosabb kihágások közé sorolnák, amelyek akár többéves horgászati eltiltást is eredményezhetnek.

A harcsásoknak is változhatnak a szabályok

A harcsahorgászokat egy másik módosítás érintheti. A jelenlegi balatoni horgászrend szerint harcsából naponta legfeljebb 15 kilogramm fogható ki. Ha azonban valaki egyetlen hallal átlépi ezt a súlyhatárt, a példányt megtarthatja, de aznap már nem vihet haza több harcsát.

A tervezetből ezt a mennyiségi korlátozást teljes egészében törölnék. Ez ugyanakkor nem jelentené azt, hogy korlátlan mennyiségben lehetne harcsát hazavinni: az új szabályozás szerint naponta legfeljebb két példányt lehetne megtartani.

Új jegy jöhet az élőképes szonárokhoz

Az egyik legjelentősebb változás az élőképes szonárral horgászóknak szól. Ezek a készülékek a víz alatti környezetet valós időben mutatják, így a horgászok pontosabban követhetik a halak mozgását, és a korábbinál célzottabban kereshetik meg a nagyobb példányokat.

A tervezet szerint a Balatonon és vízrendszerén alapvetően tilos lenne élőképes szonárt használni, illetve ilyen készüléket és horgászfelszerelést egyidejűleg a horgászhelyen vagy a vízi járművön tartani. Kivételt azok kapnának, akik kiváltják az új, úgynevezett általános extra területi jegyet, és betartják az ehhez kapcsolódó külön horgászrendet.

A tervek szerint többféle időtartamú jegy közül lehetne választani: éves, 24 órás, 72 órás és tíznapos változatot is bevezetnének. A jegyet kizárólag elektronikus fogási naplóval lehetne megváltani.

Az élőképes szonárral horgászóknak egy elektronikus rendszerben meg kellene adniuk a GPS-koordinátákat is, vagyis be kellene jelenteniük, honnan indulnak a készülékkel felszerelt vízi járművel, illetve hol érnek partot a horgászat során vagy annak végén.

A szabályozás ugyanakkor nem jelentené azt, hogy minden horgásztúrán részt vevő vendégnek külön extra jegyet kellene váltania. A regisztrált horgászturisztikai szolgáltatóval, megfelelő engedéllyel rendelkező túravezetővel érkező vendégek általános vagy turista időszaki jeggyel is horgászhatnának, amennyiben a vezető vállalja a külön szabályzat betartását és a vendégekért is felelősséget vállal.

A nagy süllők védelmére ezen a területen is külön figyelmet fordítanának: az öt kilogrammot meghaladó példányokra úgynevezett „kvázi C&R”, vagyis a visszaengedést előtérbe helyező elvet vezetnének be.

Korlátoznák a szonáros horgásztúrák számát

A horgászturisztikai szolgáltatók működését is új alapokra helyeznék. A tervek szerint legfeljebb 30 olyan horgászvezető kaphatna engedélyt, aki élőképes szonárral felszerelt vízi járművel szervez túrákat. A keretet úgy határoznák meg, hogy nagyjából kétezer hektár vízterületre jusson egy engedélyezett szolgáltató.

A már eddig is jogszerűen működő túravezetők elsőbbséget élveznének, a fennmaradó vagy később megüresedő helyekre pedig pályázati úton lehetne jelentkezni.

A szolgáltatóknak a HORINFO rendszerben saját felületük lenne, a vezetett horgásztúrákat pedig előzetesen be kellene jelenteniük. Új előírás lenne az is, hogy a túravezető maga nem tarthatna meg halat a vezetett túrák során.

A horgászokmányokat is a horgászhelyen kellene tartani

Az ellenőrzések szigorítását is célul tűzte ki a halgazdálkodási társaság. A tervezet szerint a horgászoknak a szükséges okmányokat a horgászhelyen kellene tartaniuk, így azokat a halőrök kérésére azonnal be lehetne mutatni.

A módosítás mögött egészen konkrét ellenőrzési tapasztalatok állnak. Nagy Gábor arról beszélt, hogy előfordult: egyes horgászok arra hivatkoztak, hogy a fogási naplójukat az autóban vagy a házban felejtették, és csak akkor mentek be érte, amikor a halőr ellenőrizni akarta őket. Ez idő alatt akár utólag is bejegyezhették a kifogott halakat.

A haltermékekkel kapcsolatban is új előírás jöhetne: a darabszám-korlátozás alá tartozó halak filéjét vagy más friss haltermékét tilos lenne a horgászhelyen tartani. Ezzel azt a gyakorlatot szeretnék visszaszorítani, amikor valaki a nála talált filézett halról azt állítja, hogy azt otthonról hozta.

A napi vagy éves kvóták kijátszására tett kísérleteket, a fogási napló manipulálását, valamint a nagy süllőkre vonatkozó szabályok megszegését szintén a kirívó szabályszegések közé sorolnák. Ezek miatt akár többéves eltiltás is kiszabható lenne.

Még nem végleges a 2027-es balatoni horgászrend

Fontos hangsúlyozni, hogy a most ismertetett változtatások egyelőre javaslatok, nem végleges szabályok. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. november 16-án küldte meg a részletes módosítási tervezetet a Balaton körüli horgászegyesületeknek, a Magyar Országos Horgász Szövetségnek és az érintett megyei tagszervezeteknek.

Az észrevételeket és javaslatokat november 30-ig várják, ezt követően alakulhat ki a végleges szabályozás. A 2027-es horgászrend bevezetéséhez a MOHOSZ, az Agrárminisztérium és a Somogy megyei kormányhivatal jóváhagyása is szükséges.

Egy dolog azonban már biztos: a következő balatoni horgászszezon nem lesz teljesen olyan, mint az idei. A jegyárak emelkedése mellett a pontyok, a süllők és a ragadozó halak megtartásának szabályai is változhatnak, miközben az új szonárszabályozás alapjaiban rendezheti át a modern balatoni horgászat feltételeit.