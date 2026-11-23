A napos, szeles hétkezdet után szerdán drasztikus fordulatot vesz az időjárás, amikor délnyugat felől egy kiterjedt csapadékzóna éri el az országot. A fagyos hajnalokat követően a Dunántúlon havazásra és ónos esőre, emiatt pedig csúszós, kifejezetten balesetveszélyes utakra kell számítani

A hét első felében még jórészt a napsütésé a főszerep, de a nyugati tájak kivételével sokfelé erős, viharos szél nehezíti a közlekedést. Kedden is folytatódik a derült idő, csupán északon és északkeleten gyűlhet össze több felhő, ahol elszórtan hózáporok is kialakulhatnak. Az Időkép előrejelzése szerint a kora reggeli 3 fokos értékek után kora délutánra 5 fok köré melegszik a levegő.

Szerdára azonban jelentősen átalakul a helyzet. Délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, országszerte beborul az ég, hosszabb napos időszakokban már csak az északkeleten élők bízhatnak. A reggel kifejezetten zordnak ígérkezik – az őszi hidegrekordok nemrégiben történt megdőlése után ez már nem okoz nagy meglepetést –, a minimum-hőmérsékletek -10 és -3 fok között alakulnak. Északon és északkeleten hajnalra foltokban pára és köd képződhet, napközben pedig sokfelé megélénkül a keleti, délkeleti szél. A nappali csúcshőmérséklet mindössze 1 és 6 fok között várható - írja a met.hu

A hideg idő és a beérkező csapadék találkozása a Dunántúlon gyenge havazást, helyenként pedig ónos esőt hoz magával, ami rendkívül csúszóssá teszi az utakat. A télies útviszonyok idén már nem először okoznak majd gondot a közlekedőknek, hiszen az év elején egy nagyon hasonló, tartós havazással és fagyott esővel járó időjárási helyzet miatt volt szükség sorozatos riasztások kiadására. Az autósoknak most ismét fokozott óvatossággal érdemes útnak indulniuk.