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Átírhatják a lakástulajdonosok számításait: 2027-ig marad a moratórium a fővárosi lakáskiadásban
Egy friss törvényjavaslat értelmében 2027. március 31-ig meghosszabbítanák az új budapesti magánszálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó, eredetileg az idei év végén lejáró moratóriumot. A lépés egyértelműen jelzi, hogy a rövid távú lakáskiadás egységes fővárosi szabályozása továbbra sem született meg, miközben a kerületek egymástól teljesen eltérő, saját szigorításokat alkalmaznak.
A jelenleg hatályos jogszabályok szerint Budapesten 2026. december 31-ig nem lehet új, Airbnb-típusú magán- és egyéb szálláshelyet regisztrálni, valamint a már meglévőknél az üzemeltető személye sem módosítható. Amennyiben a javaslatot elfogadják, a piac a jövő év elején sem nyílik meg, így tavaszig érvényben marad a korlátozás. A már legálisan működő szálláshelyek esetében eközben továbbra is a kerületi önkormányzatok rendeletei határozzák meg, hogy évente hány napra adhatók ki az ingatlanok.
A moratórium eredeti célja az volt, hogy időt biztosítson a piac átfogó újraszabályozására, ám ehelyett kerületenként széttartó gyakorlat alakult ki. Terézvárosban például már az idei év elején, 2026. január 1-jén életbe lépett a teljes tiltás. A Kúria által is jóváhagyott VI. kerületi döntés komoly átrendeződést indított el a belvárosi ingatlanpiacon, és egyfajta dominóhatást váltott ki.
Józsefvárosban például egy olyan kvótarendszeren alapuló koncepció kapott támogatást, amely kerületi szinten 3,5 százalékban maximálná a rövid távon kiadott lakások arányát, a Palotanegyedben és a Corvin-negyedben pedig ennél is szigorúbb korlátokat vezetne be.
A főváros vezetése szerint azonban a kerületenkénti, sokszor eseti döntéseken alapuló gyakorlat nem fenntartható. Álláspontjuk szerint a jelenlegi széttagoltság helyett egy átgondolt, fővárosi szintű és területileg differenciált stratégiára van szükség, amely a tiltások helyett egyszerre képes kezelni a lakhatási, a turisztikai, az adózási és a városüzemeltetési szempontokat.
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