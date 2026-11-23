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Váratlanul megbénult az élet Belgiumban: szinte minden repülőjáratot töröltek, ez fájni fog
A kormányzati megszorítások elleni hétfői országos sztrájk miatt gyakorlatilag teljesen leállt a belgiumi légi közlekedés, miután a légiforgalmi irányítók is váratlanul csatlakoztak a munkabeszüntetéshez. A tiltakozás a repülés mellett a tömegközlekedésben és a közszférában is komoly fennakadásokat okoz.
A belga légiforgalmi irányító szervezet, a Skeyes tájékoztatása szerint reggel 7 és este 9 óra között nem tudják garantálni a menetrend szerinti járatok kiszolgálását. Ebben az időszakban kizárólag a sürgősségi és a kiemelt biztonsági jelentőségű gépeket indítják, illetve fogadják. Az utasoknak azt javasolják, hogy a járataik státuszáról közvetlenül a légitársaságoknál érdeklődjenek.
A sztrájkkal a dolgozók a kormány reformpolitikája ellen tiltakoznak, amely álláspontjuk szerint aránytalanul nagy terhet ró a munkavállalókra, a nyugdíjasokra és a társadalom legkiszolgáltatottabb rétegeire. A megmozdulás részeként Brüsszelben nagyszabású tüntetést tartanak, a munkabeszüntetés pedig a légi közlekedésen túl a tömegközlekedést, az oktatási intézményeket, a közintézményeket és a hulladékszállítást is megbénítja - írja a 24.hu.
Bár az országos tiltakozást már korábban meghirdették, a Skeyest felkészületlenül érte a légiforgalmi irányítók csatlakozása, erről ugyanis csak szombat reggel kaptak értesítést. Mivel a speciális képesítéssel rendelkező szakembereket lehetetlen rövid időn belül pótolni, már néhány fő kiesése is kritikus fennakadásokat okoz a rendszerben. A váratlan leállás jelentős anyagi kárt és kellemetlenséget okoz, ami miatt a légitársaságok és a repülőterek üzemeltetői is éles kritikát fogalmaztak meg. A kialakult helyzetre reagálva a légiforgalmi irányító szervezet sürgeti a sztrájkok kötelező előzetes bejelentésének, valamint az elégséges szolgáltatást garantáló jogszabályoknak a bevezetését.
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