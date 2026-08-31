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Újabb budapesti kerület hirdet harcot az Airbnb ellen: először a lakókat kérdezik meg
A rövid távú lakáskiadás jövőjéről indít szavazást a Budavári Önkormányzat. Az I. kerületiek arról is véleményt mondhatnak, teljesen betiltsák-e az Airbnb-t a kerületben. A kérdés azért is aktuális, mert az év végén lejár az új rövid távú szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó moratórium. A kerületben jelenleg több mint négyszáz engedéllyel rendelkező magán- és egyéb szálláshely működik.
Szavazást indít a kerületben a Budavári Önkormányzat a rövid távú lakáskiadásról, hogy az ott lakók véleménye alapján dönthessenek a további szabályozásról - közölte Böröcz László kerületi polgármester a Facebook-oldalán. A kerület vezetése az I. kerületben élők véleménye alapján alakítaná ki az Airbnb-re és más rövid távú szálláshelyekre vonatkozó későbbi szabályozást.
A kérdés aktualitását az adja, hogy az év végén lejár az új rövid távú szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó törvényi moratórium. A téma különösen fontos a turisták által kiemelten látogatott budai Várban és környékén - írta Böröcz László. Miközben a rövid távú lakáskiadás bevételt jelenthet a tulajdonosoknak, valamint a helyi vendéglátóhelyeknek és más vállalkozásoknak, a lakók részéről problémák is felmerültek a működésükkel kapcsolatban. „Az Airbnb kérdésében nagyon különböző, egyaránt megfontolandó érvek és érdekek vannak. Polgármesterként azt tartom helyesnek, hogy ne az itt élők feje felett döntsünk” – fogalmazott.
A teljes tiltásról is megkérdezik a lakókat
A véleménynyilvánító szavazáson azok vehetnek részt, akik betöltötték a 18. életévüket és állandó lakóhellyel rendelkeznek az I. kerületben. Két kérdésben kérik ki a véleményüket: először arról, egyetértenek-e a rövid távú lakáskiadás teljes tiltásával. Amennyiben nem támogatják a tiltást, arról is nyilatkozhatnak, hogy az önkormányzat feltételekhez kösse-e a rövid távú szálláshely-szolgáltatást.
A kerületi lakosokat postai levélben értesítik, amelyben megkapják az online szavazáshoz szükséges egyedi kódot is. Az önkormányzat szerint az eredmények alapján akár az I. kerület különböző városrészeire szabott eltérő szabályozás kialakítása is szóba kerülhet.
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A Budavári Önkormányzat tájékoztatása szerint jelenleg több mint négyszáz engedéllyel rendelkező magánszálláshely és egyéb, jellemzően üzletszerűen működtetett szálláshely található az I. kerületben.
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