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Akár 16 fok is lehet pénteken, de hamarosan kegyetlen lehűlés éri el Magyarországot
A hét utolsó munkanapján változóan felhős időre készülhetünk, hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. A HungaroMet előrejelzése szerint pénteken csak elszórtan fordulhat elő kisebb eső vagy zápor, így az ország nagy részén nem kell tartós csapadékra számítani.
A nyugati, nyugatias légmozgás azonban többfelé élénk, helyenként erős lehet. Különösen az ország északkeleti felén kell számítani erősebb széllökésekre, miközben délen és délnyugaton jóval mérsékeltebb maradhat a szél.
A hőmérséklet november második feléhez képest viszonylag enyhén alakul. Hajnalban 2 és 7 fok közötti értékekre számíthatunk, délután pedig 9 és 16 fok közé melegedhet a levegő. A szélnek kitett területeken ugyanakkor hűvösebbnek érezhetjük az időt.
A naposabb időszakok elsősorban azoknak kedvezhetnek, akik szabadtéri programot terveznek péntekre, de egy könnyű kabátot érdemes magunkkal vinni. Az elszórt záporok miatt az esernyő sem feltétlenül felesleges, bár országos, tartós esőre nem utal az előrejelzés.
A hétvége felé már fokozatos lehűlés körvonalazódik. A HungaroMet előrejelzése szerint szombaton még 9–14 fok körül alakulhatnak a maximumok, vasárnap viszont már csak 5–10 fokra lehet számítani.
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