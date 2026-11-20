Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. november 20., péntek.

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Országos középtávú előrejelzés

2026.11.21: A szakadozott felhőzet mellett több-kevesebb napsütés is várható elszórtan esővel, záporral. Csapadéknak délnyugaton legkisebb az esélye. A délnyugati szél nyugatira, északnyugatira fordul, és északon megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 +7, a legmagasabb nappali hőmérséklet 8, 13 fok körül alakul.

2026.11.22: Éjszaka kevés lesz a felhő, hajnalra párásság, köd képződhet. Napközben nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, beborul az ég. A nap második felében nyugat felől egyre többfelé várható eső, az ország déli felében kiadós mennyiség is hullhat. A déli, délkeleti szél északira, északkeletire fordul, és időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4, +2, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5, 10 fok között valószínű.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.11.20. péntek éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Pénteken érdemi fronthatás nem várható. (2026.11.20)

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