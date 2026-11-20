Az elmúlt négy hónap fokozott utcai jelenlétének köszönhetően több ezer büntetőeljárás indult Budapesten, leginkább testi sértés, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. Bár a rendőri akciók hoztak eredményeket, a fővárosi állomány munkáját továbbra is kétezer fős létszámhiány nehezíti, amit átszervezésekkel és más rendvédelmi szervek bevonásával próbálnak enyhíteni - közölte a Telex.

Az idei nyáron jelentősen megnőtt a lakossági panaszok száma a belvárosi közbiztonság romlása miatt. A budapestiek és a kerületi polgármesterek elsősorban az agresszív szerhasználókra és a közterületeken életvitelszerűen tartózkodó csoportokra hívták fel a figyelmet. Erre reagálva a rendőrség augusztustól megerősített szolgálatot rendelt el a főváros legforgalmasabb csomópontjain, a pályaudvarokon és a bulinegyedben. A jelenlétet folyamatosan bővítették, így jelenleg már 28 kiemelt helyszínen tartanak állandó ellenőrzéseket.

Baricska Norbert Tamás budapesti rendőrfőkapitány pénteki sajtótájékoztatóján ismertette az elmúlt időszak eredményeit. Az akciók során több mint 600 elfogást hajtottak végre, és mintegy 3000 esetben intézkedtek. Összesen 2400 büntetőeljárás indult, amelyek közül ezer testi sértés vagy garázdaság, több mint kilencszáz pedig kábítószeres bűncselekmény miatt vált szükségessé. Utóbbiak döntő többségében, mintegy 90 százalékban a fogyasztók ellen intézkedtek, míg 98 esetben dílereket fogtak el. A főkapitány rámutatott arra is, hogy a hatályos törvények alapján a fogyasztók felelősségre vonása elengedhetetlen a terjesztők elleni sikeres bizonyításhoz.

A hatékony munkavégzést jelentősen hátráltatja, hogy a hatezres fővárosi állományból kétezer rendőr hiányzik. A létszámcsökkenés ugyan megállt, de a hiányt egyelőre csak belső átszervezésekkel, az adminisztráció csökkentésével és külső segítséggel tudják ellensúlyozni. A honvédség átvette bizonyos objektumok őrzését, amivel 60-70 rendőr szabadult fel, emellett vidéki polgárőrök és a fővárosi rendészeti szervek is segítik a rendőrség munkáját.

A terhek csökkentése érdekében több jogszabály-módosítás is folyamatban van. Tervben van a rendészetek hatáskörének bővítése, így a jövőben ők is intézkedhetnek majd kisebb szabálysértések esetén. Emellett egy technikai módosításnak köszönhetően januártól a budapesti rendőröknek már nem kell vidékre szállítaniuk a szabálysértési elzárásra ítélt személyeket.

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A folyamatos ellenőrzésekkel a kiemelt helyszíneken egyértelműen javult a közbiztonság, ám a fokozott rendőri jelenlét miatt a problémák sok esetben csak áthelyeződnek más kerületekbe. A rendőrfőkapitány hangsúlyozta, hogy az utcai anomáliák – különösen a hajléktalanság – nem oldhatók meg pusztán rendészeti eszközökkel, ezek hosszú távú kezeléséhez elengedhetetlen a szociális és egészségügyi szakmai szervezetek bevonása.

Címlapkép: MTI/Czeglédi Zsolt