Fontos változás jön a vonattal utazóknak: új funkciókkal bővült a MÁV alkalmazása

Újabb hasznos funkciókkal frissült a MÁVPlusz alkalmazás, melynek köszönhetően egyszerűbbé vált a fizetés, valamint átláthatóbb lett az utazástervezés és a jegykezelés. Az elmúlt fél év fejlesztéseinek hatására az applikáció használata és a jegyértékesítés is rekordokat döntött. A következő nagy lépés pedig a személyre szabott értesítések bevezetése lesz.

Vitézy Dávid beszámolója szerint a legújabb frissítés jelentősen megkönnyíti az Apple Pay, a Google Pay és a qvik fizetési megoldások használatát. Az útvonaltervezőben mostantól élesen elkülönülnek a hivatalos menetrendi és a valós idejű adatok, így az utasok azonnal és egyértelműen látják az esetleges forgalmi változásokat.

A jegykezelés is praktikusabbá vált, ugyanis a megvásárolt jegyek mellől már közvetlenül megnyitható a teljes útiterv. Ezen a felületen minden lényeges információ egy helyen szerepel, beleértve a vágány- és kocsiállásadatokat, a késéseket, valamint a rendkívüli híreket. Ugyanitt lehetőség van a jegyek bemutatására, illetve a feltételek teljesülése esetén a visszatérítés elindítására is - írta a Portfolio.

Az alkalmazás az elmúlt fél évben folyamatosan bővült. Idén júniusban elindult a nemzetközi vonatjegyek értékesítése, júliusban visszatért a pontos késéseket is mutató, valós idejű térképes járatkövetés, októberben pedig bevezették a régóta várt grafikus helyfoglalást. Emellett a térképen már a járművek azonosítói, pályaszámok, rendszámok és a típusok is nyomon követhetők.

A folyamatos finomítások a statisztikákban is egyértelműen megmutatkoznak. Augusztusban egyetlen hét alatt 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikáción keresztül, most november közepén pedig a napi vásárlási érték beállította a mindenkori csúcsot, felülmúlva a vasúttársaság korábbi alkalmazásának és weboldalának minden eddigi eredményét.

A fejlesztések sora folytatódik a következő ütemben a személyre szabott pushértesítések bevezetése várható. A funkció élesítésével az utasoknak már nem kell manuálisan keresniük az információkat, mivel a rendszer automatikusan, közvetlenül a telefonjukra küldi a járatukat érintő aktuális változásokat.