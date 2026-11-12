Kiemelt beruházás lett a fontos elővárosi vasútvonal régen várt fejlesztése: örülhet, aki Vácon, Veresegyházon, Fóton lakik

Kiemelt kormányzati beruházássá nyilvánították a Budapest–Vácrátót–Vác vasútvonal fejlesztését, valamint továbbra is ebben a minősítésben folytatódik a ferihegyi repülőtér közúti elérhetőségének javítása. Ezzel párhuzamosan döntés született a fővárosi és az elővárosi közlekedés integrációjáról is, amelynek keretében az Országos Közlekedési Központ 50 százalékos tulajdonrészt szerez a BKK-ban.

A legújabb Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet értelmében a 71-es számú Budapest–Vácrátót–Vác vasútvonal előkészítése és megvalósítása kiemelt beruházási státuszt kapott. A döntés a gyakorlatban azt jelenti, hogy a több mint 200 oldalas listán felsorolt érintett ingatlanokra nem vonatkoznak a helyi változtatási, telekalakítási és építési tilalmak. A fejlesztés során felülírják az országos és a helyi településrendezési szabályokat, így a zöldfelület kötelező legkisebb mértéke akár nulla százalék is lehet, nem kötelező az egyébként előírt számú parkolóhelyeket kialakítani, és nincsenek megkötések a támfalak magasságára vagy elhelyezkedésére sem. Ezeket az enyhített szabályokat a már folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Egy másik határozat megerősíti, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közúti elérhetőségének javítása továbbra is kiemelt jelentőségű projekt marad. A közlekedési és beruházási miniszternek folytatnia kell a megkezdett területszerzési és terület-előkészítési munkákat, a kiviteli tervek elkészülte után pedig el kell indítania a feltételes közbeszerzési eljárást a kivitelező kiválasztására. A beruházás folytatásához a pénzügyminiszternek 2027-re legfeljebb 8 milliárd, 2028-ra pedig 16 milliárd forintos forrást kell biztosítania.

A kormány emellett támogatta a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának azt a javaslatát is, amely a fővárosi és az elővárosi tömegközlekedés hatékonyabb, integrált működését célozza. A határozat Vitézy Dávidot bízta meg azzal, hogy kösse meg a szükséges megrendelői együttműködési megállapodást a Fővárosi Önkormányzattal és az újonnan létrehozott Országos Közlekedési Központ (OKK) Zrt.-vel. A közös közlekedésszervezés kialakítása érdekében a BKK-ban zártkörű alaptőke-emelést hajtanak végre. Ennek során az újonnan kibocsátott részvények névértéken történő átvételével az állami tulajdonú OKK 50 százalékos részesedést szerez a budapesti közlekedési cégben.

Címlapkép: Kovács Márton, MTI/MTVA