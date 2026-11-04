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Budapest, 2026. október 30.Jegyérvényesítésre használt QR-kód a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) autóbuszán a Mexikói-úti végállomáson 2026. október 30-án. A BKK október második felétől fokozatosan, minden közösségi közlekedési já
Utazás

Élesedett a BKK újítása: innentől könyebbé válik a Budapest GO appos jegyérvényesítés, ennek sokan fognak örülni

Pénzcentrum
2026. november 4. 20:16 3 perc

Jelentősen könnyebbé válik a jegyérvényesítés a főváros felszíni közösségi közlekedési járatain, ugyanis a BKK október második felétől fokozatosan, minden felszíni közösségi közlekedési járat belső terében digitális jegyek érvényesítését segítő QR-kódos matricákat helyez ki. Az érvényesítési lehetőség bővítésének köszönhetően az utasok közvetlenül a felszállás után, a járművön is beolvashatják digitális jegyüket - az erről szóló tájékoztatás már hallható is sok budapesti járaton. Emelkednek ugyanakkor egyes pótdíjtételek: november 2-től a helyszíni, illetve a két munkanapon belül befizetett pótdíj 12 ezerről 15 ezer forintra változott.

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A hamarosan minden villamoson, troli- és autóbuszon is elérhető matricák a jegyérvényesítő készülékeken kapnak helyet - közölte a BKK még október végén. Azóta az újítás meg is valósult, így a BKK-járatokon már a jármű belsejében is érvényesíthető az appban vásárolt jegy felszállás után, nem kell a járművön kívül beolvasni a QR-kódot. 

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A BKK a járműbelsőkben kihelyezett matricákkal még több lehetőséget biztosít a digitális jegyek egyszerű és gyors érvényesítésére - közölték, hozzátéve, hogy az utasoknak továbbra is az utazás megkezdése előtt kell érvényesíteni a jegyüket. Ha erre nincs lehetőségük, például mert közvetlenül az indulás előtt érik el a járművet, az új megoldásnak köszönhetően már felszállás után, az utastérben elhelyezett kód beolvasásával is megtehetik azt.

A matricák kihelyezését október második felében kezdte a BKK. Az autóbuszokon és trolibuszokon a jegyérvényesítő készülékekre kerülnek a QR-kódok, míg a villamosokon minden ajtópárnál elérhető lesz a QR-kód amellett, hogy a vezetőfülkéknél már korábban elérhető matricák is megmaradnak. A HÉV-eken a matricák minden ajtópárnál, közvetlenül a jegyérvényesítő készülék mellett kapnak helyet.

Fontos tudni, hogy a digtális jegyet a felszállást követően haladéktalanul érvényesíteni kell. Jegyellenőrzés közben a jármű belsejében található kódok átmenetileg nem használhatók; erről a BudapestGO és a többi mobiljegy-alkalmazás üzenetben tájékoztatja az utasokat.

Ergó nem érdemes blicceléssel próbálkozni: ha az ellenőrök a járművön vannak, akkor már nem lehet gyorsan beolvasni a QR-kódot. Ezzel a könnyítéssel tehát nem válik egyszerűbbé a jegy nélkül utazás, hanem a legálisan utazók dolgát kíváják könnyíteni.

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November 2-től változik a pótdíj összege is

Arról is tájékoztatott október végén a BKK, hogy november 2-től a jegyérvényesítést segítő fejlesztéssel párhuzamosan változnak egyes pótdíjtételek is. A helyszíni, illetve két munkanapon belül befizetett pótdíj összege 12 ezerről 15 ezer forintra, a 30 napon belül befizetett pótdíj pedig 25 ezerről 30 ezer forintra emelkedik. A pótdíjazás napján vásárolt havi bérlet két munkanapon belüli bemutatásakor fizetendő kedvezményes pótdíj 6 ezerről 7500 forintra változik.

A BKK arra kéri utasait, hogy utazásuk megkezdésekor mindig érvényes jeggyel vagy bérlettel rendelkezzenek, digitális jegy használatakor pedig az utazási feltételeknek megfelelően végezzék el az érvényesítést.

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Címlapkép: Kovács Márton, MTI/MTVA
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