Esőkabát nélkül nem érdemes útnak indulni: országszerte csapadékos idő várható, reggel ónos eső is előfordulhat.
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 10.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. november 10.
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Friss hírek
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Deviza árfolyam
EUR: 362.25 Ft
CHF: 393.96 Ft
GBP: 433.97 Ft
USD: 322.67 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 42800 Ft
MOL: 4838 Ft
RICHTER: 12960 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.11.11: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, párás, foltokban ködös a levegő. Napközben kevés helyen előfordulhat gyenge eső, zápor, majd estétől növekszik a csapadékhajlam. A szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban -2 és +8 fok várható. Kora délután 5 és 13 fok között alakul a hőmérséklet, de az Északi-középhegységben egy-két fokkal hidegebb is lehet.
2026.11.12: Erősen felhős vagy borult, párás idő várható. Éjjel főleg az ország déli és keleti felén számíthatunk ismétlődő esőre, záporra, majd délelőtt arrafelé is kevesebb helyen eshet. Délutántól ismét növekszik a csapadék előfordulási esélye. A déli, délnyugati szelet több helyen élénk lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 1 és 10, délután általában 11 és 18 fok között alakul, de az Északi-középhegységben pár fokkal hűvösebb is lehet.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A PM10 napi átlagkoncentrációja helyenként még az egészségügyi határérték közelében alakulhat, majd a csapadékos idő hatására fokozatos javulás várható. (2026.11.10. kedd éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Kedden előbb a meleg-, majd a hidegfrontra érzékenyek szervezetét terheli meg az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (2026.11.10)
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