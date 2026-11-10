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Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 10.)
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Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 10.)

Pénzcentrum
2026. november 10. 07:45 2 perc

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. november 10.

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Befektetés, tőzsde

OTP: 42800 Ft
MOL: 4838 Ft
RICHTER: 12960 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.11.11: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, párás, foltokban ködös a levegő. Napközben kevés helyen előfordulhat gyenge eső, zápor, majd estétől növekszik a csapadékhajlam. A szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban -2 és +8 fok várható. Kora délután 5 és 13 fok között alakul a hőmérséklet, de az Északi-középhegységben egy-két fokkal hidegebb is lehet.

2026.11.12: Erősen felhős vagy borult, párás idő várható. Éjjel főleg az ország déli és keleti felén számíthatunk ismétlődő esőre, záporra, majd délelőtt arrafelé is kevesebb helyen eshet. Délutántól ismét növekszik a csapadék előfordulási esélye. A déli, délnyugati szelet több helyen élénk lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 1 és 10, délután általában 11 és 18 fok között alakul, de az Északi-középhegységben pár fokkal hűvösebb is lehet.

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A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A PM10 napi átlagkoncentrációja helyenként még az egészségügyi határérték közelében alakulhat, majd a csapadékos idő hatására fokozatos javulás várható. (2026.11.10. kedd éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Kedden előbb a meleg-, majd a hidegfrontra érzékenyek szervezetét terheli meg az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (2026.11.10)

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