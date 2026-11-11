Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 11.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. november 11., szerda.

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Országos középtávú előrejelzés

2026.11.12: Erősen felhős vagy borult, párás, többfelé ködös idő várható. Éjjel főleg az ország délkeleti felén számíthatunk tartósabb esőre, záporra, majd napközben arrafelé is átmenetileg csökken a csapadékhajlam. Délutántól délnyugat felől ismét növekszik a csapadék előfordulási esélye. A déli, délnyugati szelet egyre több helyen kísérhetik élénk, erős lökések, az Északi-középhegység tágabb térségében ugyanakkor gyenge marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 1 és 10, délután, kora este 5 és 18 fok között alakul, az Északi-középhegység térségében lesz a leghidegebb, arrafelé alakulhat 10 fok alatt a maximum.

2026.11.13: Általában erősen felhős vagy borult időre van kilátás, azonban a déli, délkeleti országrészben a nap első felében előfordulhatnak átmeneti szakadozások a felhőzetben, arrafelé a nap is kisüthet. Estétől északnyugat felől határozott felhőzetcsökkenés kezdődik. Többfelé, akár több hullámban kell esőre, záporra készülni, délen, délkeleten az ég is megdörrenhet. Eleinte erős lesz a déli szél, mely egyre nagyobb területen északnyugatira, északira fordul erős, helyenként viharos lökések kíséretében. A minimum-hőmérséklet 5, 15 fok várható. A csúcsértékek 7 és 20 fok között alakulnak, délen, délkeleten lesz a legmelegebb, több helyen már reggel, délelőtt beáll a maximum.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Összességében kedvezően alakulhat a levegőminőség. (2026.11.11. szerda éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontra érzékenyek szervezetére gyakorol stresszt. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. A melegfront hatására az érzelmi és értelmi egyensúlyunk könnyen kibillenhet megszokott állapotából, ezért ingerlékenység, sértődékenység többeknél tapasztalható. Hamarabb elfáradhat, kifáradhat a szervezet, ezáltal a teljesítőképességben is egyfajta csökkenés tapasztalható mind a munkában, mind pedig a járművezetésben. (2026.11.11)

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