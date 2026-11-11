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Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 11.)
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Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 11.)

Pénzcentrum
2026. november 11. 07:45 3 perc

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. november 11., szerda.

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Országos középtávú előrejelzés

2026.11.12: Erősen felhős vagy borult, párás, többfelé ködös idő várható. Éjjel főleg az ország délkeleti felén számíthatunk tartósabb esőre, záporra, majd napközben arrafelé is átmenetileg csökken a csapadékhajlam. Délutántól délnyugat felől ismét növekszik a csapadék előfordulási esélye. A déli, délnyugati szelet egyre több helyen kísérhetik élénk, erős lökések, az Északi-középhegység tágabb térségében ugyanakkor gyenge marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 1 és 10, délután, kora este 5 és 18 fok között alakul, az Északi-középhegység térségében lesz a leghidegebb, arrafelé alakulhat 10 fok alatt a maximum.

2026.11.13: Általában erősen felhős vagy borult időre van kilátás, azonban a déli, délkeleti országrészben a nap első felében előfordulhatnak átmeneti szakadozások a felhőzetben, arrafelé a nap is kisüthet. Estétől északnyugat felől határozott felhőzetcsökkenés kezdődik. Többfelé, akár több hullámban kell esőre, záporra készülni, délen, délkeleten az ég is megdörrenhet. Eleinte erős lesz a déli szél, mely egyre nagyobb területen északnyugatira, északira fordul erős, helyenként viharos lökések kíséretében. A minimum-hőmérséklet 5, 15 fok várható. A csúcsértékek 7 és 20 fok között alakulnak, délen, délkeleten lesz a legmelegebb, több helyen már reggel, délelőtt beáll a maximum.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Összességében kedvezően alakulhat a levegőminőség. (2026.11.11. szerda éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontra érzékenyek szervezetére gyakorol stresszt. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. A melegfront hatására az érzelmi és értelmi egyensúlyunk könnyen kibillenhet megszokott állapotából, ezért ingerlékenység, sértődékenység többeknél tapasztalható. Hamarabb elfáradhat, kifáradhat a szervezet, ezáltal a teljesítőképességben is egyfajta csökkenés tapasztalható mind a munkában, mind pedig a járművezetésben. (2026.11.11)

Akciók

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Mi az a fiat pénz? Nos, Fiat pénznemnek minősülnek a központi bankok vagy más állami hatóságok által kibocsátott és deklarált törvényes fizetőeszközök, mint például az angol font (GBP), az euró (EUR), vagy épp a magyar forint (HUF). A fiat pénzek esetében a központi bank vagy állami hatóság gyakorlatilag bármilyen anyagot (például a könnyű, praktikus és könnyen hordozható papírt) felhasználhat fizetőeszközként.

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