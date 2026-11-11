A kormányfő a közelgő dublini EU-csúcs kapcsán a Nyugat-Balkán integrációjának fontosságáról, valamint a magyar energiaellátás diverzifikációjáról is beszélt.
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 11.)
Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. november 11., szerda.
Névnap
Márton
Friss hírek
- Azok járhatnak most igazán jól, akiknek ilyen végzettsége van: szabályosan kapkodnak értük a cégek, nem semmi pénzt fizetnek
- Nettó 1,3 milliós fizetés sima alkalmazottként? Nem lehetetlen: itt vannak a legjobban fizető állások Magyarországon
- Az árrésstop kivezetésével jöhet a dinamikus árazás az élelmiszerboltokban: nagyot nézhetnek a vásárlók a kasszáknál
- Ingyenessé válhat egy fontos gyerekoltás Magyarországon: addig komoly kiadás vár a szülőkre, mutatjuk az árakat
- Külföldre mennél dolgozni? Ezekben az országokban találsz most leghamarabb munkát: nagyon más a helyzet Ausztriában, mint Németországban
- Feltörhetik a lakásod, ha tőled ázik be a szomszéd? Sokan nem tudják, ki fizeti végül a sokszázezres kárt
Deviza árfolyam
EUR: 364.39 Ft
CHF: 395.09 Ft
GBP: 435.6 Ft
USD: 326.63 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 42060 Ft
MOL: 4782 Ft
RICHTER: 13000 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.11.12: Erősen felhős vagy borult, párás, többfelé ködös idő várható. Éjjel főleg az ország délkeleti felén számíthatunk tartósabb esőre, záporra, majd napközben arrafelé is átmenetileg csökken a csapadékhajlam. Délutántól délnyugat felől ismét növekszik a csapadék előfordulási esélye. A déli, délnyugati szelet egyre több helyen kísérhetik élénk, erős lökések, az Északi-középhegység tágabb térségében ugyanakkor gyenge marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 1 és 10, délután, kora este 5 és 18 fok között alakul, az Északi-középhegység térségében lesz a leghidegebb, arrafelé alakulhat 10 fok alatt a maximum.
2026.11.13: Általában erősen felhős vagy borult időre van kilátás, azonban a déli, délkeleti országrészben a nap első felében előfordulhatnak átmeneti szakadozások a felhőzetben, arrafelé a nap is kisüthet. Estétől északnyugat felől határozott felhőzetcsökkenés kezdődik. Többfelé, akár több hullámban kell esőre, záporra készülni, délen, délkeleten az ég is megdörrenhet. Eleinte erős lesz a déli szél, mely egyre nagyobb területen északnyugatira, északira fordul erős, helyenként viharos lökések kíséretében. A minimum-hőmérséklet 5, 15 fok várható. A csúcsértékek 7 és 20 fok között alakulnak, délen, délkeleten lesz a legmelegebb, több helyen már reggel, délelőtt beáll a maximum.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Összességében kedvezően alakulhat a levegőminőség. (2026.11.11. szerda éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontra érzékenyek szervezetére gyakorol stresszt. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. A melegfront hatására az érzelmi és értelmi egyensúlyunk könnyen kibillenhet megszokott állapotából, ezért ingerlékenység, sértődékenység többeknél tapasztalható. Hamarabb elfáradhat, kifáradhat a szervezet, ezáltal a teljesítőképességben is egyfajta csökkenés tapasztalható mind a munkában, mind pedig a járművezetésben. (2026.11.11)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
A forgalomváltozás már pénteken 22 órától életbe lép.
Új közvetlen járatok indulnak három európai városba: decembertől bővül a népszerű légitársaság kínálata
A dubaji légitársaság Rigába, Salzburgba és Vilniusba is heti három alkalommal közlekedik majd.
A budapesti belvárosi karácsonyi vásárok gazdasági hatása ma már messze túlmutat a vásári standok bevételén.
Új korszak kezdődhet az agglomerációs közlekedésben: januártól már Érdig járhat a 133E busz.
Féláron kínálják az ételeket és italokat a helyieknek, miközben ingyenes koncertek és különleges programok várják a látogatókat.
Több mint 115 ezer tonna útszóró sóval és 813 munkagéppel készül a Magyar Közút a téli időjárásra.
A BKV az ítéletek miatt eddig összesen 16,6 milliárd forintot fizetett ki a kivitelezőknek.
Szingapúrban lefoglalták azt az óceánjáró hajót, amelynek utasait a múlt hónapban Kambodzsában hagyták, miután az amerikai üzemeltető cég fizetésképtelenné vált.
Bár az elmúlt három hónapban a fuvardíjak emelkedése már meghaladta a költségek növekedését, éves összevetésben az ágazat még mindig komoly lemaradásban van.
A Pénzcentrum 2026. november 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Esőkabát nélkül nem érdemes útnak indulni: országszerte csapadékos idő várható, reggel ónos eső is előfordulhat.
Ide menekülnek a magyarok tömegével a téli hideg elől: érdemes hamar lépni, nagyon hamar megdrágulhat a repjegy
A szezon kezdetével a szabad helyek száma rohamosan csökken, ami a későn ébredők számára jelentős árnövekedést vagy a választási lehetőségek szűkülését eredményezheti.
Bejelentette Vitézy Dávid: tarthatatlan a helyzet ezen a fontos vasútvonalon, azonnali felújítás indul - rengeteg utazó várt már erre
A miniszter közölte: a munkák idején egyes vonatok menetrendje változik.
Ha a jogszabályt módosítani kell emiatt, az jócskán túlmutat majd a légitársaság ügyén, és a hazai munkaerőpiac egészét érinteni fogja.
A jegypénzárakban, az automatáknál és a vonaton továbbra is fennakadás nélkül lehet fizetni a jegyért.
A Pénzcentrum 2026. november 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A hét eleji időjárás meglehetősen változatosan alakul.
Változékony idő várható a jövő héten, több hullámban is csapadék érkezik. A hőmérséklet csúcsértéke a hét elején még 5-13 Celsius-fok között várható, majd erős melegedés...
-
A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
-
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.