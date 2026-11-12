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Megállapodott Vitézy Dávid és Karácsony Gergely: januártól jelentősen átalakul Budapest és az agglomeráció közlekedése
Megállapodást kötött a regionális BKK létrehozásáról Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Karácsony Gergely főpolgármester. A fele-fele arányú állami és önkormányzati tulajdonra épülő új modell célja a főváros és az agglomeráció közösségi közlekedésének egységes és hatékonyabb megszervezése.
A csütörtökön aláírt egyezség értelmében a BKK a jövőben nemcsak Budapest, hanem a környező települések közlekedését is integrált rendszerben irányítja - számolt be róla a Portfolio. A társaság megtartja eddigi fővárosi jogköreit, miközben átveszi az államtól a HÉV-ek, az elővárosi kék buszok, valamint a Pest vármegyei sárga Volánbusz-járatok egy részének megrendelői feladatait. A szolgáltatási színvonal emelésétől azt várják, hogy a közösségi közlekedés vonzóbbá válásával érdemben mérséklődhet a budapesti autóforgalom és a torlódások mértéke.
A finanszírozást a kormány és a főváros egyenlő arányban biztosítja. A friss kormányhatározat alapján az állami Országos Közlekedési Központ (OKK) tőkeemelés útján, 1,98 milliárd forintért szerez ötvenszázalékos részesedést a cégben az idei év végéig, vagyis december 31-ig. A közös közlekedésszervező állami finanszírozását 2027-től évente be kell építeni a központi költségvetésbe.
Az egyedülálló, közös felelősségvállalásra épülő irányítási modell kapcsán Vitézy Dávid kifejtette, hogy a vállalat operatív működéséért egy hattagú igazgatóság felel majd, amelybe a kormány és a főváros is három-három tagot delegál. Ez a testület választja meg a BKK mindenkori menedzsmentjét, a konkrét személyi döntéseket pedig decemberben ismertetik. Emellett felállítanak egy felügyelőbizottságot is, amelyben az állam, a főváros és a munkavállalók egyaránt két-két képviselővel lesznek jelen. A testületek vezetése rotációs elven működik majd.
A miniszter kiemelte, hogy már dolgoznak a tarifarendszer egyszerűsítésén és egységesítésén. Hozzátette azt is, hogy amennyiben a budapesti regionális modell beválik, a tapasztalatokat a jövőben a nagyobb megyei jogú városok térségében is hasznosíthatják.
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