Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 12.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. november 12.

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Befektetés, tőzsde

Skandináv lottó A sorsolás dátuma: 2026. november 11.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 46. héten emelkedő számsorrendben a következők:

7, 9, 11, 21, 24, 29, 32

Ezen a héten 1 telitalálat volt.

7-es találat: 1 db

6-os találat: 83 db

5-ös találat: 2930 db

4-es találat: 38248 db



OTP: 42500 Ft

MOL: 4950 Ft

RICHTER: 13150 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.11.13: Általában erősen felhős vagy borult idő várható, a délkeleti országrészben fordulhatnak elő átmeneti szakadozások a felhőzetben, arrafelé a nap is kisüthet. Estétől északnyugat felől határozott felhőzet-csökkenés kezdődik. Országszerte várható eső, zápor, sokfelé jelentős mennyiségű csapadékkal. Az ország déli részén zivatar is kialakulhat. Az erős déli szél egyre nagyobb területen északnyugatira, északira fordul, és viharossá fokozódik. A minimum-hőmérséklet 5, 15 fok között várható. A maximum 7 és 19 fok között alakul, ami északon, északnyugaton már reggel, délelőtt beáll.

2026.11.14: Túlnyomóan derült idő várható csapadék nélkül. Az északnyugati szél időnként megélénkül. Hajnalban -6, +3, délután 6, 11 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség a változékony időjárás hatására kedvezően alakul. (2026.11.12. csütörtök éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Meleg jellegű fronthatás várható, így többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.11.12)

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