2026. november 12. csütörtök Jónás, Renátó
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Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 12.)
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Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 12.)

Pénzcentrum
2026. november 12. 07:45 3 perc

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. november 12.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Névnap

Jónás, Renátó

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Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 364.85 Ft
CHF: 395.49 Ft
GBP: 436.69 Ft
USD: 329.32 Ft

<h2>Skandináv lottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. november 11.<br> A Skandináv lottó nyerőszámai a 46. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>7, 9, 11, 21, 24, 29, 32</b><br> </p> <p> Ezen a héten 1 telitalálat volt. <br> 7-es találat: 1 db<br> 6-os találat: 83 db<br> 5-ös találat: 2930 db<br> 4-es találat: 38248 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 42500 Ft
MOL: 4950 Ft
RICHTER: 13150 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.11.13: Általában erősen felhős vagy borult idő várható, a délkeleti országrészben fordulhatnak elő átmeneti szakadozások a felhőzetben, arrafelé a nap is kisüthet. Estétől északnyugat felől határozott felhőzet-csökkenés kezdődik. Országszerte várható eső, zápor, sokfelé jelentős mennyiségű csapadékkal. Az ország déli részén zivatar is kialakulhat. Az erős déli szél egyre nagyobb területen északnyugatira, északira fordul, és viharossá fokozódik. A minimum-hőmérséklet 5, 15 fok között várható. A maximum 7 és 19 fok között alakul, ami északon, északnyugaton már reggel, délelőtt beáll.

2026.11.14: Túlnyomóan derült idő várható csapadék nélkül. Az északnyugati szél időnként megélénkül. Hajnalban -6, +3, délután 6, 11 fok valószínű.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség a változékony időjárás hatására kedvezően alakul. (2026.11.12. csütörtök éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Meleg jellegű fronthatás várható, így többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.11.12)

Akciók

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