Vegyesen mozgott a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 12.)
Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. november 12.
Névnap
Jónás, Renátó
Friss hírek
- Budapest és a Balaton már kevés? Ezekben a magyarországi térségekben még óriási turisztikai lehetőség rejlik
- Az árrésstop kivezetésével jöhet a dinamikus árazás az élelmiszerboltokban: nagyot nézhetnek a vásárlók a kasszáknál
- Gundel, ONYX, ARAZ, Aria Hotel: húzós árakon hirdették meg a 2026-os szilveszteri lakomákat a hazai luxuséttermek
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- Mégsem tűnnek el a benzines autók 2035-től? Az EU máris lazítana a tiltáson: célba érhetett a gyártók lobbija
Deviza árfolyam
EUR: 364.85 Ft
CHF: 395.49 Ft
GBP: 436.69 Ft
USD: 329.32 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 42500 Ft
MOL: 4950 Ft
RICHTER: 13150 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.11.13: Általában erősen felhős vagy borult idő várható, a délkeleti országrészben fordulhatnak elő átmeneti szakadozások a felhőzetben, arrafelé a nap is kisüthet. Estétől északnyugat felől határozott felhőzet-csökkenés kezdődik. Országszerte várható eső, zápor, sokfelé jelentős mennyiségű csapadékkal. Az ország déli részén zivatar is kialakulhat. Az erős déli szél egyre nagyobb területen északnyugatira, északira fordul, és viharossá fokozódik. A minimum-hőmérséklet 5, 15 fok között várható. A maximum 7 és 19 fok között alakul, ami északon, északnyugaton már reggel, délelőtt beáll.
2026.11.14: Túlnyomóan derült idő várható csapadék nélkül. Az északnyugati szél időnként megélénkül. Hajnalban -6, +3, délután 6, 11 fok valószínű.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség a változékony időjárás hatására kedvezően alakul. (2026.11.12. csütörtök éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Meleg jellegű fronthatás várható, így többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.11.12)
Akciók
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