A forgalomváltozás már pénteken 22 órától életbe lép.
Brutális esőt hoz Magyarországra a Charles ciklon: hirtelen lehűlés és viharos szél csap le a nyomában
Péntek estig több hullámban hoz kiadós csapadékot Magyarországra a Charles névre keresztelt ciklon, amelyet átmeneti felmelegedés, majd a hétvége előtt hirtelen lehűlés és viharos szél követ – olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-bejegyzésében.
A portugál meteorológusok által elnevezett légörvény szerda délelőtt még az Ibériai-félszigettől délnyugatra örvénylett, ám két napon belül eléri a Kárpát-medencét. Míg Délnyugat-Európában, Észak-Olaszországban és az Adriai-tenger partvidékén akár 200 milliméternyi csapadék is hullhat, a HungaroMet tájékoztatása szerint "nálunk ennyi nem fog esni, de így is jelentősen enyhülhet a csapadékhiány". A ciklon előoldalán kialakuló meleg, nedves szállítószalag hatására már szerdán és csütörtökön napközben is előfordulhat eső, zápor vagy szitálás. Az első kiterjedt csapadékzóna szerda este éri el az ország déli és délkeleti felét, ahol csütörtök reggelig tartós, 20 millimétert meghaladó esőzés valószínű.
Miután ez a zóna csütörtök délelőtt a keleti tájakról is levonul, átmeneti szünet következik, délutántól és estétől azonban délnyugat felől újabb csapadékrendszer érkezik, ahogy a ciklon középpontja a Kárpát-medence fölé húzódik. "Ebből a második hullámból péntek reggelig nagy területen 20-40, egyes körzetekben akár még ennél is több eső eshet." Péntek reggel a felettünk elhelyezkedő ciklonközéppont és egy hullámzó frontrendszer miatt még sokfelé fog esni, napközben azonban a ciklon hátoldalára kerülünk, így északnyugat felől gyorsan megszűnik a csapadéktevékenység, és estére mindenütt eláll az eső.
A csapadék mellett a hőmérséklet is jelentősen ingadozik majd. A délies áramlással érkező enyhébb levegő hatására csütörtökön az ország nagy részén 11 és 18 Celsius-fok közötti maximumokra lehet számítani – a csúcsértékek több helyen csak az esti órákban állnak be –, egyedül az Északi-középhegységben marad hűvösebb az idő. Az enyhe péntek hajnalt követően délelőtt a déli, délkeleti tájakon még 15 fok körüli vagy afeletti csúcsértékek várhatók. Ezt követően azonban a ciklon hátoldalán nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, északi szél, ami már péntek napközben gyors lehűlést hoz, a hétvégén pedig csapadékmentes, de hideg időre kell készülni.
Itt a világ legdrágább úti céljainak listája: nem hiszed el, mennyibe kerül egy kiruccanás a világ végére
Egy friss utazási rangsor szerint 2026-ban ez a világ legdrágább úti célja: 9 millió alatt szóba sem álnak veled.
Jelentős változás áll be hazánk időjárásában, az elmúlt időszak hideg, száraz napjait ugyanis tartós felmelegedés és kiadós, a havi átlagot is bőven meghaladó csapadék váltja...
Új korszak kezdődhet az agglomerációs közlekedésben: januártól már Érdig járhat a 133E busz.
Féláron kínálják az ételeket és italokat a helyieknek, miközben ingyenes koncertek és különleges programok várják a látogatókat.
Több mint 115 ezer tonna útszóró sóval és 813 munkagéppel készül a Magyar Közút a téli időjárásra.
A BKV az ítéletek miatt eddig összesen 16,6 milliárd forintot fizetett ki a kivitelezőknek.
Szingapúrban lefoglalták azt az óceánjáró hajót, amelynek utasait a múlt hónapban Kambodzsában hagyták, miután az amerikai üzemeltető cég fizetésképtelenné vált.
Bár az elmúlt három hónapban a fuvardíjak emelkedése már meghaladta a költségek növekedését, éves összevetésben az ágazat még mindig komoly lemaradásban van.
A Pénzcentrum 2026. november 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Esőkabát nélkül nem érdemes útnak indulni: országszerte csapadékos idő várható, reggel ónos eső is előfordulhat.
Ide menekülnek a magyarok tömegével a téli hideg elől: érdemes hamar lépni, nagyon hamar megdrágulhat a repjegy
A szezon kezdetével a szabad helyek száma rohamosan csökken, ami a későn ébredők számára jelentős árnövekedést vagy a választási lehetőségek szűkülését eredményezheti.
Bejelentette Vitézy Dávid: tarthatatlan a helyzet ezen a fontos vasútvonalon, azonnali felújítás indul - rengeteg utazó várt már erre
A miniszter közölte: a munkák idején egyes vonatok menetrendje változik.
Ha a jogszabályt módosítani kell emiatt, az jócskán túlmutat majd a légitársaság ügyén, és a hazai munkaerőpiac egészét érinteni fogja.
A jegypénzárakban, az automatáknál és a vonaton továbbra is fennakadás nélkül lehet fizetni a jegyért.
A Pénzcentrum 2026. november 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A hét eleji időjárás meglehetősen változatosan alakul.
Változékony idő várható a jövő héten, több hullámban is csapadék érkezik. A hőmérséklet csúcsértéke a hét elején még 5-13 Celsius-fok között várható, majd erős melegedés...
Megvan a dátum, mikor nyit a Városligeti Műjégpálya: nem lesz olcsó mulatság, ha hétvégén korcsoláyzni akar menni a család
November 20-án nyit a Városligeti Műjégpálya. A szezonnyitó a jég gépesítésének 100. évfordulóját ünnepli.
-
A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
-
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.