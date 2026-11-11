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Viharos ég és eső. mintha a világvége lenne
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Brutális esőt hoz Magyarországra a Charles ciklon: hirtelen lehűlés és viharos szél csap le a nyomában

Pénzcentrum
2026. november 11. 13:40 2 perc

Péntek estig több hullámban hoz kiadós csapadékot Magyarországra a Charles névre keresztelt ciklon, amelyet átmeneti felmelegedés, majd a hétvége előtt hirtelen lehűlés és viharos szél követ – olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-bejegyzésében.

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A portugál meteorológusok által elnevezett légörvény szerda délelőtt még az Ibériai-félszigettől délnyugatra örvénylett, ám két napon belül eléri a Kárpát-medencét. Míg Délnyugat-Európában, Észak-Olaszországban és az Adriai-tenger partvidékén akár 200 milliméternyi csapadék is hullhat, a HungaroMet tájékoztatása szerint "nálunk ennyi nem fog esni, de így is jelentősen enyhülhet a csapadékhiány". A ciklon előoldalán kialakuló meleg, nedves szállítószalag hatására már szerdán és csütörtökön napközben is előfordulhat eső, zápor vagy szitálás. Az első kiterjedt csapadékzóna szerda este éri el az ország déli és délkeleti felét, ahol csütörtök reggelig tartós, 20 millimétert meghaladó esőzés valószínű.

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Miután ez a zóna csütörtök délelőtt a keleti tájakról is levonul, átmeneti szünet következik, délutántól és estétől azonban délnyugat felől újabb csapadékrendszer érkezik, ahogy a ciklon középpontja a Kárpát-medence fölé húzódik. "Ebből a második hullámból péntek reggelig nagy területen 20-40, egyes körzetekben akár még ennél is több eső eshet." Péntek reggel a felettünk elhelyezkedő ciklonközéppont és egy hullámzó frontrendszer miatt még sokfelé fog esni, napközben azonban a ciklon hátoldalára kerülünk, így északnyugat felől gyorsan megszűnik a csapadéktevékenység, és estére mindenütt eláll az eső.

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A csapadék mellett a hőmérséklet is jelentősen ingadozik majd. A délies áramlással érkező enyhébb levegő hatására csütörtökön az ország nagy részén 11 és 18 Celsius-fok közötti maximumokra lehet számítani – a csúcsértékek több helyen csak az esti órákban állnak be –, egyedül az Északi-középhegységben marad hűvösebb az idő. Az enyhe péntek hajnalt követően délelőtt a déli, délkeleti tájakon még 15 fok körüli vagy afeletti csúcsértékek várhatók. Ezt követően azonban a ciklon hátoldalán nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, északi szél, ami már péntek napközben gyors lehűlést hoz, a hétvégén pedig csapadékmentes, de hideg időre kell készülni.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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