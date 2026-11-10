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Még mindig nyeli a milliárdokat a 4-es metró projektje: újabb pert bukott el a BKV
Újabb, több mint kétmilliárd forintos kártérítést kell kifizetnie a BKV-nak a 4-es metró építése miatt indult egyik utolsó perben. A mai napon esedékes összeget a főváros a saját kockázati tartalékából fedezi, miközben a gigaberuházás körüli jogviták még mindig nem zárultak le teljesen - jelentette a Népszabadság.
A BKV az ítéletek alapján eddig összesen 16,6 milliárd forintot fizetett ki a kivitelezőknek.
Az ügyben a metróalagutakat építő BAMCO konzorcium a kamatokkal és az egyéb költségekkel együtt eredetileg mintegy 12,4 milliárd forintot követelt a közlekedési vállalattól. A választottbíróság azonban úgy döntött, hogy a BKV-nak az eljárási díjakon felül végül 5,5 millió eurót, vagyis valamivel több mint kétmilliárd forintot kell átutalnia a felperesnek. A kifizetés határideje a mai nap, 2026. november 10. A jogvita viszont ezzel sem ért véget, mivel a kivitelező a választottbírósági ítélet érvénytelenítése iránti keresettel fordult a Fővárosi Törvényszékhez.
A 4-es metró beruházásához kapcsolódóan összesen negyvenhárom választottbírósági eljárás indult mintegy 56 milliárd forint értékben, amelyek nyomán a BKV eddig 16,6 milliárd forintot fizetett ki a különböző kivitelezőknek. A perek mérlege vegyes képet mutat, mivel a vállalat húszat elveszített és tizenhetet megnyert, három esetben fele-fele arányú döntés született, a fennmaradó ügyek pedig egyezséggel vagy az eljárás megszüntetésével zárultak.
A 2006-ban indult építkezés a folyamatos csúszások miatt az eredeti határidőhöz képest jóval később, csak 2014 tavaszán fejeződött be, ráadásul a tervezettnél rövidebb szakaszon, csupán Kelenföld és a Keleti pályaudvar között. A vonal kiépítésének költségei időközben drasztikusan megugrottak, és a kezdetben becsült 220 milliárd forintról a tíz évvel ezelőtti átadásra 452,5 milliárdra nőttek. A projektet mindvégig szerződéses viták és korrupciós gyanúk kísérték, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) pedig 2016-ban 273 milliárd forintnyi szerződésnél állapított meg súlyos szabálytalanságokat.
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