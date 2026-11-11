Itt a figyelmeztetés: ónos szitálás teheti pokollá a reggeli közlekedést, nagyon vigyázz az utakon

Nem hoz sok változást az időjárásban a szerdai nap. A HungaroMet előrejelzése szerint továbbra is az erősen felhős, borult és párás idő lesz meghatározó, helyenként szitálásra, az ország déli harmadán pedig gyenge esőre is számítani lehet. A reggeli órákban a fagyos területeken ónos szitálás sem kizárt, estétől pedig déli, délnyugati irányból növekedhet a csapadék esélye.

Szerdán országszerte sok felhőre, borult égboltra és párás levegőre kell készülni. A szitálás bárhol előfordulhat, a déli országrészben pedig elszórtan gyenge eső is kialakulhat. A csapadék esélye az esti óráktól tovább növekszik, déli, délnyugati irányból érkezhetnek újabb esőfelhők.

A reggeli közlekedésben különösen az ónos szitálás okozhat kellemetlenséget. A még fagyos területeken ugyanis a nedvesség vékony jégréteget képezhet az utakon és a járdákon, ezért érdemes óvatosan közlekedni.

A hőmérsékletben továbbra is jelentős különbségek lehetnek az ország egyes részei között. Hajnalban mínusz 2 és plusz 8 fok közötti értékek várhatók, napközben pedig általában 4 és 10 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Az északi és északkeleti országrészben ennél valamivel hidegebb lehet, míg a Viharsarokban néhány fokkal magasabb értékeket is mérhetnek. A Dunától keletre keleties, a Dunántúlon déli irányba forduló légmozgás várható. Az Alpokalján élénk széllökések is előfordulhatnak.

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Csütörtökön és pénteken is marad a csapadékos idő

A következő napokban sem számíthatunk tartósan napos, száraz időre. Csütörtökön és pénteken továbbra is erősen felhős vagy borult, párás idő várható, többfelé esővel, záporral. Pénteken egy hidegfront is átvonulhat az ország felett, amelyet megerősödő északi, északnyugati szél kísérhet.

A hétvégére viszont jelentős fordulat körvonalazódik. Szombaton a csapadék megszűnése után több órára kisüthet a nap, ugyanakkor a hőmérséklet visszaesik, és ismét megjelenhetnek az éjszakai fagyok.