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Kiadós esővel és viharos széllel érkezik a hidegfront: ezekben a megyékben várható a legtöbb csapadék
Csütörtökön folytatódik a borult, párás, helyenként ködös idő, délutántól pedig újabb csapadékhullám éri el Magyarországot. Péntek reggelig az ország északi felén akár 20–40 milliméter eső is hullhat, délen és délkeleten pedig zivatarok is kialakulhatnak. A pénteken érkező hidegfront hatására a szél többfelé viharossá fokozódhat.
Csütörtökön továbbra is túlnyomóan borult, párás, helyenként ködös idő várható, csak északkeleten szakadozhat fel átmenetileg a felhőzet. A reggeli és délelőtti órákban még nagy területen lehetnek rosszak a látási viszonyok, napközben azonban fokozatosan javulhat a helyzet, bár foltokban sűrű köd is megmaradhat.
A délelőtti csapadékzóna kelet felé elhagyja az országot, majd rövid szünet után délutántól délnyugat felől újabb esőzés kezdődik. A HungaroMet figyelmeztető előrejelzése szerint csütörtök éjfélig a déli és délkeleti megyékben többfelé 20 millimétert meghaladó, helyenként 30 milliméter körüli csapadék hullhat. Az újabb csapadékhullám miatt péntek reggelig az ország északi felén 20–40 milliméter eső is előfordulhat.
A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 11 és 17 fok között alakul, az Északi-középhegység térségében azonban mindössze 5–10 fok várható. A nap folyamán fokozatosan enyhül az idő, ezért sokfelé csak az esti órákban állhat be a napi maximum.
Éjszaka a csapadékzóna északkelet felé haladva országszerte esőt okoz, többfelé kiadós mennyiségben. A déli, délkeleti szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, majd az éjszaka második felében a Dunántúlon északnyugatira fordul. Északnyugaton akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet 5 és 15 fok között alakul, északkeleten lesz a leghidegebb.
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Pénteken hidegfront érkezik, amely viharos szelet és újabb zivatarokat is hozhat. A csapadékzóna fokozatosan délkelet felé vonul, a déli országrészben pedig beágyazott zivatarok is kialakulhatnak, elsősorban a hajnali és reggeli órákban. Az erős déli szél egyre nagyobb területen északnyugatira, északira fordul, és viharossá fokozódik.
A pénteki csúcshőmérséklet 7 és 19 fok között alakul, északon és északnyugaton azonban már a reggeli, délelőtti órákban elérheti a maximumát a hőmérséklet, ezt követően a hidegfront hatására lehűlés kezdődik. Estétől északnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet.
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