2026. november 12. csütörtök Jónás, Renátó
7 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy fiatal nő sétál az esőben, kezében egy színes esernyővel
Utazás

Kiadós esővel és viharos széllel érkezik a hidegfront: ezekben a megyékben várható a legtöbb csapadék

Pénzcentrum
2026. november 12. 07:18 2 perc

Csütörtökön folytatódik a borult, párás, helyenként ködös idő, délutántól pedig újabb csapadékhullám éri el Magyarországot. Péntek reggelig az ország északi felén akár 20–40 milliméter eső is hullhat, délen és délkeleten pedig zivatarok is kialakulhatnak. A pénteken érkező hidegfront hatására a szél többfelé viharossá fokozódhat.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Csütörtökön továbbra is túlnyomóan borult, párás, helyenként ködös idő várható, csak északkeleten szakadozhat fel átmenetileg a felhőzet. A reggeli és délelőtti órákban még nagy területen lehetnek rosszak a látási viszonyok, napközben azonban fokozatosan javulhat a helyzet, bár foltokban sűrű köd is megmaradhat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A délelőtti csapadékzóna kelet felé elhagyja az országot, majd rövid szünet után délutántól délnyugat felől újabb esőzés kezdődik. A HungaroMet figyelmeztető előrejelzése szerint csütörtök éjfélig a déli és délkeleti megyékben többfelé 20 millimétert meghaladó, helyenként 30 milliméter körüli csapadék hullhat. Az újabb csapadékhullám miatt péntek reggelig az ország északi felén 20–40 milliméter eső is előfordulhat.

Brutális esőt hoz Magyarországra a Charles ciklon: hirtelen lehűlés és viharos szél csap le a nyomában
EZ IS ÉRDEKELHET
Brutális esőt hoz Magyarországra a Charles ciklon: hirtelen lehűlés és viharos szél csap le a nyomában
Péntek estig több hullámban hoz kiadós csapadékot Magyarországra a Charles névre keresztelt ciklon

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 11 és 17 fok között alakul, az Északi-középhegység térségében azonban mindössze 5–10 fok várható. A nap folyamán fokozatosan enyhül az idő, ezért sokfelé csak az esti órákban állhat be a napi maximum.

Éjszaka a csapadékzóna északkelet felé haladva országszerte esőt okoz, többfelé kiadós mennyiségben. A déli, délkeleti szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, majd az éjszaka második felében a Dunántúlon északnyugatira fordul. Északnyugaton akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet 5 és 15 fok között alakul, északkeleten lesz a leghidegebb.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Pénteken hidegfront érkezik, amely viharos szelet és újabb zivatarokat is hozhat. A csapadékzóna fokozatosan délkelet felé vonul, a déli országrészben pedig beágyazott zivatarok is kialakulhatnak, elsősorban a hajnali és reggeli órákban. Az erős déli szél egyre nagyobb területen északnyugatira, északira fordul, és viharossá fokozódik.

A pénteki csúcshőmérséklet 7 és 19 fok között alakul, északon és északnyugaton azonban már a reggeli, délelőtti órákban elérheti a maximumát a hőmérséklet, ezt követően a hidegfront hatására lehűlés kezdődik. Estétől északnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet.

Ezeken a területeken várható a legnagyobb eső, 24 óra alatt több mint 30 mm csapadék is hullhat.Az ország északi részében várható a legnagyobb eső, 24 óra alatt több mint 30 mm csapadék is hullhat.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #időjárás #eső #hidegfront #köd #csapadék #lehűlés #viharos szél #zivatarok #hungaromet #időjárás-előrejelzés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:14
09:03
08:52
08:44
08:36
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 11. 18:37 Nagy fordulat a tőzsdéken: kilőtt a Mol és az OTP, de újabb viharfelhők gyülekeznek
november 11. 13:28 Újabb nyomás alatt a forint: az amerikai döntések miatt elszabadult a dollár árfolyama
november 11. 10:34 Széttépik az OTP-t és a Siemens Energy-t a tőzsdéken – De mi történik az Alteónál?
november 10. 17:43 Óriási botrány rázza a részvénypiacot: zuhan az Nvidia, elolvadt a BUX előnye
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Budapest és a Balaton már kevés? Ezekben a magyarországi térségekben még óriási turisztikai lehetőség rejlik
2026. november 12.
Budapest és a Balaton már kevés? Ezekben a magyarországi térségekben még óriási turisztikai lehetőség rejlik
2026. november 11.
Az árrésstop kivezetésével jöhet a dinamikus árazás az élelmiszerboltokban: nagyot nézhetnek a vásárlók a kasszáknál
2026. november 12.
Gundel, ONYX, ARAZ, Aria Hotel: húzós árakon hirdették meg a 2026-os szilveszteri lakomákat a hazai luxuséttermek
2026. november 11.
Rosszul járhat, aki most a LEGO saját boltjában vásárol: a Lidl, a Tesco, az Auchan és a Müller is durván alá ment az áraknak
2026. november 11.
Itt a világ legdrágább úti céljainak listája: nem hiszed el, mennyibe kerül egy kiruccanás a világ végére
NAPTÁR
Tovább
2026. november 12. csütörtök
Jónás, Renátó
46. hét
November 12.
Baháalláh születése (Bahai)
November 12.
Minőségügyi világnap
November 12.
A szociális munka világnapja
November 12.
A tüdőgyulladás elleni küzdelem világnapja
November 12.
Az irodalmi szervezetek napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Olyan válság jöhet 2027-ben Magyarországon, amire még nem volt példa: már idén eldőlhet az első dominó
2
5 napja
Most közölte a HungaroMet: élvezd ki a hétvégi napsütést, mert, ami jövő héten jön, abban nem lesz sok köszönet
3
1 hete
Ekkor érkezhet meg az első hó Magyarországra 2026-ban: kiderült, mikor válthatja fel a havazás az őszi időjárást
4
2 hete
Nemsokára ráront a tél Magyarországra: már látni, mikor eshet le az első hó
5
4 napja
Megvan a dátum, mikor nyit a Városligeti Műjégpálya: nem lesz olcsó mulatság, ha hétvégén korcsoláyzni akar menni a család
PÉNZÜGYI KISOKOS
TBSZ
A Tartós Befektetési Számla esetén három év után részlegesen, öt év után pedig teljesen adómentesen juthatunk a megtakarításunk hozamához. A pénzünkhöz akkor is könnyen hozzáférhetünk, ha hirtelen bajba kerülünk,de ekkor a kamatadó az adóbevallásunk keretében kell megfizetnünk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 12. 06:30
Gundel, ONYX, ARAZ, Aria Hotel: húzós árakon hirdették meg a 2026-os szilveszteri lakomákat a hazai luxuséttermek
Pénzcentrum  |  2026. november 12. 05:40
Budapest és a Balaton már kevés? Ezekben a magyarországi térségekben még óriási turisztikai lehetőség rejlik
Agrárszektor  |  2026. november 12. 08:13
Akkora eső jön ma, hogy erre az 5 megyére már kiadták a figyelmeztetést