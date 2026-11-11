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Rövidített útvonalon jár a metró a hétvégén: aki erre közlekedne, jól gondolja meg
Karbantartás miatt rövidített útvonalon, csak az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között közlekedik a 2-es metró a november 14-15-i hétvégén - közölte a Budapesti Közlekedési Központ kedden. A forgalomváltozás már pénteken 22 órától életbe lép.
A Déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között M2-es pótlóbuszokkal lehet utazni majd a hétvégén, a Pest és Buda közötti gyorsabb közlekedés érdekében pedig sűrűbben jár a 4-6-os villamos.
Rövidített útvonalon jár a 19-es és a 49-es villamos is
Karbantartás miatt november 2. és 27. között rövidített útvonalon közlekedik a 19-es és a 49-es villamos Budapesten, a Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér közötti szakaszon pótlóbusz jár - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) még októberben.
A 19-es villamos a Bécsi út/Vörösvári út és a Móricz Zsigmond körtér, a 49-es a Deák Ferenc tér és a Móricz Zsigmond körtér között közlekedik. A kimaradó szakaszon 19-es jelzéssel pótlóbusz szállítja az utasokat. A BKK a belváros felé utazóknak az M4-es metrót, valamint a 7-es, az 58-as, a 114-es, a 213-as és a 214-es autóbuszt ajánlja. A munkálatok közúti forgalomkorlátozással is járnak, ezért a Bocskai úton hosszabb menetidőre kell számítani.
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