Életük utazására indultak, végül külföldön hagyták őket: lefoglalták a csődbe ment cég luxushajóját

Egy több évre tervezett világ körüli luxusutazásból vált rémálom mintegy kétszáz utas számára, miután az amerikai üzemeltető pénzügyi gondjai miatt Kambodzsában el kellett hagyniuk az Odyssey óceánjárót. A hajót időközben Szingapúrban, bírósági végzés alapján lefoglalták – számolt be róla a BBC. A társaság a drasztikusan megemelkedett üzemanyagárakkal indokolta a működés felfüggesztését.

A helyi kikötői hatóság tájékoztatása szerint a hajó fedélzetén maradt személyzet jól van, az ellátásukról az óceánjáró hitelezői gondoskodnak. A lefoglalást a Helmsman LLC szingapúri ügyvédi iroda kezdeményezte, azt azonban nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan melyik hitelezőt képviselik az eljárásban.

A kálvária az előző hónapban tetőzött, amikor a hajótulajdonos Villa Vie Residences a drasztikusan megnövekedett üzemanyagárakra hivatkozva hirtelen felfüggesztette a működését, így mintegy kétszáz utasnak kellett elhagynia a fedélzetet a kambodzsai Sihanoukville kikötővárosában. A vállalat egy korábbi közleménye szerint az év elején kezdődő iráni háború miatt kilőttek az árak, így Ázsia egyes részein a kabinonkénti havi üzemanyagköltség 1800 dollárról egészen 8000 dollárig ugrott. Bár megpróbálták csökkenteni a fogyasztást, ez nem volt elég a többletköltségek ellensúlyozására, a cég pedig végül már csak abban tudott segíteni az utasoknak, hogy ideiglenes szállást találjanak Kambodzsában.

EZ IS ÉRDEKELHET Az elszálló üzemanyagköltségek miatt megszakította három és fél éves világ körüli útját egy luxus-óceánjáró Havi 1800 dollárról 8000-re ugrott az üzemanyagköltség kabinonként, ezért leállt a három és fél éves luxusút.

Az Odyssey 2024 októberében futott ki Belfastból azzal a céllal, hogy három és fél év alatt 150 országot érintsen. Az utasok többféle konstrukció közül választhattak, hiszen végleg megvásárolhatták a kabinjukat 120 ezer és 440 ezer dollár közötti összegért, befizethettek egy ötéves tartózkodásra, de akár havi 3500 dollártól is bérelhettek lakrészt. Mikael Petterson, a cég alapítója korábban azzal reklámozta a lehetőséget, hogy nagyjából egy autó áráért bárki saját otthonhoz juthat egy világot járó hajón.

Az utazást azonban már a kezdetektől fogva problémák kísérték, maga az indulás is négy hónapot csúszott a javítások és az adminisztrációs nehézségek miatt. A CBS News értesülései szerint Vietnámban a személyzetnek a helyi élelmiszerboltokban kellett bevásárolnia, mert az üzemeltető tartozott a beszállítónak, aki emiatt megtagadta az élelmiszer-szállítást.

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Az anyagi gondok augusztusban váltak igazán súlyossá, amikor a hajó egy korábbi alkalommal már kikötött Szingapúrban. A cég ekkor figyelmeztette az utasokat a pénzügyi nehézségekre és a hajó visszatartásának kockázatára, sőt tőlük próbált pénzt beszedni a továbbhaladáshoz. Holly Hennessey, az egyik utas a BBC-nek elmondta, hogy a vezetőség üzemanyag-pótdíj befizetését kérte tőlük a drágulás miatt, miközben az eredeti útitervet jelentősen lerövidítették. A hajó a kambodzsai leállást követően, néhány héttel ezelőtt hajózott át ismét Szingapúrba, ahol végül hatósági zár alá vették.