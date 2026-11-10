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Utazás

Életük utazására indultak, végül külföldön hagyták őket: lefoglalták a csődbe ment cég luxushajóját

Pénzcentrum
2026. november 10. 13:51 3 perc

Egy több évre tervezett világ körüli luxusutazásból vált rémálom mintegy kétszáz utas számára, miután az amerikai üzemeltető pénzügyi gondjai miatt Kambodzsában el kellett hagyniuk az Odyssey óceánjárót. A hajót időközben Szingapúrban, bírósági végzés alapján lefoglalták – számolt be róla a BBC. A társaság a drasztikusan megemelkedett üzemanyagárakkal indokolta a működés felfüggesztését.

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A helyi kikötői hatóság tájékoztatása szerint a hajó fedélzetén maradt személyzet jól van, az ellátásukról az óceánjáró hitelezői gondoskodnak. A lefoglalást a Helmsman LLC szingapúri ügyvédi iroda kezdeményezte, azt azonban nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan melyik hitelezőt képviselik az eljárásban.

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A kálvária az előző hónapban tetőzött, amikor a hajótulajdonos Villa Vie Residences a drasztikusan megnövekedett üzemanyagárakra hivatkozva hirtelen felfüggesztette a működését, így mintegy kétszáz utasnak kellett elhagynia a fedélzetet a kambodzsai Sihanoukville kikötővárosában. A vállalat egy korábbi közleménye szerint az év elején kezdődő iráni háború miatt kilőttek az árak, így Ázsia egyes részein a kabinonkénti havi üzemanyagköltség 1800 dollárról egészen 8000 dollárig ugrott. Bár megpróbálták csökkenteni a fogyasztást, ez nem volt elég a többletköltségek ellensúlyozására, a cég pedig végül már csak abban tudott segíteni az utasoknak, hogy ideiglenes szállást találjanak Kambodzsában.

Az elszálló üzemanyagköltségek miatt megszakította három és fél éves világ körüli útját egy luxus-óceánjáró
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Az elszálló üzemanyagköltségek miatt megszakította három és fél éves világ körüli útját egy luxus-óceánjáró
Havi 1800 dollárról 8000-re ugrott az üzemanyagköltség kabinonként, ezért leállt a három és fél éves luxusút.

Az Odyssey 2024 októberében futott ki Belfastból azzal a céllal, hogy három és fél év alatt 150 országot érintsen. Az utasok többféle konstrukció közül választhattak, hiszen végleg megvásárolhatták a kabinjukat 120 ezer és 440 ezer dollár közötti összegért, befizethettek egy ötéves tartózkodásra, de akár havi 3500 dollártól is bérelhettek lakrészt. Mikael Petterson, a cég alapítója korábban azzal reklámozta a lehetőséget, hogy nagyjából egy autó áráért bárki saját otthonhoz juthat egy világot járó hajón.

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Az utazást azonban már a kezdetektől fogva problémák kísérték, maga az indulás is négy hónapot csúszott a javítások és az adminisztrációs nehézségek miatt. A CBS News értesülései szerint Vietnámban a személyzetnek a helyi élelmiszerboltokban kellett bevásárolnia, mert az üzemeltető tartozott a beszállítónak, aki emiatt megtagadta az élelmiszer-szállítást.

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Az anyagi gondok augusztusban váltak igazán súlyossá, amikor a hajó egy korábbi alkalommal már kikötött Szingapúrban. A cég ekkor figyelmeztette az utasokat a pénzügyi nehézségekre és a hajó visszatartásának kockázatára, sőt tőlük próbált pénzt beszedni a továbbhaladáshoz. Holly Hennessey, az egyik utas a BBC-nek elmondta, hogy a vezetőség üzemanyag-pótdíj befizetését kérte tőlük a drágulás miatt, miközben az eredeti útitervet jelentősen lerövidítették. A hajó a kambodzsai leállást követően, néhány héttel ezelőtt hajózott át ismét Szingapúrba, ahol végül hatósági zár alá vették.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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