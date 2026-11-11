Péntek estig több hullámban hoz kiadós csapadékot Magyarországra a Charles névre keresztelt ciklon
Gyökeres fordulat az időjárásban: egyhavi eső zúdul Magyarországra, a hegyekben havazhat is
Jelentős változás áll be hazánk időjárásában, az elmúlt időszak hideg, száraz napjait ugyanis tartós felmelegedés és kiadós, a havi átlagot is bőven meghaladó csapadék váltja fel. A hét második felében a csúcshőmérséklet helyenként a 20 fokot is elérheti, majd egy érkező markáns hidegfront nyomán a nyugati hegycsúcsokon az eső havazásba csaphat át.
A november elején tapasztalt fagyos, napsütéses időt okozó észak-európai anticiklon feloszlott, a légáramlás pedig tartósan délnyugatira fordult. Ennek hatására melegebb és rendkívül nedves légtömegek érkeznek Magyarország fölé. A héten három hullámban mintegy 50-70 milliméternyi eső öntözi meg az országot, ami önmagában meghaladja az egész havi átlagot. A keddi első csapadékzónát szerda délután egy újabb követi, majd csütörtök délután éri el hazánkat a harmadik, egyben legkiadósabb hullám. Ebből a Ráktérítő térségéből származó zónából még pénteken is szinte egész nap esni fog az ország nagy részén.
A csapadékkal együtt határozott felmelegedés is érkezik, így csütörtökön és pénteken a legmelegebb órákban 16-17 fokot, a déli tájakon pedig akár 20 fokot is mérhetünk. Péntekre virradóan a hajnali melegrekord is megdőlhet, délen 12-14 fok is lehet napkeltekor. A front hátoldalán azonban hirtelen jóval hidegebb levegő zúdul a Kárpát-medencébe. Ennek következtében a Soproni- és a Kőszegi-hegységben, valamint a Bakony magasabb csúcsain az esőt nagy eséllyel havazás váltja fel, így szombat hajnalra ezeken a helyeken akár néhány centiméteres hóréteg is kialakulhat - írta meg a 24.hu.
A hétvége hűvös, de csapadékmentes és napos lesz, jellemzően 6-10 fokos nappali csúcshőmérsékletekkel. A jövő hét elejétől aztán visszaáll a nyugati-délnyugati áramlás, így ismét melegszik az idő, 10-17 fokos maximumokkal. A jelenlegi előrejelzések szerint november 20-a környékén újabb kiterjedt csapadékzóna éri el hazánkat, és hosszabb távon is marad az enyhe, esős időjárás.
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