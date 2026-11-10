Budavári Adventi Vásár 2026: mutatjuk a helyszíneket, a nyitvatartást és a programokat

November 27-én nyílik meg a Budavári Adventi Vásár a Mátyás-templom előtti Szentháromság téren. A történelmi környezetben megrendezett karácsonyi forgatagban hazai kézművesek portékái, ünnepi finomságok és ingyenes hétvégi kulturális programok várják az érdeklődőket. Az I. kerületi lakosok ráadásul jelentős kedvezményekkel vásárolhatnak: az ételeket és italokat féláron, a kézműves termékeket pedig 30 százalékos árengedménnyel szerezhetik be. A vásár mellett jégpálya is nyílik a kerületben, amely egészen 2027 márciusáig várja a korcsolyázókat.

November 27-én megnyílik a Budavári Adventi Vásár Budapest egyik legszebb történelmi helyszínén, a Mátyás-templom előtti Szentháromság téren. A vásárban ünnepi fények, hazai kézművesek, karácsonyi finomságok és hétvégente ingyenes kulturális programok várják a látogatókat. A Budavári Önkormányzat által szervezett vásár különlegessége, hogy az I. kerületi lakosok 50 százalékos kedvezménnyel vásárolhatnak ételeket és italokat, a kézműves portékákból pedig 30 százalékos árengedményt kapnak.

A Budai Vár szívében november 27-én, pénteken 16 órakor ünnepélyesen megnyílik a Budavári Adventi Vásár. A megnyitón Duka Elemér & Gipsy Chamber Orchestra ad adventi koncertet.

A Mátyás-templom közvetlen szomszédságában felállított ünnepi faházakban forralt borral, téli finomságokkal, karácsonyi ételekkel, hazai kézművesek alkotásaival és ajándékokkal várják az érdeklődőket. A történelmi környezetben megrendezett vásár a fővárosiak mellett a Budapestre érkező hazai és külföldi turistákat is várja.

Ingyenes koncertek, táncbemutatók és különleges karácsonyi hagyományok

A Budavári Adventi Vásárt minden adventi hétvégén ingyenes zenés-táncos programok kísérik. A Mátyás-templom előtti színpadon hazai és határon túli együttesek, köztük Budavár testvérvárosainak fellépői mutatják be különböző nemzetek ünnepi hagyományait.

A látogatók az alpesi vidékek tiroli, bajor és sváb táncai mellett bolgár körtáncokkal, vajdasági és muravidéki énekegyüttesekkel, valamint székelyudvarhelyi népdalokkal is találkozhatnak. Különleges programként a szerb karácsonyi szokások is megelevenednek: a pomázi gyermekek betlehemes játékot mutatnak be, a közönség pedig megismerkedhet a szerencsehozó érmét rejtő hagyományos česnica karácsonyi kaláccsal is. Az ünnepi műsorok között a Budavári Gospel Kórus koncertje is helyet kap.

Advent négy vasárnapján 16 órakor közös ünnepi gyertyagyújtásra várják a látogatókat. A vásár karácsony után is folytatódik, december 31-én pedig dj ofen szilveszteri zenés programja várja az érdeklődőket.

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Féláron ehetnek és ihatnak az I. kerületi lakosok

A Budavári Adventi Vásár egyik különlegessége a helyi lakosoknak biztosított kedvezmény. Az állandó I. kerületi lakcímmel rendelkező lakosok előzetes regisztráció után az ételeket és italokat 50 százalékos kedvezménnyel, a kézműves termékeket pedig 30 százalékos kedvezménnyel vásárolhatják meg.

A Budavári Önkormányzat célja, hogy a kiemelt turisztikai helyszínen megrendezett adventi vásár a kerületben élők számára is elérhető, közösségi találkozóhely legyen.

Budavári Jégpálya is nyílik

November 28-án megnyílik a Budavári Jégpálya is a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpontban, amely mindenki – nem csak a kerületiek - előtt nyitva áll. A 18 év alatti I. kerületi lakosok ingyenesen, a kerületi felnőttek pedig kedvezményesen korcsolyázhatnak. A jégpálya 2027. március 7-ig várja a látogatókat.

A Budavári Adventi Vásár legfontosabb tudnivalói