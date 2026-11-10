Nagy bejelentést tett Karácsony Gergely: januártól elindul a regionális BKK, ezt kell tudni róla

Jelentős változás jön Budapest és az agglomeráció közösségi közlekedésében: január 1-jétől elindul a regionális BKK, amelyet a főváros és az állam közösen finanszíroz. Az új rendszer célja, hogy összehangolja a budapesti és a környező települések közlekedését, megkönnyítve az ingázók mindennapjait. Első lépésként a 133E busz útvonalát hosszabbítják meg, így a járat egészen Érdig közlekedik majd. Karácsony Gergely szerint az agglomerációból érkezők jelentős szerepet játszanak a fővárosi dugók kialakulásában.

Január elsejétől új közlekedési rendszer indul Budapest és az agglomeráció között: a regionális BKK a főváros és az állam fele-fele arányú finanszírozásával működik majd. Karácsony Gergely főpolgármester kedden jelentette be, hogy az egységes rendszer célja a budapesti és a környező települések közösségi közlekedésének összehangolása.

A változás a gyakorlatban is érezhető lesz az utasok számára. A tervek szerint elsőként a 133E busz útvonalát hosszabbítják meg, így januártól már Érdig közlekedik majd a járat. Az átalakítás célja, hogy a közösségi közlekedés ne két különálló rendszerként működjön, hanem a főváros és az agglomeráció települései között is egyszerűbbé és kényelmesebbé váljon az utazás.

Karácsony Gergely szerint a budapesti dugók 40–50 százalékáért az agglomerációból érkező ingázók felelnek. A főpolgármester példaként Érdet említette, ahonnan naponta mintegy 15–20 ezren autóval járnak be a fővárosba. A közlekedésnek szerinte nem szabad megállnia a városhatárnál, ezért Budapest és a környező települések közös érdeke, hogy gyorsabb és kényelmesebb alternatívát kínáljanak az autózással szemben.

A főpolgármester korábban történelmi lépésnek nevezte az átalakítást, amely a kormány és a főváros együttműködésével valósulhat meg. A közös finanszírozású rendszer bejelentése a Budapest és a kormányzat közötti politikai és pénzügyi megállapodások része. Az együttműködés keretében több fővárosi fejlesztést is bejelentettek, köztük az M3-as metró uniós forrásból történő meghosszabbítását.

Címlapi kép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA

