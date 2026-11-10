Rendkívüli bejelentést tett a hazai közútkezelő: 24 órás készültség lépett életbe a magyar utakon

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November 10-én megkezdődött a 2026/2027-es téli üzemeltetési időszak a Magyar Közútnál. A társaság a következő hónapokban országszerte 31 ezer kilométernyi közúthálózat és 1200 kilométernyi, lakott területen kívüli kerékpárút téli üzemeltetéséről gondoskodik. A hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatokhoz összesen 813 munkagép áll rendelkezésre, a telephelyeken pedig már feltöltötték az anyagkészleteket. A közútkezelő arra is figyelmezteti az autósokat, hogy a téli időjárásban fokozott óvatossággal közlekedjenek.
A Magyar Közút a mai nappal, azaz november 10-én átállt a 2026/2027-es téli üzemeltetési időszakra. A szakemberek a következő hónapokban országszerte 31 ezer kilométernyi közúthálózat és 1200 kilométernyi lakott területen kívüli kerékpárút téli üzemeltetéséről gondoskodnak. A feladatok ellátására összesen 813 munkagépet tudnak bevetni, a síkosságmentesítő és érdesítő anyagok készleteit pedig már feltöltötték a telephelyeiken.
A téli üzemeltetés időszakban a Magyar Közút országszerte 12 órás váltott műszakokban, a nap 24 órájában végzi a szükséges hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatokat. Ennek biztosítására országosan összesen 813 munkagép áll rendelkezésére a közútkezelőnek. Ezen kívül az állami közúthálózaton összesen 294 útmeteorológiai állomás segíti a szakemberek munkáját, ezek közül 241 a fő- és mellékúthálózaton, 53 pedig a társaság kezelésében lévő gyorsforgalmi utakon működik. A mérőállomások a hagyományos meteorológiai adatok mellett a talaj és az útburkolat hőmérsékletéről, valamint a burkolat sótartalmáról is információkat szolgáltatnak.
A síkosságmentesítéshez és az utak érdesítéséhez szükséges anyagkészleteket is feltöltötték a telephelyeiken. Jelenleg 115 000 tonna útszóró só, 2 650 000 liter kalcium-klorid-oldat, 782 000 tonna kalcium-klorid-granulátum és 7250 tonna zúzalék áll a közútkezelő rendelkezésére. A Magyar Közút továbbra is nagy hangsúlyt fektet a hófúvások elleni preventív védekezésre, ezért az érintett útszakaszok mellé védőeszközöket, hófogórácsokat és hálókat helyeztek ki több száz kilométer mentén országszerte.
A téli időjárási körülmények között a biztonságos közlekedéshez az útüzemeltető munkája mellett fontos, hogy a járművezetők is a szokásosnál óvatosabban és körültekintőbben közlekedjenek, ehhez számos hasznos információt gyűjtött össze már korábban a Magyar Közút, melyek itt érhetőek el: https://internet.kozut.hu/gyik/teli-tanacsok-kozlekedoknek/. A Társaság téli munkavégzésének pontos menetéről készült animációs összefoglaló pedig itt található: https://www.facebook.com/share/v/1DXcpGWYum/
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A Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy a következő hónapokban is, időjárástól függetlenül is utazás előtt mindig tájékozódjanak az aktuális út- és látási viszonyokról, forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatának weboldalán, a www.utinform.hu oldalon.
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