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Ekkor érkezhet meg az első hó Magyarországra 2026-ban: kiderült, mikor válthatja fel a havazás az őszi időjárást
Már nem kell sokat várni arra, hogy Magyarországon is megjelenjenek az első hópelyhek: a hosszabb távú időjárási előrejelzések szerint november második felében már lehet esély havazásra. Elsőként a hegyvidéki területeken, a Mátrában és a Bükkben hullhat hó, a síkvidéki településeken azonban inkább november végén vagy december elején jöhet el a téli időjárás. A tartós hótakaró kialakulására egyelőre még kisebb az esély.
Bár még javában tart az ősz, egyre közelebb kerülünk a meteorológiai tél kezdetéhez, és a következő hetekben már az első havazások is megérkezhetnek Magyarországra. A hosszabb távú időjárási modellek (pl. ECMWF) alapján november második felében alakulhatnak ki olyan időjárási helyzetek, amelyek kedvezhetnek a hóesésnek, ám egyelőre korai lenne konkrét havazási napot megnevezni.
A hegyvidéki területeken jelenhetnek meg először a hópelyhek. A Mátra, a Bükk, a Börzsöny és a Bakony magasabban fekvő részein akár már november közepén is előfordulhat havas csapadék. A Kékestető és Bánkút környékén így az ország többi részénél hamarabb találkozhatunk az első téli időjárási jelenségekkel.
Budapestre és az Alföldre mikor érkezhet meg az első hó?
A síkvidéki területeken valamivel később lehet esély az első havazásra. A jelenlegi hosszabb távú számítások alapján november 20. után, különösen a hónap utolsó harmadában változhatnak úgy a légköri feltételek, hogy az eső mellett havas eső vagy hó is kialakuljon.
November 22–23. környéke egyelőre olyan időszak, amelyet érdemes figyelemmel kísérni, de a több héttel előre készülő prognózisok bizonytalansága miatt ebből még nem lehet biztos havazásra következtetni. Budapesten és az Alföldön inkább november végén, illetve december elején lehet reális esély az első hópelyhekre.
A tartós, megmaradó hótakaró kialakulása ennél is később következhet be. Ehhez ugyanis nem elegendő a csapadék: megfelelően alacsony hőmérsékletre is szükség van, hogy a lehulló hó ne olvadjon el rövid idő alatt.
Mit mutatnak a nagy időjárási modellek?
Az európai időjárási előrejelzések egyelőre nem jeleznek kifejezetten hideg télkezdetet. Az ECMWF szezonális modelljei Európa jelentős részén az átlagosnál magasabb hőmérséklet lehetőségét vetítik előre a november–decemberi időszakra. A Copernicus hosszabb távú értékelései szintén az átlagosnál melegebb időjárás irányába mutatnak.
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Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne érkezhetnének rövidebb hidegbetörések. Egy-egy északi vagy északkeleti irányból érkező hideg légtömeg átmenetileg jelentősen visszavetheti a hőmérsékletet, és amennyiben ezzel egy időben csapadékzóna is eléri az országot, akár havazásra is sor kerülhet.
Fontos ugyanakkor, hogy a szezonális előrejelzések nem konkrét havazási időpontokat jeleznek előre, hanem hosszabb időszakok várható hőmérsékleti és csapadékviszonyairól adnak képet. A november végi időjárás részletei ezért csak a következő napokban és hetekben válhatnak pontosabban láthatóvá.
A jelenlegi számítások alapján tehát a hegyvidéki területeken már november közepén megjelenhetnek az első hópelyhek, míg Budapestnek és az ország síkvidéki részeinek várhatóan november végéig vagy december elejéig kell várniuk az első havazásra.
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