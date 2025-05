Megőrülnek a magyarok az ilyen nyaralásokért: sokkal kevesebbe kerül, mint hotelbe menni

A világ legnagyobb utasszállítója, a Royal Caribbean 2024-ben szolgálatba állított Icon of the Seas hajója 7600 utassal és több mint 2300 fős személyzettel indul hetente a Karib-térségbe. A hajó nemcsak méreteivel, hanem vízi csúszdaparkjával, családi zónáival és LNG-hibrid meghajtásával is új korszakot nyit a tengeri utazások világában – igaz, környezetvédelmi aggályokat is felvet. A hajóutak népszerűsége évről évre nő: az élményalapú nyaralásért sokan hajlandók mélyen a pénztárcába nyúlni, az Icon belső kabinjaiért 810–940 ezer forintot, míg az erkélyesekért akár másfél milliót is elkérnek. Ugyanakkor kisebb, de látványos mediterrán útvonalak már 230–430 ezer forinttól elérhetők más társaságok – például az MSC, Costa vagy Azamara – fedélzetén. A modern hajók szórakoztatóparkokat, jégrevüket, panoráma bárokat és extrém élményeket kínálnak, miközben a társaságok egyre több fiatal és családos vendéget céloznak: a kérdés csak az, meddig tartható fenn ez a luxusélmény a környezeti terhelés árnyékában.

A Royal Caribbean hajótársaság 2024 elején szolgálatba állított óceánjárója, az Icon of the Seas, hivatalosan is a világ legnagyobb utasszállító hajója lett. A 248 663 köbméter bruttó űrtartalmú monstrum a floridai PortMiamiból indul heti rendszerességgel a Karib-térségbe, 7 600 utast is képes befogadni, a személyzet létszáma pedig meghaladja a 2 300 főt. A hajó nemcsak a méretei miatt számít mérföldkőnek az iparágban: új hajtási rendszerrel, látványos szabadidős funkciókkal és jól célzott családi szolgáltatásokkal próbálja újradefiniálni a tömegturizmust a tengereken.

Az Icon hajtásáról többüzemű, LNG-t (cseppfolyósított földgáz) is használó motorok gondoskodnak. (A Royal Caribbean a technológiát „átmeneti üzemanyagként” pozicionálja fenntarthatósági stratégiájában, ugyanakkor környezetvédelmi szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy az LNG használata során jelentős mennyiségű metán, azaz rendkívül erős üvegházhatású gáz kerülhet a légkörbe.) A hajót gyártó finn Meyer Turku hajógyár 2021-ben kezdte meg az építést, a tervezésben több nemzetközi építésziroda is részt vett, köztük a 3Deluxe és a Skylab Architecture.

Az Icon of the Seas fedélzetén 20 szintre osztva több mint 40 vendéglátóhely, hét medence, hat vízi csúszda és külön tematikus zónák várják az utasokat. Az AquaDome nevű üvegtetős csarnokban légtornász- és vízishow-k kápráztatják el az utasokat, a Thrill Island vízi vidámpark pedig a világ legnagyobb tengeri csúszdáinak ad otthont. A Surfside negyed kifejezetten a kisgyermekes családokat célozza: itt körhinta, pancsolók, családi lakosztályok és árnyékos pihenőterek sorakoznak egymás mellett. Az Absolute Zero jégrevü-színház, az úszóbárként is működő Lime & Coconut, valamint a hajó oldalára kilógó, üvegpadlós Crown’s Edge akadálypálya mind azt a célt szolgálják, hogy a vendégek ne érezzék tényleg ne akarjanak leszállni a hajóról.

A szálláskínálat a tengerjárók körében szokatlanul széles skálán mozog. A családi lakosztályokban külön alvórészek, két fürdőszoba és tematikus kialakítás várja a négy-nyolc fős csoportokat, míg a legmagasabb kategóriájú Royal Loft Suite több mint 2000 négyzetlábnyi (több mint 185 m²) életteret kínál, saját erkéllyel, nappalival és VIP-szolgáltatásokkal.

Bár a hajó a technológiai és látványvilágát tekintve egy új korszak zászlóshajójának számít, működése nem mentes a problémáktól. 2024 májusában egy utas halálos balesetet szenvedett, amikor a tengerbe ugrott. Júniusban kisebb tűzeset miatt rövid időre áramkimaradás lépett fel, szeptemberben pedig műszaki hiba miatt le kellett mondani egy teljes heti járatot. Az Icon of the Seas tehát nemcsak szimbóluma egy új típusú tengerjáró turizmusnak, hanem annak a kérdésnek is, hogy vajon hosszú távon mennyire fenntartható ez a modell – környezeti, logisztikai és társadalmi értelemben egyaránt.

Megkérik az árát

A Star of the Seas hajóútjainak árai jelentős eltéréseket mutatnak a kabinkategóriák és az utazási időpontok függvényében. A legkedvezőbb árakat általában az őszi és téli időszakban találjuk, míg a nyári hónapokban és az ünnepi szezonban magasabb árakra számíthatunk.

Az alapkategóriás belső kabinok ára személyenként 2 289 és 2 653 USD között mozog (810 ezer és 940 ezer forint) míg a tengerre néző kabinokért 2 570–2 673 USD-t (910 ezer – 950 ezer forintot) kell fizetni. Az erkélyes kabinok ára 3 083 és 4 263 USD (1 millió 90 ezer – 1,5 millió forint) között alakul.

Az árak tartalmazzák az adókat és illetékeket, és személyenként értendők. Fontos megjegyezni, hogy az árak időponttól és kabinkategóriától függően változnak. A luxus lakosztályok ára jelentősen magasabb, de extra szolgáltatásokat és kényelmet kínálnak.

Miért egyre népszerűbbek a tengeri hajóutak?

A hajóutak népszerűsége az elmúlt években folyamatosan nőtt, és ma már nem csupán a tehetősebb utazók kiváltsága. Egy egyhetes mediterrán hajóút akár 700–800 euróból is elérhető, így sokan rádöbbennek: ez az élmény korántsem elérhetetlen – nyilatkozta a Pénzcentrumnak Hajdu-Pásztor Petra, a CLICKnCRUISE ügyvezetője.

A COVID-19 járvány után felerősödött az igény az új élmények, a bakancslistás utazások iránt. A hajózás sokak számára ilyen vágy: egzotikus helyszínek, kényelem, és különleges atmoszféra egyetlen csomagban. Sokan csak egyszer próbálják ki, de a tapasztalatok szerint aki egyszer hajóra száll, nagy eséllyel visszatérő vendég lesz.

A hajóutak különlegessége, hogy egyetlen nyaralás alatt akár öt különböző város is felfedezhető, mindezt úgy, hogy az utazó közben pihen és szórakozik – nincs szükség fárasztó utazásokra két célpont között. Ár-érték arányban ez az egyik legkedvezőbb lehetőség a turizmusban.

Mint Petra elmondta, hajótársaságok is reagáltak a változó igényekre: egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a fiatalabb utazókra és családokra. Az új generációs óceánjárókon már alap a vízi csúszdapark, de sok hajón találunk gokartpályát, hullámvasutat, szörfszimulátort vagy akár szabadesés szimulátort is. Ezek az extrák új célcsoportokat is bevonzanak, és jelentősen szélesítik a hajóutak közönségét.

A fenntarthatóságra is egyre nagyobb figyelem hárul: a legtöbb hajótársaság már vállalást tett a karbonsemlegesség irányába, és az LNG-meghajtású vagy hibrid hajók is egyre elterjedtebbek. Bár az infrastruktúra – például a kikötők elektromos töltési lehetősége – sok helyen még fejlesztésre szorul, a technológia és a hajótársaságok már készen állnak egy környezettudatosabb működésre.

Vannak olcsóbb lehetőségek is

Az MSC Lirica például kisebb méretű hajója 2026 júniusában 7 éjszakás utakat kínál Velencéből indulva, érintve Kotor, Mykonos, Santorini és Ancona kikötőit. Az árak 430 ezer forinttól kezdődnek. Az Azamara Cruises kis hajóival 2026 nyarán több mint 70 új útvonalat kínál Európában, beleértve a Földközi-tengert is. Kiemelkedő az augusztusi 11 éjszakás Görögország–Törökország–Olaszország út. MSC Seaviewnál a 7 éjszakás hajóút Barcelonából indul, érinti Cannes-t, Genovát, La Speziát, Civitavecchiát (Róma), Palma de Mallorcát, majd vissza Barcelonába. Az árak 1 046 USD-tól kezdődnek, ami körülbelül 380 000 Ft.

A Costa Fascinosa 2025. szeptember 21-én indul 5 éjszakás hajóútra Tarantóból, érintve Valletta-t, Tunéziát, Palermót, majd vissza Civitavecchiába. Az árak körülbelül 584 USD-tól (kb. 229.600 Ft) kezdődnek személyenként. A Costa Smeralda 2025. szeptember 25-én indul 7 éjszakás hajóútra Civitavecchiából, érintve Genovát, Marseille-t, Barcelonát, Cagliarit és Nápolyt, majd vissza Civitavecchiába. Az árak körülbelül 1.087 USD-tól (kb. 429.000 Ft) kezdődnek személyenként. A MSC Orchestra 2025. november 12-én indul 5 éjszakás hajóútra Marseille-ből, érintve Franciaországot, Olaszországot és Spanyolországot. Az árak körülbelül 506 USD-tól (kb. 199.000 Ft) kezdődnek személyenként. A Norwegian Breakaway 2025. október 9-én indul 10 éjszakás hajóútra, érintve Velencét, Splitet, Dubrovnikot, Korfu-t, Taorminát, Nápolyt, Rómát, Firenzét, Cannes-t és más kikötőket. Az árak körülbelül 1.372 GBP-tól (kb. 660.000 Ft) kezdődnek személyenként.

Aki kifizetne luxusárat egy luxusútért, azt a Ritz-Carlton Ilma 149 lakosztályos hajója várja 2025 nyarán a Földközi-tengeren hajózik. Az árak 8 700 USD-tól, 3 millió forinttól indulnak, és a fedélzeten Michelin-színvonalú éttermek, spa és művészeti galéria is található.