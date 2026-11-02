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Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 2.)
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Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 2.)

Pénzcentrum
2026. november 2. 07:45 3 perc

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. november 2., hétfő.

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<h2>Hatoslottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. október 29.<br> A Hatoslottó nyerőszámai a 44. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>3, 9, 13, 22, 33, 42</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 6-os találat: 0 db<br> 5+1-ös találat: 0 db<br> 5-ös találat: 62 db<br> 4-es találat: 1516 db<br> 3-as találat: 19315 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 41800 Ft
MOL: 5000 Ft
RICHTER: 12950 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.11.03: Nagyrészt erősen felhős vagy borult idő valószínű, de az északi, északkeleti harmadban akár hosszabb időre is szakadozottá válhat a felhőtakaró. Délen és nyugaton még helyenként eshet gyengén, másutt reggelre jórészt megszűnik a csapadék. Az északi, északkeleti szelet a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten több helyen erős lökések kísérik. A hajnali 2, 7 fokról kora délutánra 8 és 14 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

2026.11.04: Tovább szakadozik, csökken a felhőzet, egyre többfelé naposra fordul az idő - ugyanakkor elsősorban délen és nyugaton még lehetnek tartósan felhős körzetek. Csapadék nem valószínű. Az északi, északkeleti szél főként északkeleten, keleten élénk, néhol erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +6 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélvédett fagyzugokban gyenge fagy is lehet. Délután 8, 13 fok valószínű.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.11.02. hétfő éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli az időjárásra érzékenyek szervezetét. (2026.11.02)

Akciók

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