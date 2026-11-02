Hétfőn országszerte erősen felhős, borús marad az ég, időnként pedig az eső is elered.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 2.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. november 2., hétfő.
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Országos középtávú előrejelzés
2026.11.03: Nagyrészt erősen felhős vagy borult idő valószínű, de az északi, északkeleti harmadban akár hosszabb időre is szakadozottá válhat a felhőtakaró. Délen és nyugaton még helyenként eshet gyengén, másutt reggelre jórészt megszűnik a csapadék. Az északi, északkeleti szelet a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten több helyen erős lökések kísérik. A hajnali 2, 7 fokról kora délutánra 8 és 14 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2026.11.04: Tovább szakadozik, csökken a felhőzet, egyre többfelé naposra fordul az idő - ugyanakkor elsősorban délen és nyugaton még lehetnek tartósan felhős körzetek. Csapadék nem valószínű. Az északi, északkeleti szél főként északkeleten, keleten élénk, néhol erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +6 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélvédett fagyzugokban gyenge fagy is lehet. Délután 8, 13 fok valószínű.
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
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