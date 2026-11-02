Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 2.)

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Befektetés, tőzsde

Hatoslottó A sorsolás dátuma: 2026. október 29.

A Hatoslottó nyerőszámai a 44. héten emelkedő számsorrendben a következők:

3, 9, 13, 22, 33, 42

Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 62 db

4-es találat: 1516 db

3-as találat: 19315 db



OTP: 41800 Ft

MOL: 5000 Ft

RICHTER: 12950 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.11.03: Nagyrészt erősen felhős vagy borult idő valószínű, de az északi, északkeleti harmadban akár hosszabb időre is szakadozottá válhat a felhőtakaró. Délen és nyugaton még helyenként eshet gyengén, másutt reggelre jórészt megszűnik a csapadék. Az északi, északkeleti szelet a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten több helyen erős lökések kísérik. A hajnali 2, 7 fokról kora délutánra 8 és 14 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

2026.11.04: Tovább szakadozik, csökken a felhőzet, egyre többfelé naposra fordul az idő - ugyanakkor elsősorban délen és nyugaton még lehetnek tartósan felhős körzetek. Csapadék nem valószínű. Az északi, északkeleti szél főként északkeleten, keleten élénk, néhol erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +6 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélvédett fagyzugokban gyenge fagy is lehet. Délután 8, 13 fok valószínű.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.11.02. hétfő éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli az időjárásra érzékenyek szervezetét. (2026.11.02)

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