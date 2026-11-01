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Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. október 19-én.
Gazdaság

Új szakaszba lép a magyar diplomácia: rendkívüli csúcstalálkozóra készül Magyar Péter

Pénzcentrum
2026. november 1. 12:17 3 perc

Új szakaszba léphet Magyarország regionális diplomáciája. Magyar Péter miniszterelnök a Fókuszcsoportnak adott videóinterjújában árulta el, hogy Berlinben közös német–magyar kormányülésen vesz részt. A német fővárosba november 9–10-én utazik, ahol Friedrich Merz kancellárral is tárgyal. 

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A közös német–magyar kormányülésről Magyar Péter egy törökországi klímacsúcsra szóló meghívás kapcsán beszélt. A miniszterelnök elmondta, hogy a berlini programja miatt nehéz lesz részt vennie az antalyai találkozón. A kormányülés pontos napirendjéről és résztvevőiről egyelőre nem közöltek részleteket. A berlini kormányfői látogatást viszont már szeptemberben bejelentette Orbán Anita külügyminiszter, akkor azt is közölte, hogy Magyar Péter a Konrad Adenauer Alapítvány éves konferenciáján mond beszédet. 

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A németekkel való közeledés mellett a kormány egyik fontos külpolitikai törekvése a visegrádi együttműködés megerősítése. A V4 Magyarországot, Lengyelországot, Csehországot és Szlovákiát fogja össze, az elmúlt évek politikai nézeteltérései azonban jelentősen visszavetették a négy ország közötti együttműködést.

Magyar Péter már júniusban jelezte, hogy változtatna ezen. Június 23-án Gödöllőn találkozott Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. A csúcstalálkozón a négy kormányfő megállapodott az együttműködés szorosabbra fűzéséről, különösen az energetika, a közlekedési infrastruktúra, a gazdasági versenyképesség és az európai uniós érdekérvényesítés területén.

A találkozó után Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy a visegrádi együttműködés visszatért, és olyan szervezetet szeretnének építeni, amely képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, valamint erős és hiteles hangként jelenik meg az európai döntéshozatalban. A közös nyilatkozatban az észak–déli közlekedési kapcsolatok fejlesztését is kiemelték.  A miniszterelnök szeptemberben Pozsonyban, a V4 és Írország kormányfőinek találkozóján ismét hangsúlyozta, hogy erős Közép-Európa nem létezhet erős visegrádi együttműködés nélkül. A résztvevők egyetértettek abban, hogy gyakrabban és intenzívebben kell egyeztetniük, különösen az uniós csúcstalálkozók előtt.

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Prágában már közös kormányülést is tartottak

A V4-es együttműködés erősítésének legújabb állomása az október 29-i prágai látogatás volt, ahol Magyar Péter és Andrej Babis megtartotta az első cseh–magyar közös kormányülést. A magyar miniszterelnök történelmi eseménynek nevezte a találkozót, és bejelentette, hogy tavasszal Budapesten rendezik meg a következő ilyen konzultációt.

A tárgyalásokon a kétoldalú kapcsolatok mellett a V4-ek közös érdekei is előkerültek. Magyar Péter a fővárosokat összekötő észak–déli gyorsvasút tervét is felvetette, amely szerinte mintegy 60 millió ember közlekedését és a térség gazdasági kapcsolatait könnyíthetné meg. A cseh kormányfő szintén üdvözölte a visegrádi együttműködés újjáélesztését, és úgy vélte, a közép-európai országoknak érdemes közösen fellépniük a gazdasági és politikai érdekeikért. 

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A kancellárral már júniusban tárgyalt, novemberben újabb egyeztetés jön

A német–magyar kapcsolatok rendezése és elmélyítése szintén kiemelt helyet kapott Magyar Péter diplomáciai programjában. A miniszterelnök már június 2-án Berlinbe utazott, ahol személyesen találkozott Friedrich Merz német kancellárral. A megbeszélésen az európai versenyképesség, a német beruházások magyarországi lehetőségei és az energetikai függetlenség is szóba került.

A találkozó gazdasági jelentőségét az adja, hogy Németország Magyarország legfontosabb külkereskedelmi partnere. A két ország közötti áruforgalom értéke a külügyminiszter szeptemberi tájékoztatása szerint meghaladja a 67 milliárd eurót. Mintegy 2200 német vállalat működik Magyarországon, ezek összesen körülbelül 230 ezer embernek adnak munkát. 

A júniusi találkozón Merz és Magyar Péter az Európai Unió következő többéves költségvetéséről és az uniós versenyképesség javításáról is egyeztetett. A német kancellár akkor a két ország kapcsolatainak újraindításáról beszélt, és támogatásáról biztosította a magyar kormányfőt a szorosabb együttműködésben. 

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
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