A manőver révén felszabadult keretösszeg új pályázatok kiírására ad lehetőséget a jövőben.
Új szakaszba lép a magyar diplomácia: rendkívüli csúcstalálkozóra készül Magyar Péter
Új szakaszba léphet Magyarország regionális diplomáciája. Magyar Péter miniszterelnök a Fókuszcsoportnak adott videóinterjújában árulta el, hogy Berlinben közös német–magyar kormányülésen vesz részt. A német fővárosba november 9–10-én utazik, ahol Friedrich Merz kancellárral is tárgyal.
A közös német–magyar kormányülésről Magyar Péter egy törökországi klímacsúcsra szóló meghívás kapcsán beszélt. A miniszterelnök elmondta, hogy a berlini programja miatt nehéz lesz részt vennie az antalyai találkozón. A kormányülés pontos napirendjéről és résztvevőiről egyelőre nem közöltek részleteket. A berlini kormányfői látogatást viszont már szeptemberben bejelentette Orbán Anita külügyminiszter, akkor azt is közölte, hogy Magyar Péter a Konrad Adenauer Alapítvány éves konferenciáján mond beszédet.
A németekkel való közeledés mellett a kormány egyik fontos külpolitikai törekvése a visegrádi együttműködés megerősítése. A V4 Magyarországot, Lengyelországot, Csehországot és Szlovákiát fogja össze, az elmúlt évek politikai nézeteltérései azonban jelentősen visszavetették a négy ország közötti együttműködést.
Magyar Péter már júniusban jelezte, hogy változtatna ezen. Június 23-án Gödöllőn találkozott Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. A csúcstalálkozón a négy kormányfő megállapodott az együttműködés szorosabbra fűzéséről, különösen az energetika, a közlekedési infrastruktúra, a gazdasági versenyképesség és az európai uniós érdekérvényesítés területén.
A találkozó után Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy a visegrádi együttműködés visszatért, és olyan szervezetet szeretnének építeni, amely képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, valamint erős és hiteles hangként jelenik meg az európai döntéshozatalban. A közös nyilatkozatban az észak–déli közlekedési kapcsolatok fejlesztését is kiemelték. A miniszterelnök szeptemberben Pozsonyban, a V4 és Írország kormányfőinek találkozóján ismét hangsúlyozta, hogy erős Közép-Európa nem létezhet erős visegrádi együttműködés nélkül. A résztvevők egyetértettek abban, hogy gyakrabban és intenzívebben kell egyeztetniük, különösen az uniós csúcstalálkozók előtt.
Prágában már közös kormányülést is tartottak
A V4-es együttműködés erősítésének legújabb állomása az október 29-i prágai látogatás volt, ahol Magyar Péter és Andrej Babis megtartotta az első cseh–magyar közös kormányülést. A magyar miniszterelnök történelmi eseménynek nevezte a találkozót, és bejelentette, hogy tavasszal Budapesten rendezik meg a következő ilyen konzultációt.
A tárgyalásokon a kétoldalú kapcsolatok mellett a V4-ek közös érdekei is előkerültek. Magyar Péter a fővárosokat összekötő észak–déli gyorsvasút tervét is felvetette, amely szerinte mintegy 60 millió ember közlekedését és a térség gazdasági kapcsolatait könnyíthetné meg. A cseh kormányfő szintén üdvözölte a visegrádi együttműködés újjáélesztését, és úgy vélte, a közép-európai országoknak érdemes közösen fellépniük a gazdasági és politikai érdekeikért.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A kancellárral már júniusban tárgyalt, novemberben újabb egyeztetés jön
A német–magyar kapcsolatok rendezése és elmélyítése szintén kiemelt helyet kapott Magyar Péter diplomáciai programjában. A miniszterelnök már június 2-án Berlinbe utazott, ahol személyesen találkozott Friedrich Merz német kancellárral. A megbeszélésen az európai versenyképesség, a német beruházások magyarországi lehetőségei és az energetikai függetlenség is szóba került.
A találkozó gazdasági jelentőségét az adja, hogy Németország Magyarország legfontosabb külkereskedelmi partnere. A két ország közötti áruforgalom értéke a külügyminiszter szeptemberi tájékoztatása szerint meghaladja a 67 milliárd eurót. Mintegy 2200 német vállalat működik Magyarországon, ezek összesen körülbelül 230 ezer embernek adnak munkát.
A júniusi találkozón Merz és Magyar Péter az Európai Unió következő többéves költségvetéséről és az uniós versenyképesség javításáról is egyeztetett. A német kancellár akkor a két ország kapcsolatainak újraindításáról beszélt, és támogatásáról biztosította a magyar kormányfőt a szorosabb együttműködésben.
Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
Megszólaltak az elemzők a 2027-es költségvetésről: több komoly kockázatot is látnak, veszélybe kerülhetnek a Tisza tervei
A 2027-es költségvetés főbb bevételi és kiadási számai megfelelnek az előzetesen bejelentett kormányzati várakozásoknak.
Jelentős változásokat hozhat a magyar önkormányzatok finanszírozásában a 2027-es költségvetés.
Nem kell 2032-ig várni: hamarabb bevezethetik a digitális eurót Magyarországon, mint a hagyományos euróbankjegyeket
A kormányzati szándékok szerint 2030-ra teljesülhetnek az euró bevezetésének alapfeltételei.
A következő hetek egyik legfontosabb parlamenti feladata a 2027-es költségvetési törvényjavaslat megtárgyalása lesz.
Benyújtotta a kormány a 2027-es költségvetést: több millió magyart érinthetnek a változások, itt vannak a legfontosabb részletek
Hivatalosan is az Országgyűlés elé került a Tisza-kormány 2027-es költségvetési javaslata.
A székházfelújítás ügyében a jegybank új vezetése már tavaly októberben feljelentést tett hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt.
Vegyesen alakult pénteken, a hónap utolsó kereskedési napján a forint árfolyama.
Az elmúlt időszak turbulens nemzetközi eseményei és az új költségvetés bemutatása miatt gyengélkedő magyar fizetőeszköz az utóbbi napokban jelentős lendületet vett.
Újabb csúcsot döntött az európai gázár, és a java még hátravan: sokba kerülhet az idei fűtési szezon
Jelentősebb árcsökkenés egyelőre csak a fűtési szezon végén, a 2027. áprilisi szállítású kontraktusoknál rajzolódik ki.
Jövő héten hallgatná meg a parlamenti bizottság a letartóztatott volt jegybankelnököt, az ügyvéd szerint személyesen kell megjelennie.
Óriási változás jön a magyar üzletekben, diszkontokban: teljesen új világ köszönt be a Tisza-kormány intézkedései után
A jövő évi költségvetés tervezete alapján a Tisza-kormány fokozatos, óvatosabb piaci lépésekre rendezkedik be a hazai kiskereskedelemben.
Friss számok érkeztek a magyar gazdaságról: megvan a ludas, ez a szektor fékezi leginkább a fejlődést
2026 III. negyedévében a gazdaság teljesítménye 1,5%-kal meghaladta a 2025. III. negyedévit.
Brutális mértékben fogy a magyar lakosság: ha ez így megy tovább, még pár évtized, és kiürül az ország
Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 4,8, a halálozásoké 1,9, a házasságkötéseké 18%-kal volt alacsonyabb.
Négy ország, négy valuta: a politika megfeledkezhet róla, de a külkereskedelem összetartja a Visegrádi Négyeket
A V4-ek közelednek egymáshoz, keresik az együttműködés új lehetőségeit, ami növelné súlyukat, javítaná érdekérvényesítő képességüket, befolyásukat az EU döntéshozatalában.
Az Európai Központi Bank (EKB) októberi ülésén változatlanul 2,5 százalékon hagyta az irányadó betéti rátát.
A távozás hátterében politikai okok, vélhetően a jövő évi francia elnökválasztások állnak.
907 millió eurós többlettel zárta a szeptembert a magyar termék-külkereskedelem, az egyenleg pedig 266 millió euróval javult az egy évvel korábbihoz képest.
Jelentősen emelkedtek az ipari termelői árak Magyarországon szeptemberben.
-
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
-
Megbízható európai minőség a magyar piacon (x)
Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
-
Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.