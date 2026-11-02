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Elismerte Vitézy Dávid, tovább fog csúszni a közel 1000 milliárdos gigaprojekt: ez áll a hátterében

Pénzcentrum
2026. november 2. 08:30 2 perc

Bár a korábbi tervek szerint már idén októberben meg kellett volna indulnia a személyszállításnak a Budapest–Belgrád-vasútvonalon, továbbra is bizonytalan a kezdés pontos időpontja. A csúszás fő oka, hogy a beruházás során telepített kínai biztosítóberendezést még mindig az európai szabványokhoz kell igazítani - tudósított az RTL Híradó.

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Vitézy Dávid közlekedési miniszter korábban abban bízott, hogy október közepén már közlekedhetnek a személyvonatok a vonalon, mostanra azonban elismerte, hogy ez a várakozás túlzottan optimista volt.

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Bár a teherforgalom már februárban megindult, egyelőre az is csak korlátozott kapacitással működik. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem tud olyan problémáról, amely hosszabb távon akadályozná a vonal teljes körű üzembe helyezését.

A késedelem hivatalos oka az, hogy a kiépített kínai biztosítóberendezést és vonatbefolyásoló rendszert össze kell hangolni az európai uniós előírásokkal. A múlt hónapban már lezajlottak sikeres tesztek, de a miniszter tájékoztatása szerint a rendszer végleges engedélyezéséhez még két tanúsító szervezet jóváhagyására várnak.

A vasútvonal magyar szakasza 800 milliárd forintból épült meg, amelynek 85 százalékát kínai hitelből finanszírozták. A kivitelezést kínai vállalatok végezték, magyar részről pedig Orbán Győző és Mészáros Lőrinc érdekeltségei is részt vettek a munkálatokban.

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A kormány még idén júniusban kezdeményezte a projekttel kapcsolatos szerződések titkosításának feloldását, ez azonban továbbra sem történhet meg a kínai fél hivatalos beleegyezése nélkül.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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