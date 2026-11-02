A belváros felé tartóknak az M4-es metró, illetve a 7-es, az 58-as, a 114-es, a 213-as vagy a 214-es autóbusz igénybevételét javasolják.
Elismerte Vitézy Dávid, tovább fog csúszni a közel 1000 milliárdos gigaprojekt: ez áll a hátterében
Bár a korábbi tervek szerint már idén októberben meg kellett volna indulnia a személyszállításnak a Budapest–Belgrád-vasútvonalon, továbbra is bizonytalan a kezdés pontos időpontja. A csúszás fő oka, hogy a beruházás során telepített kínai biztosítóberendezést még mindig az európai szabványokhoz kell igazítani - tudósított az RTL Híradó.
Vitézy Dávid közlekedési miniszter korábban abban bízott, hogy október közepén már közlekedhetnek a személyvonatok a vonalon, mostanra azonban elismerte, hogy ez a várakozás túlzottan optimista volt.
Bár a teherforgalom már februárban megindult, egyelőre az is csak korlátozott kapacitással működik. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem tud olyan problémáról, amely hosszabb távon akadályozná a vonal teljes körű üzembe helyezését.
A késedelem hivatalos oka az, hogy a kiépített kínai biztosítóberendezést és vonatbefolyásoló rendszert össze kell hangolni az európai uniós előírásokkal. A múlt hónapban már lezajlottak sikeres tesztek, de a miniszter tájékoztatása szerint a rendszer végleges engedélyezéséhez még két tanúsító szervezet jóváhagyására várnak.
A vasútvonal magyar szakasza 800 milliárd forintból épült meg, amelynek 85 százalékát kínai hitelből finanszírozták. A kivitelezést kínai vállalatok végezték, magyar részről pedig Orbán Győző és Mészáros Lőrinc érdekeltségei is részt vettek a munkálatokban.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A kormány még idén júniusban kezdeményezte a projekttel kapcsolatos szerződések titkosításának feloldását, ez azonban továbbra sem történhet meg a kínai fél hivatalos beleegyezése nélkül.
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