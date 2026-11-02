Csodás égi jelenségek tanúi lehetünk novemberben is: látványos hódhold, hullócsillagok és fényes tűzgömbök tarkítják az eget ebben a hónapban

Novemberben amellett, hogy 3 meteorraj gyakorisági maximumát is megfigyelhetjük - vagyis sok lesz a hullócsillag -, szabad szemmel is látható égitestek rendeződnek háromszög-, egyenes-, paralelogramma-, vagy éppen L-alakzatba. Mindezek mellett ebben a hónapban földközeli telihold is bekövetkezik majd, amely számos csillagfedést produkál - írja a honlapján a Svábhegyi Csillagvizsgáló.

A Hold a Praesepe (Méhkas-halmaz) csillagait is elfedi majd: egy éjszaka alatt akár 22 csillagfedésnek is tanúi lehetünk. Remek észlelési lehetőségek nyílnak mind a szabad szemes, mind a távcsöves églesők számára - írják. A csillagászati honlap elsőként a kiemelten érdekes, illetve a látványos, általában szabad szemmel is könnyen megfigyelhető jelenségeket sorolja fel.

November 2. - A Regulus, a Jupiter, a Mars, a Hold és a Praesepe hajnali egyenese: 4:30-kor balra lentről jobbra felfelé egyenest alkot az égen az Oroszlán csillagkép Regulus csillaga, a Jupiter, a 0,8 magnitúdós látszó fényességű Mars, a 47%-os félhold, illetve a Praesepe nyílthalmaz. Az égitestek nagyjából egyenlő, 5,3 fokos távolságra lesznek egymástól a közelség idején. A Regulus 11 fokkal, a Praesepe pedig 59 fokkal a horizont felett látszik majd. Az együttállás kifejezetten látványosnak ígérkezik szabad szemmel is.

November 3. - A Regulus, a Hold, a Jupiter és a Mars együttállása: hajnali 3:30-kor közel egy egyenesbe ér a négy nevezett égitest. A Regulus felett 3,0 fokkal, jobbra látszik majd a 36%-os holdsarló, amely felett szintén 3 fokkal a Jupiter, végül a Jupitertől 5 fokra a Mars. A közelség idején a Regulus 33 fokkal a látóhatár felett látszik majd.

Kezdetét veszi egy érdekes jelenség is, a Spica körüljárja a Vénuszt: November 3-a és 28-a között a Vénusz megkerüli a Szűz csillagkép Spica nevű legfényesebb csillagát. A párost érdemes az egész hónap során figyelemmel követni, általában a hajnali órákban, 5:30-6:00 között. Az érdekes jelenségről blogunkon külön, részletesebb cikkel is megemlékszünk.

November 4. - A Déli Tauridák főcsúcsa: a szeptember 20-a és november 20-a között aktív meteorraj eléri főcsúcsát október 13-ai mellékcsúcsa után. November 4-én 17:00-kor kel a meteorraj radiánspontja, majd november 5-én 0:15-kor delel, 58 fokos horizont feletti magasságban. A lassú tűzgömbökben gazdag meteorraj maximumakor óránként 5-10 hullócsillagot láthatunk.

November 7. - A Spica, a Vénusz és a holdsarló hajnali együttállása: 5:40-kor, a navigációs szürkületben egymás közelében látszik a Spica, a Vénusz és a rendkívül vékony, 4%-os, mindössze 2,1 napos holdsarló. A Vénusz az együttálláskor 7 fokos magasságban látszik, amelyről balra, 1,3 fokra észrevehetjük a Spicát, jobbra felfelé pedig a Holdtól 2,6 fokos távolságban a Vénuszt.

November 12. - Az Északi Tauridák meteorraj gyakorisági maximuma: csúcsához ér az október 20-a és december 10-e között aktív meteorraj. A radiánspont a sötétedés végén 15 fokos magasságban látszik, és november 13-án, 0:15-kor delel, 65 fokos magasságban.

November elején 5 hullócsillagot láthatunk óránként az égen ebből a rajból, és akár fényes tűzgömböket is megfigyelhetünk.

November 15. - Mars és a Jupiter együttállása: hajnali 5:30-kor 1,2 fokos közelségbe kerül a 0,7 magnitúdós látszó fényességű Mars és a Jupiter. A Jupitertől 4,1 fokos távolságban, balra lefelé észrevehetjük az Oroszlán csillagkép legfényesebb csillagát, a Regulust is. A Jupiter a közelség idején 56 fokkal a látóhatár felett látszik majd. Érdemes megpróbálkozni az előző, illetve a következő napon is: november 14-én 1,4, november 16-án pedig 1,2 fokos távolságban látszanak majd az égi páros tagjai.

November 16. - A Merkúr, a Vénusz és a Spica együttállása: reggel, 5:55-kor szabad szemmel is észrevehetjük a Merkúrt és az attól 13 fokkal, jobbra felfelé látszó Vénuszt a hajnali égen. Ekkor a Spica majdnem pontosan a Vénusz alá ér, s a bolygótól 1,5 fokos távolságban pillanthatjuk meg a navigációs szürkületben. A közelség idején a Merkúr 7,3, a Vénusz pedig 16 fokos magasságban látszik majd.

November 17. - A Leonidák meteorraj gyakorisági maximuma: eléri gyakorisági maximumát a november 6-a és 30-a között aktív meteorraj, óránként akár 15 hullócsillaggal. A radiánspont 22:15-kor kel, majd másnap hajnalban, 5:30-kor, a deleléséhez közeli időpontban, 64 fokos magasságban látszik.

November 18. - A Merkúr dichotómiája: 10:00-kor eléri 50%-os fázisát a Naprendszer legbelső bolygója. Hajnali 6:19-kor, a polgári szürkület kezdetén, 11 fokos magasságban vehetjük észre a -0,3 magnitúdós látszó fényességű, 7,2"-es látszó átmérőjű planétát. Maga a bolygó látszik szabad szemmel is, a dichotómia megfigyelése azonban távcsövet kíván.

November 20. - A Szaturnusz és a Hold laza együttállása: este 20:35-kor 5,3 fokos közelségbe ér a 81%-os Hold és a 48 fokos magasságban látszó Szaturnusz. A párost szabad szemmel is könnyedén észrevehetjük az égen, hiszen tagjai fényesek, és a horizonttól is távol lesznek a közelség idején.

Szintén november 20-án látható, amint a Merkúr a legmagasabbra ér a hajnali égen: 6:22-kor, a polgári szürkület kezdetén igen magasan, 11 fokkal a horizont felett figyelhetjük meg a -0,4 magnitúdós látszó fényességű, 58%-os fázisú, 6,9"-es látszó átmérőjű bolygót.

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November 21. - A Merkúr legnagyobb nyugati kitérése: 0:31-kor a legbelső bolygó eléri legnagyobb nyugati kitérését. A megfigyelést érdemes a polgári szürkület kezdetére időzíteni, amikor is 6:23-kor 11 fokos magasságban figyelhetjük meg a -0,5 magnitúdós látszó fényességű, 61%-os fázisú, 6,7"-es látszó átmérőjű égitestet.

November 22. - A Regulus, a Mars és a Jupiter hajnali együttállása: egyenlő szárú háromszöget alkotnak a nevezett égitestek 5:30-kor olyan módon, hogy a jobb oldalt látszó, -2,1 magnitúdós látszó fényességű Jupitertól 2,5 fokra, balra látszik a 0,6 magnitúdós Mars, attól lefelé, 2,4 fokra pedig a Regulus. A Jupiter az együttállás pillanatában 56 fokos magasságban helyezkedik el az égen, így a háromszög akár egy ablakból nézve is észrevehető. Az égitestek november 21-én szabályos, 25-én pedig derékszögű háromszög alakját veszik majd fel.

November 24. - A Fiastyúk és a földközeli telihold együttállása: este 18:00-kor 3,5 fokos távolságba ér a telihold és a Fiastyúk Alcyone nevű csillaga. A Hold ekkor 22 fokos magasságban látszik majd.

November 24-én esedékes az év egyik leglátványosabb, földközeli teliholdja: ráadásul egészen korán, már 15:53-kor a Hold eléri 100%-os fázisát. Ebben a hónapban „szuperhold” is lesz, tehát a telihold földközelben, bolygónktól 360354 km-re látszik, 33'09"-es látszó átmérővel. A novemberi holdat nevezik hódholdnak is, az elnevezés az észak-amerikai őslakosok hagyományából származik: ekkor kezdték a hódok a téli időszakra való felkészülést, gátak építését és az élelem gyűjtését.

November 25. - Az Uránusz oppozíciója: ezen a napon szembenállásba, tehát pályája során éppen a Nappal és a Földdel egy vonalba kerül az Uránusz 23:41-kor. Az 5,6 magnitúdós látszó fényességű, 3,8"-es korongátmérőjű bolygó az oppozíciója előtt 10 perccel, 23:31-kor delel, 63 fokos magasságban. Ekkor kiváló lehetőség adódik a bolygó binokuláros vagy távcsöves megfigyelésére.

Ugyanezen a napon a Vénusz eléri legnagyobb fényességét a hajnali égen: a bolygó 3:03-kor látszik a legfényesebbnek, ám ennél jobban megfigyelhető a polgári szürkület kezdetén, 6:28-kor, amikor a 23%-os fázisú, 42,9"-es korongátmérőjű, -4,9 magnitúdós látszó fényességű planéta a horizont felett 24 fokkal figyelhető majd meg.

Szintén november 25-én a Regulus, a Mars és a Jupiter hajnali háromszöge: 5:30-kor derékszögű háromszöget alkot a három égitest olyan módon, hogy jobb oldalt látszik a -2,2 magnitúdós Jupiter, attól 3,5 fokra, balra a 0,6 magnitúdós Mars, majd a Mars alatt 1,8 fokkal a Regulus. Az együttállás idején a Jupiter 56 fokos magasságban látszik.

November 25-e még egy csillagászati csemegét tartogat, ekkor lesz az Elnath és a Hold esti együttállása: 22:00-kor 1,6 fokos távolságba ér az 1,7 magnitúdós látszó fényességű Elnath és a 97%-os fázisú Hold. Az együttállás 0:33-kor tetőzik, amikor a két égitest mindössze 1,1 fokra ér egymástól.

November 27. - A Castor, a Pollux és a Hold együttállása: ezen az estén, 22:00-kor L-alakú együttállásba lép az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga és a 85%-os fázisú Hold. A Pollux a 10 fokkal a horizont felett járó Holdtól 5 fokra, balra látszik majd a közelség idején.

November 28. - A Hold átvonul a Praesepe halmazon és elfedi sok csillagát: a 75-74%-os fázisú Hold távcsővel megfigyelhető, ám azzal igen látványos csillagfedéseket produkál, amikor átvonul a Praesepe nyílthalmaz csillagai előtt. Este 22:00-kor égi kísérőnk a halmaz nyugati szélén jár, 43'-re a halmaz közepétől. A csillagfedések sorozata 22:16-kor kezdődik el, és másnap 3:37-kor ér véget. Ezen idő alatt a Hold 19-ről 61 fokos magasságba emelkedik az égen. Az éjszaka 22 csillagfedését részletesen is leírjuk blogunkon egy külön cikk formájában.

November 30. - A Mars, a Regulus, a Jupiter és a Hold paralelogrammája: hajnali 6:00-kor laza, paralelogramma alakú együttállásba lépnek a nevezett égitestek olyan módon, hogy balról jobbra haladva a 0,5 magnitúdós látszó fényességű Mars látszik, majd attól tovább lefelé, 2,3 fokkal a Regulus, kicsit fentebb, 3,5 fokra a Jupiter, majd lefelé, 2,3 fokkal pedig a 62%-os fázisú Hold. A Mars felett 34'-cel megfigyelhetjük az 5,4 magnitúdós 37 Leo-t is binokulárunkkal. A négy égitest december elsején is együtt látszik, bár addigra még lazábbá válik az együttállás.

A tapasztalt észlelőknek javasolt, kevésbé feltűnő, nehezebben megfigyelhető, gyakran binokuláros vagy távcsöves jelenségekről bővebben a csillagvizsgáló cikkében, itt lehet olvasni. A bolygók holdjainak jelenségei, a Hold csillagfedései és a bolygók novemberi láthatósága is külön felsorolásra kerül a cikkben.