Váratlan fordulat a gázszállításban: megszólalt a Kreml az amerikaiak különleges tervéről

Egyelőre nem lát lehetőséget az orosz földgáz Ukrajnán keresztüli európai szállításának újraindítására Moszkva. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn a TASZSZ hírügynökség kérdésére reagált azokra az amerikai tervekről szóló sajtóértesülésekre, amelyek szerint Washington ismét hozzáférhetővé tenné az európai piacot az orosz energiahordozók előtt.

„Egyelőre aligha lehet erről beszélni. A terepen tapasztalható helyzet több mint egyértelműen mutatja, hogy ilyen tervek jelenleg nem valósíthatók meg. Hogy mi lesz a jövőben, majd meglátjuk” – fogalmazott Peszkov. A Kreml szóvivője ezzel nem zárta ki véglegesen a későbbi újraindítást, de világossá tette, hogy jelenleg nem látja annak feltételeit.

A vita előzménye a The Wall Street Journal vasárnapi beszámolója, amely szerint az Egyesült Államok az orosz földgáz európai értékesítésének gyors újraindítását szorgalmazza az Ukrajnán áthaladó vezetékeken keresztül. A lap amerikai, európai és ukrán tisztviselőkre hivatkozva azt írta, hogy az elképzelés az Oroszország és Ukrajna közötti energetikai tűzszünet megteremtését szolgáló tárgyalások része lehet.

A javaslatot az amerikai elnök különmegbízottai, Steve Witkoff és Jared Kushner vetették fel szeptemberi moszkvai és kijevi látogatásuk során. A konstrukció egyik eleme az lenne, hogy az orosz gázt egy amerikai közvetítő vállalaton keresztül értékesítenék Európában. Az orosz exportból származó bevételeket pedig egy harmadik országban vezetett letéti számlán, úgynevezett escrow-számlán helyeznék el, hogy Moszkva ne tudja közvetlenül háborús célokra fordítani azokat.

A terv Ukrajna számára is bevételi lehetőséget teremtene, hiszen az ország tranzitdíjat szedhetne az áthaladó gáz után. Washington emellett azzal érvelhet az európai partnerek előtt, hogy az orosz szállítások visszatérése mérsékelhetné az energiaárakat a téli időszak előtt.

A Reuters is beszámolt a Wall Street Journal értesüléséről, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az amerikai elképzelésekről szóló információkat egyelőre nem tudta önállóan ellenőrizni. Így egyelőre egy tárgyalási javaslatról van szó, nem pedig elfogadott amerikai–orosz vagy európai megállapodásról.

Komoly akadályt jelenthet az uniós oroszgáz-tilalom

Az amerikai elképzelés megvalósítása komoly európai jogi és politikai akadályokba ütközhet. Az Európai Unió ugyanis már elfogadta az orosz földgáz behozatalának fokozatos megszüntetéséről szóló szabályozást. Az új rendelet 2026. január 26-án lépett hatályba, és az átmeneti időszakok lejártával teljesen kivezetné az orosz vezetékes gázt és a cseppfolyósított földgázt az uniós piacról.

A rövid távú szerződések esetében a vezetékes orosz gáz behozatalának tilalma már 2026. június 17-én életbe lépett. A hosszú távú szerződésekre vonatkozó átmeneti határidő 2027. szeptember 30., illetve bizonyos tárolási feltételek nem teljesülése esetén november 1. Az uniós szabályozás a gáz eredetének ellenőrzését is előírja, ezért önmagában az amerikai közvetítő bevonása nem szüntetné meg automatikusan a jogi akadályokat.

Az amerikai javaslat így nemcsak Moszkva és Kijev között okozhatna vitát, hanem Brüsszel és Washington között is. Az Európai Bizottság korábban egyértelművé tette, hogy az orosz energiafüggőség felszámolása az uniós energiapolitika egyik stratégiai célja. Több európai kormány is ellenzi, hogy a háború alatt ismét jelentős orosz energiapénzek áramoljanak Moszkvába.

Magyarországot is érintené az ukrán gáztranzit újraindítása

A magyar földgázellátás szempontjából sem mellékes, hogy milyen útvonalakon érkezhetnek a jövőben az orosz szállítmányok. Az Ukrajnán keresztüli gáztranzit 2025. január 1-jén állt le, miután lejárt az orosz–ukrán tranzitmegállapodás, és Kijev nem hosszabbította meg azt.

A leállás után Magyarország és a térség több országa elsősorban a Török Áramlat vezetéken keresztül jutott orosz földgázhoz. Az MVM 2026 első féléves jelentése szerint 2025-ben összesen 18 milliárd köbméter orosz vezetékes földgáz érkezett Európába, kizárólag ezen az útvonalon. A szállítmányokból Magyarország, Szlovákia és Szerbia is vásárolt.

Az ukrán tranzit esetleges újraindítása tehát újabb szállítási útvonalat nyithatna meg a közép-európai piac számára. Ez azonban egyelőre csak elméleti lehetőség, hiszen a háborús helyzet, az orosz és az ukrán fél közötti bizalmatlanság, valamint az uniós importtilalom is komoly akadályt jelent.

Az energiakereskedelem a béketárgyalások egyik alkualapja lehet

Az amerikai elképzelés egyik legfontosabb eleme, hogy Moszkva számára pénzügyi ösztönzőt teremtene az energetikai infrastruktúra elleni támadások beszüntetésére. A gázexport újraindítása ugyanis jelentős bevételt biztosíthatna Oroszországnak, miközben Ukrajna tranzitdíjakhoz jutna, Európa pedig újabb szállítási forráshoz férhetne hozzá.

A konstrukció ugyanakkor több kérdést is nyitva hagy. Nem világos, hogy az európai országok hajlandók lennének-e ismét orosz gázt vásárolni, hogyan illesztenék a tervet az uniós importtilalomhoz, és milyen garanciák biztosítanák, hogy a letéti számlán elhelyezett orosz bevételeket valóban ne lehessen a háború finanszírozására fordítani.

Peszkov hétfői nyilatkozata alapján Moszkva jelenleg nem látja a tranzit újraindításának feltételeit. Az amerikai kezdeményezés sorsa így egyelőre bizonytalan, a következő hetekben pedig az derülhet ki, hogy az energiakereskedelem valóban a háború lezárását célzó tárgyalások egyik fontos alkupontjává válik-e.