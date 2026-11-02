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A werfenwengi osztrák síközpont. A háttérben a Hochkönig.
Utazás

4 milliós számlát kaphat a felelőtlen túrázó: brutál pénzbe kerül egy mentőakció az Alpokban

Pénzcentrum
2026. november 2. 11:33 3 perc

Közel 4 millió forintos számlát is kaphat az a fiatal túrázó, akit két társa hátrahagyott az osztrák Alpokban, miután a hóviharban már nem tudta folytatni az útját. A férfi életét tizenegy önkéntes hegyimentő mentette meg egy 14 órás, rendkívül veszélyes akció során, a költségeket azonban neki kellhet állnia, ha nem rendelkezik megfelelő kiegészítő biztosítással.

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Közel 9400 euróba, vagyis mintegy 3,7-3,8 millió forintba kerülhet az a hegyi mentőakció, amely során egy 20 éves német túrázót mentettek ki az osztrák Alpokból. A fiatal férfi két társával indult útnak a rossz időjárási körülmények ellenére, ám amikor kimerült és nem tudott továbbmenni, társai hátrahagyták. A tizenegy önkéntes hegyimentőnek 14 órán át tartott, mire biztonságba helyezték - számolt be a Magyar szemek osztrák tükrökben Facebbok-oldal.

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Az eset a salzburgi Hochkönig-masszívumban, a Königsjodler nevű via ferrata útvonalon történt. Három húszéves német fiatal szombat délután indult el a túrára annak ellenére, hogy egy másik hegymászó előzetesen figyelmeztette őket a veszélyekre, az időjárás-előrejelzés pedig erős szelet, lehűlést és havazást jelzett. Az egyik túrázó este hét óra körül annyira kimerült, hogy nem tudta folytatni az utat, ezért segítséget kért.

Két társa azonban továbbment a 2941 méter magas csúcs irányába, ahol a lezárt Matrashaus menedékházban töltötték az éjszakát. A ház téli üzemmódban működött, vagyis csak egy személyzet nélküli, fűtetlen helyiség állt rendelkezésükre. A hátrahagyott fiatalra eközben 2600 méteres magasságban, a hóviharban és a fagypont körüli hőmérsékletben várt az éjszaka.

A mühlbachi hegyimentők tizenegy fővel indultak a keresésére, a mentőhelikopter azonban a szélsőséges időjárás miatt nem tudott felszállni. A mentőcsapat végül nem sokkal éjfél előtt találta meg a teljesen kimerült és átfagyott férfit. A lefelé vezető út sem bizonyult egyszerűnek: a frissen lehullott, mintegy húsz centiméteres hó eltakarta a jelzéseket, a sziklás terep pedig jegessé és rendkívül csúszóssá vált.

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A mentőknek hágóvasakkal és kötélbiztosítással, folyamatos lavina- és zuhanásveszély mellett kellett leereszkedniük. A csapat végül vasárnap reggel 8 óra 18 percre ért biztonságos helyre a túrázóval. A mentés vezetői szerint a fiatal nagy valószínűséggel nem élte volna túl az éjszakát, ha nem indulnak a segítségére.

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A mentés költségei is milliós nagyságrendűek lehetnek. A beszámoló szerint az osztrák hegyimentés hivatalos földi óradíja 612 euró, amely a teljes, tizenegy fős önkéntes mentőcsapat munkáját, koordinációját és a szükséges hátteret fedezi. A 14 órás bevetés, a felszerelés és a helikopter készenléti díjával együtt a végösszeg megközelítheti a 9400 eurót, ami átszámítva nagyjából 3,7-3,8 millió forint.

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A költségeket a beszámoló szerint kiszámlázzák a mentőakció miatt felelőssé tehető érintetteknek. Különösen fontos ez azért, mert Ausztriában a kötelező egészségbiztosítás önmagában nem fedezi a hegyi mentés költségeit. Ha az érintettnek nincs megfelelő alpesi kiegészítő biztosítása, akár a teljes összeget saját zsebből kell kifizetnie.

Az ügyben a hegyi rendőrség is vizsgálatot indított. A hatóságok azt próbálják tisztázni, hogy a két túrázó elkövethette-e a segítségnyújtás elmulasztását azzal, hogy magára hagyta társát. A megmentett férfi első beszámolója szerint közös megegyezéssel maradt hátra, a körülményeket azonban még vizsgálják.

A történtek ismét ráirányítják a figyelmet arra, hogy a hegyi túrázás során az időjárási figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása nemcsak a túrázók, hanem az értük induló mentőcsapatok életét is veszélybe sodorhatja.
Címlapkép: Getty Images
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