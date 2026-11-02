Óriási lebukás a magyar napelemes piacon: tízmilliós bírságot szabott ki az adóhatóság - egyre többen trükköznek már ezzel

Felszámoltak egy napelem-kereskedelemben működő fiktív számlázási láncot Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az adóellenőrök; 30 millió forint bírságra számíthat az érintett cég - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hétfőn.

A közlemény szerint a vizsgált vállalkozás külföldről vásárolta, majd itthon értékesítette a napelemeket, miközben több tízmillió forint értékben fogadott be panelekről számlákat egy magyar cégláncon keresztül is. A cég és belföldi partnerei, akik a fiktív számlák kibocsátásában vettek részt, semmilyen dokumentációval nem tudták igazolni a tőlük rendelt áruk leszállítását.

A belföldi cégláncban csupán a számlák vándoroltak egyik cégtől a másikig. A vizsgált cég tisztában volt azzal, hogy a bizonylatok mögött nincs valós gazdasági esemény, a színlelt ügyletek célja kizárólag a fizetendő adó jogosulatlan csökkentése volt - írta az adóhatóság.

A NAV megtagadta a számlák áfatartalmának levonását, a fiktív számlázás miatt pedig 200 százalékos adóbírságot szabott ki, így a cég 30 millió forintnyi szankció megfizetésével is számolhat - áll a közleményben.

Egyre gyakoribbak a napelemes csalások

Tanyák villamos energia fejlesztési pályázata során megvalósított összejátszás miatt marasztalt el a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) összesen öt napelem kivitelezéssel foglalkozó vállalkozást - számolt be róla néhány héttel ezelőtt a Pénzcentrum.

A versenyhatóság a vizsgálat során feltárta, hogy összesen 27 egyedi pályázat esetében tanúsítottak versenykorlátozó magatartást a vállalkozások. Az öt cégre összesen közel 9 millió forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki a GVH Versenytanácsa.