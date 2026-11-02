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Villamos jármű a városban - Budapest, Magyarország
Utazás

Budapesti közlekedők, figyelem! Komoly változás jön ezen a forgalmas villamosvonalon: egész novemberre korlátozás lép életbe

MTI
2026. november 2. 07:35 1 perc

Karbantartás miatt a hónap nagyrészében rövidített útvonalon fog közlekedni a 19-es és a 49-es villamos – közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

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Mától egészen november 27-ig karbantartás miatt rövidített útvonalon közlekedik a 19-es és a 49-es villamos Budapesten. A Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér közötti szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat.

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A munkálatok ideje alatt a 19-es villamos a Bécsi út / Vörösvári út, a 49-es pedig a Deák Ferenc tér felől csak a Móricz Zsigmond körtérig jár. A kimaradó szakaszon 19-es jelzéssel indítottak pótlóbuszokat.

A belváros felé tartóknak az M4-es metró, illetve a 7-es, az 58-as, a 114-es, a 213-as vagy a 214-es autóbusz igénybevételét javasolják. A felújítás a közúti forgalmat is érinti, ezért a Bocskai úton autózóknak érdemes hosszabb menetidővel számolniuk.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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