Budapesti közlekedők, figyelem! Komoly változás jön ezen a forgalmas villamosvonalon: egész novemberre korlátozás lép életbe

Karbantartás miatt a hónap nagyrészében rövidített útvonalon fog közlekedni a 19-es és a 49-es villamos – közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

Mától egészen november 27-ig karbantartás miatt rövidített útvonalon közlekedik a 19-es és a 49-es villamos Budapesten. A Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér közötti szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat.

A munkálatok ideje alatt a 19-es villamos a Bécsi út / Vörösvári út, a 49-es pedig a Deák Ferenc tér felől csak a Móricz Zsigmond körtérig jár. A kimaradó szakaszon 19-es jelzéssel indítottak pótlóbuszokat.

A belváros felé tartóknak az M4-es metró, illetve a 7-es, az 58-as, a 114-es, a 213-as vagy a 214-es autóbusz igénybevételét javasolják. A felújítás a közúti forgalmat is érinti, ezért a Bocskai úton autózóknak érdemes hosszabb menetidővel számolniuk.