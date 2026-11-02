Hétfőn országszerte erősen felhős, borús marad az ég, időnként pedig az eső is elered.
Budapesti közlekedők, figyelem! Komoly változás jön ezen a forgalmas villamosvonalon: egész novemberre korlátozás lép életbe
Karbantartás miatt a hónap nagyrészében rövidített útvonalon fog közlekedni a 19-es és a 49-es villamos – közölte a Budapesti Közlekedési Központ.
Mától egészen november 27-ig karbantartás miatt rövidített útvonalon közlekedik a 19-es és a 49-es villamos Budapesten. A Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér közötti szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat.
A munkálatok ideje alatt a 19-es villamos a Bécsi út / Vörösvári út, a 49-es pedig a Deák Ferenc tér felől csak a Móricz Zsigmond körtérig jár. A kimaradó szakaszon 19-es jelzéssel indítottak pótlóbuszokat.
A belváros felé tartóknak az M4-es metró, illetve a 7-es, az 58-as, a 114-es, a 213-as vagy a 214-es autóbusz igénybevételét javasolják. A felújítás a közúti forgalmat is érinti, ezért a Bocskai úton autózóknak érdemes hosszabb menetidővel számolniuk.
A vasútvonal magyar szakasza 800 milliárd forintból épült meg, amelynek 85 százalékát kínai hitelből finanszírozták.
A Pénzcentrum 2026. november 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. november 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
November első napján, vasárnap valamivel enyhébb, de továbbra is hűvös idő várható Magyarországon.
Európa legszebb karácsonyi vására november 13-án nyit Budapesten: itt az Advent Bazilika és a Vörösmarty téri vásár nyitvatartása
November 13-án nyit Budapest két legnagyobb karácsonyi vására. A Vörösmarty téri és a bazilikai karácsonyi vásár is egy napon indul. A Bazilikánál egészen újév napjáig...
avaly 93 tűzeset történt a temetőkben és azok környékén, idén azonban már 103 esetet regisztráltak.
170 milliárd forintos üzlet jött létre: teljesen átalakulhat Budapest és az agglomeráció közlekedése
Az állam az Országos Közlekedési Központ Zrt.-n keresztül 50 százalékos tulajdonrészt szerezhet a BKK-ban,.
Erre figyeljen, aki hétvégén temetőbe indul: rendkívüli járatok jönnek, több helyen változik a közlekedés
Nagyobb járműkapacitással és sűrített járatokkal készül a MÁV-csoport és a Budapesti Közlekedési Központ a mindenszenteki és halottak napi hétvégére.
A Pénzcentrum 2026. október 31.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Aki a hétvégén temetőlátogatást, kirándulást vagy szabadtéri programot tervez, annak érdemes megnéznie a friss előrejelzést.
Forgalomkorlátozások jönnek Budapesten mindenszentek és halottak napja miatt, több temető környékén is változik a közlekedés.
Európa legjobb hotelei közé választották a W Budapestet: a Drechsler-palota újra felkerült a kontinens luxustérképére
Európa legjobb szállodái közé választották a W Budapestet: a Readers’ Choice Awards rangsorban az Andrássy úti luxushotel a „Rest of Europe” kategória 17. helyén végzett.
Olyan válság jöhet 2027-ben Magyarországon, amire még nem volt példa: már idén eldőlhet az első dominó
Ha az őszi-téli időszak sem hoz elegendő csapadékot, egy újabb forró, száraz nyár az ideinél is súlyosabb következményekkel járhat Magyarországon.
Borult, szeles és helyenként esős időre számíthatunk ezen a hétvégén.
Történelmi döntés született: gigantikus vasútfejlesztésre készül a magyar kormány a szomszédos állammal
Andrej Babis cseh és Magyar Péter magyar miniszterelnök egyaránt a pragmatikus, nemzeti érdekeken alapuló szövetség fontosságát hangsúlyozta.
A Pénzcentrum 2026. október 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Már novemberben nyitnak a mesés ünnepi vásárok Ausztriában: így kerülheted el a tömeget és a drágaságot
Néhány héten belül megnyitják kapuikat az idei osztrák karácsonyi vásárok.
A spanyol vasúti baleseteket vizsgáló bizottság (CIAF) 74-re emelte az urdai vasúti szerencsétlenségben meghaltak számát csütörtök délután közzétett jelentésében.