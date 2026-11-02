Itt a nagy fürdőakció: félárú belépőkkel és különleges éjszakai programokkal csábítják most a magyarokat

Nem kell még lemondani a szabadtéri programokról és a kikapcsolódásról, ha beköszönt a hidegebb idő: Somogy több fürdőjében is különleges ajánlatokkal és programokkal készülnek novemberben. Van, ahol az 50 év felettiek válthatnak féláron egész napos belépőt, máshol éjszakai fürdőzés, neonparti vagy éppen kedvezményes masszázs várja a vendégeket. Mutatjuk, hol és mikor érdemes csobbanást tervezni!

Igalon féláron fürdőzhetnek az 50 év felettiek

Az Igali Gyógyfürdő novemberben ismét meghirdette népszerű Fifty-Fifty akcióját. A kedvezmény minden szerdán, vagyis november 4-én, 11-én, 18-án és 25-én vehető igénybe: az 50 év feletti vendégek a teljes árú felnőttbelépő árából 50 százalék kedvezményt kapnak, így féláron válthatnak egész napos jegyet.

A fürdő a Márton-naphoz kapcsolódóan is készül programmal: november 7-én hagyományőrző rendezvény és medencebál várja a látogatókat. A programturizmus.hu tájékoztatása szerint az első száz vendéget libazsíros szendviccsel és egy pohár újborral is megvendégelik.

Neon Party és éjszakai fürdőzés Kaposváron

A kaposvári Virágfürdőben novemberben sem csak a gyógyvizes pihenésé lesz a főszerep. November 7-én nyílt napot tartanak a gyógyászati részlegen, ahol az érdeklődők közelebbről is megismerhetik a fürdőben elérhető kezeléseket és terápiákat.

November 14-én pedig jön a Neon Party: az éjszakai fürdőzés során három helyszínen szól majd a zene, a hangulatról DJ Voluman gondoskodik, mai és retró slágerekkel. Aki inkább nyugodtabb kikapcsolódásra vágyik, annak a fürdő egész hónapban meghirdetett szaunaestjei kínálhatnak programot.

Siófokon a helyiek kapnak félárú belépőt

A siófoki Galerius Fürdő novemberben többféle ajánlattal és tematikus programmal várja a vendégeket. A szépkorúak a Senior Napok keretében 20 százalék kedvezményt kapnak a frissítő masszázsok árából, emellett a négyórás jegy áráért egész napos komplex belépőt kínálnak.

A programkínálatban szerepelnek női, férfi és páros napok, Márton-napi gasztronómiai programok, valamint november 13-án csúszdanap is. A hónap végén, november 27–28-án a siófoki lakosoké lesz a főszerep: ezen a hétvégén 50 százalékos belépőkedvezménnyel látogathatják a fürdőt. A hónapot Black Friday-ajánlatok és gyertyafényes adventi hangolódás is színesíti.

A somogyi fürdők tehát novemberben is többféle lehetőséget kínálnak: a kedvezményes belépőktől a gyógyászati programokon át az esti zenés fürdőzésig. Az egyes akciók eltérő feltételekkel vehetők igénybe, ezért indulás előtt érdemes az adott fürdő hivatalos oldalán ellenőrizni a részleteket és az aktuális jegyárakat.