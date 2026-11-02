2026. november 2. hétfő Achilles
7 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy boldog nő csukott szemmel élvezi a vízben végzett masszázst a gyógyfürdő medencéjében. A háttérben férje látható.
HelloVidék

Itt a nagy fürdőakció: félárú belépőkkel és különleges éjszakai programokkal csábítják most a magyarokat

HelloVidék
2026. november 2. 15:15 2 perc

Nem kell még lemondani a szabadtéri programokról és a kikapcsolódásról, ha beköszönt a hidegebb idő: Somogy több fürdőjében is különleges ajánlatokkal és programokkal készülnek novemberben. Van, ahol az 50 év felettiek válthatnak féláron egész napos belépőt, máshol éjszakai fürdőzés, neonparti vagy éppen kedvezményes masszázs várja a vendégeket. Mutatjuk, hol és mikor érdemes csobbanást tervezni!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Igalon féláron fürdőzhetnek az 50 év felettiek

Az Igali Gyógyfürdő novemberben ismét meghirdette népszerű Fifty-Fifty akcióját. A kedvezmény minden szerdán, vagyis november 4-én, 11-én, 18-án és 25-én vehető igénybe: az 50 év feletti vendégek a teljes árú felnőttbelépő árából 50 százalék kedvezményt kapnak, így féláron válthatnak egész napos jegyet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fürdő a Márton-naphoz kapcsolódóan is készül programmal: november 7-én hagyományőrző rendezvény és medencebál várja a látogatókat. A programturizmus.hu tájékoztatása szerint az első száz vendéget libazsíros szendviccsel és egy pohár újborral is megvendégelik.

Neon Party és éjszakai fürdőzés Kaposváron

A kaposvári Virágfürdőben novemberben sem csak a gyógyvizes pihenésé lesz a főszerep. November 7-én nyílt napot tartanak a gyógyászati részlegen, ahol az érdeklődők közelebbről is megismerhetik a fürdőben elérhető kezeléseket és terápiákat.

November 14-én pedig jön a Neon Party: az éjszakai fürdőzés során három helyszínen szól majd a zene, a hangulatról DJ Voluman gondoskodik, mai és retró slágerekkel. Aki inkább nyugodtabb kikapcsolódásra vágyik, annak a fürdő egész hónapban meghirdetett szaunaestjei kínálhatnak programot.

Siófokon a helyiek kapnak félárú belépőt

A siófoki Galerius Fürdő novemberben többféle ajánlattal és tematikus programmal várja a vendégeket. A szépkorúak a Senior Napok keretében 20 százalék kedvezményt kapnak a frissítő masszázsok árából, emellett a négyórás jegy áráért egész napos komplex belépőt kínálnak.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A programkínálatban szerepelnek női, férfi és páros napok, Márton-napi gasztronómiai programok, valamint november 13-án csúszdanap is. A hónap végén, november 27–28-án a siófoki lakosoké lesz a főszerep: ezen a hétvégén 50 százalékos belépőkedvezménnyel látogathatják a fürdőt. A hónapot Black Friday-ajánlatok és gyertyafényes adventi hangolódás is színesíti.

A somogyi fürdők tehát novemberben is többféle lehetőséget kínálnak: a kedvezményes belépőktől a gyógyászati programokon át az esti zenés fürdőzésig. Az egyes akciók eltérő feltételekkel vehetők igénybe, ezért indulás előtt érdemes az adott fürdő hivatalos oldalán ellenőrizni a részleteket és az aktuális jegyárakat.
Címlapkép: Getty Images
#akció #fürdő #gyógyfürdő #kedvezmény #fürdőzés #november #belépő #siófok #somogy #hellovidék #kaposvár

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:15
16:09
16:03
15:45
15:32
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 2. 10:45 Vége lehet az olcsó utazásnak: kétszámjegyű áremelésre készül a fapados óriás
október 30. 19:04 Megroppantak a techóriások: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
október 30. 13:45 Hidegzuhanyként érkezett a magyar GDP-adat: meglepő mozgásba kezdett a forint
október 30. 10:45 Ütik a tőzsdéket: esik az OTP, óriási kriptorablás és amerikai tech-zuhanás rázza meg a piacokat
Pénzcentrum
Sorsdöntő választás jön az Egyesült Államokban: Donald Trump jövője a tét, a hatását Magyarország is megérezheti
Kellemetlen meglepetés a magyar boltok kasszáinál: ezek az árak elszálltak, hiába alacsony az infláció
Drámai drágulás és lakáshiány gyűrűzött be a szomszédba is: kilátástalan helyzetben az életkezdő fiatalok
Rejtélyes ugrás a magyar gazdaságban: 30 százalékkal nőtt a gépimport – egyetlen cég állhat mögötte?
Súlyos ára lehet az 5,19 milliárdos lottónyereménynek: pszichológus figyelmeztet, erre senki sincs felkészülve
NAPTÁR
Tovább
2026. november 2. hétfő
Achilles
45. hét
November 2.
Halottak napja
November 2.
D-vitamin nap
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Fillérekért árulják a kertes házakat ebben a magyar faluban: egymillió forint sem kell a saját otthonhoz
2
4 napja
Üres belváros, bezárt kocsmák, egymást sem ismerő diákok: ami Szombathelyen történik, az vár több magyar egyetemvárosra?
3
5 napja
Megtaláltuk álmaink fürdőjét: itt még 2000 Ft-ért télen is szabadtéri medencében élvezheted a forró gyógyvízet
4
1 hete
Ne dobd ki a zöld paradicsomot, ha jönnek a fagyok: így érik be a lakásban, a maradékból isteni rántott paradicsom lesz
5
1 hete
Így készül a szarvasiak békebeli kedvence: a gazdagon töltött finomság, a kapusznyika és a lekvárnyika
PÉNZÜGYI KISOKOS
Gravírozott aláírás
a bank által kártyabirtokos aláírásának megváltoztathatatlanul való feltüntetése a bankkártyán

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 2. 16:15
Ezen az eldugott baranyai álombirtokon él Demjén Ferenc: akkora, mint a Városliget, saját tó és évszázados fák veszik körül
Pénzcentrum  |  2026. november 2. 16:09
Kiemelt ügy lett a jegybanki milliárdok sorsa: nemzetközi hajtóvadászat indult Matolcsy Ádám ellen
Agrárszektor  |  2026. november 2. 15:32
Alattomos támadás ért rengeteg boltot: húsok, tejek semmisültek meg