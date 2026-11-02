Az országos ellenőrzés során összesen 205 akciós ruhaneműt ellenőriztek a fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai.
Itt a nagy fürdőakció: félárú belépőkkel és különleges éjszakai programokkal csábítják most a magyarokat
Nem kell még lemondani a szabadtéri programokról és a kikapcsolódásról, ha beköszönt a hidegebb idő: Somogy több fürdőjében is különleges ajánlatokkal és programokkal készülnek novemberben. Van, ahol az 50 év felettiek válthatnak féláron egész napos belépőt, máshol éjszakai fürdőzés, neonparti vagy éppen kedvezményes masszázs várja a vendégeket. Mutatjuk, hol és mikor érdemes csobbanást tervezni!
Igalon féláron fürdőzhetnek az 50 év felettiek
Az Igali Gyógyfürdő novemberben ismét meghirdette népszerű Fifty-Fifty akcióját. A kedvezmény minden szerdán, vagyis november 4-én, 11-én, 18-án és 25-én vehető igénybe: az 50 év feletti vendégek a teljes árú felnőttbelépő árából 50 százalék kedvezményt kapnak, így féláron válthatnak egész napos jegyet.
A fürdő a Márton-naphoz kapcsolódóan is készül programmal: november 7-én hagyományőrző rendezvény és medencebál várja a látogatókat. A programturizmus.hu tájékoztatása szerint az első száz vendéget libazsíros szendviccsel és egy pohár újborral is megvendégelik.
Neon Party és éjszakai fürdőzés Kaposváron
A kaposvári Virágfürdőben novemberben sem csak a gyógyvizes pihenésé lesz a főszerep. November 7-én nyílt napot tartanak a gyógyászati részlegen, ahol az érdeklődők közelebbről is megismerhetik a fürdőben elérhető kezeléseket és terápiákat.
November 14-én pedig jön a Neon Party: az éjszakai fürdőzés során három helyszínen szól majd a zene, a hangulatról DJ Voluman gondoskodik, mai és retró slágerekkel. Aki inkább nyugodtabb kikapcsolódásra vágyik, annak a fürdő egész hónapban meghirdetett szaunaestjei kínálhatnak programot.
Siófokon a helyiek kapnak félárú belépőt
A siófoki Galerius Fürdő novemberben többféle ajánlattal és tematikus programmal várja a vendégeket. A szépkorúak a Senior Napok keretében 20 százalék kedvezményt kapnak a frissítő masszázsok árából, emellett a négyórás jegy áráért egész napos komplex belépőt kínálnak.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A programkínálatban szerepelnek női, férfi és páros napok, Márton-napi gasztronómiai programok, valamint november 13-án csúszdanap is. A hónap végén, november 27–28-án a siófoki lakosoké lesz a főszerep: ezen a hétvégén 50 százalékos belépőkedvezménnyel látogathatják a fürdőt. A hónapot Black Friday-ajánlatok és gyertyafényes adventi hangolódás is színesíti.
A somogyi fürdők tehát novemberben is többféle lehetőséget kínálnak: a kedvezményes belépőktől a gyógyászati programokon át az esti zenés fürdőzésig. Az egyes akciók eltérő feltételekkel vehetők igénybe, ezért indulás előtt érdemes az adott fürdő hivatalos oldalán ellenőrizni a részleteket és az aktuális jegyárakat.
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