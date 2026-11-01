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Alulról felfelé irányuló kompozíció, amelyen három Európai Uniós zászló látható, amint háttérvilágításban lobognak az Európai Bizottság székháza (a Berlaymont-palota) és más brüsszeli intézményi épületek előtt. A kompozíció
Világ

Meglepő stratégia: új szövetségest talált az Európai Unió Ukrajna támogatására

Pénzcentrum
2026. november 1. 09:33 3 perc

Új stratégiai partnerséget hirdetett meg Kanada és az Európai Unió a montreali csúcstalálkozón, hogy választ adjanak a fokozódó geopolitikai bizonytalanságokra és a kereskedelmi feszültségekre. A Szövetség a Jövőért névre keresztelt, más országok számára is nyitott együttműködés célja a gazdasági integráció elmélyítése, az ellátási láncok biztosítása, valamint az amerikai technológiai és védelmi cégektől való függőség csökkentése - írta a The Guardian.

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Mark Carney kanadai miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a kétnapos találkozó lezárásaként jelentette be a szövetség megalakulását. A felek megállapodtak abban, hogy Kanada hozzájárul az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós támogatási hitelhez. Emellett a jövőbeli tárgyalások során egy több tízmilliárd dollár értékű, szorosabban integrált piacot kívánnak létrehozni, miközben enyhítik a kereskedelmi és utazási korlátozásokat, valamint új oktatási lehetőségeket nyitnak meg. Von der Leyen kiemelte, hogy az új partnerség a megélhetési költségek csökkentéséhez is hozzájárul majd, mivel napjainkban az energia, a kritikus nyersanyagok és a félvezetők szállítását egyre gyakrabban használják gazdasági nyomásgyakorlásra.

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Az új geopolitikai partnerek keresését kanadai részről az Egyesült Államokkal vívott kereskedelmi háború, valamint az amerikai hadiipartól való túlzott függőség motiválja. Ottawában komoly aggodalmat keltett, hogy a múlt héten, október közepén Elon Musk korlátozta a Starlink és a Starshield műholdas rendszerek sávszélességét Ukrajna felett, ami súlyosan megzavarta az ukrán katonai műveleteket. Carney többször figyelmeztetett arra a veszélyre, hogy Kanada védelmi technológiái ellentétes érdekű politikai szereplők vagy vállalatok kénye-kedvének lehetnek kiszolgáltatva, különös tekintettel arra, hogy a kanadai állampolgársággal is rendelkező Musk nyíltan bírálja a kormányzó Liberális Pártot, és támogatja a tartományok elszakadását.

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Az amerikai technológiai óriásoktól való függetlenedés jegyében jelentették be a kanadai Cohere Inc. és a német Aleph Alpha GmbH mesterségesintelligencia-fejlesztő vállalatok tervezett fúzióját is. Az új cég torontói és berlini kettős székhellyel működik majd, a kanadai szövetségi kormány pedig akár 1,6 milliárd kanadai dollár értékű részesedést is szerezhet a Cohere-ben. Emellett Brüsszel és Ottawa megállapodott arról, hogy Kanada csatlakozik az európai szuperszámítógépes hálózathoz, így a kanadai fejlesztők európai gépeken taníthatják a mesterségesintelligencia-modelleket.

A csúcstalálkozón ismét felmerült, hogy Kanada társult tagságot kaphatna az Európai Unióban, aminek pontos kereteit egy 2027-es csúcstalálkozón határozzák majd meg. Bár António Costa, az Európai Tanács elnöke szerint Kanada kulturálisan és értékrendjében a leginkább európai az EU-n kívüli országok közül, a jogilag nehezen értelmezhető státusz ötlete több tagállamban ellenállást váltott ki. Németország és más államok a háttérben azon dolgoztak, hogy a kifejezés kikerüljön a zárónyilatkozat tervezetéből, mert tartanak attól, hogy ez összezavarná a csatlakozásra váró tagjelölt országokat. Ennek ellenére Von der Leyen és Carney is nyíltan használta a társult tagság kifejezést a sajtótájékoztatón.

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A montreali esemény ugyanakkor belpolitikai súrlódásokat okozott Kanadában. A házigazda Québec tartományban nemrég kisebbségi kormányt alakító szeparatista Parti Québécois vezetője, Paul St-Pierre Plamondon bojkottálta a csúcstalálkozót, miután a szövetségi kormány nem engedélyezte számára a nyilvános felszólalást. A tartományi miniszterelnök a közösségi médiában élesen bírálta Ottawát, amiért az szerinte csupán biodíszletként kívánta használni őt ahelyett, hogy valódi beleszólást biztosított volna Québec érdekeinek képviseletére.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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