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Meglepő stratégia: új szövetségest talált az Európai Unió Ukrajna támogatására
Új stratégiai partnerséget hirdetett meg Kanada és az Európai Unió a montreali csúcstalálkozón, hogy választ adjanak a fokozódó geopolitikai bizonytalanságokra és a kereskedelmi feszültségekre. A Szövetség a Jövőért névre keresztelt, más országok számára is nyitott együttműködés célja a gazdasági integráció elmélyítése, az ellátási láncok biztosítása, valamint az amerikai technológiai és védelmi cégektől való függőség csökkentése - írta a The Guardian.
Mark Carney kanadai miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a kétnapos találkozó lezárásaként jelentette be a szövetség megalakulását. A felek megállapodtak abban, hogy Kanada hozzájárul az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós támogatási hitelhez. Emellett a jövőbeli tárgyalások során egy több tízmilliárd dollár értékű, szorosabban integrált piacot kívánnak létrehozni, miközben enyhítik a kereskedelmi és utazási korlátozásokat, valamint új oktatási lehetőségeket nyitnak meg. Von der Leyen kiemelte, hogy az új partnerség a megélhetési költségek csökkentéséhez is hozzájárul majd, mivel napjainkban az energia, a kritikus nyersanyagok és a félvezetők szállítását egyre gyakrabban használják gazdasági nyomásgyakorlásra.
Az új geopolitikai partnerek keresését kanadai részről az Egyesült Államokkal vívott kereskedelmi háború, valamint az amerikai hadiipartól való túlzott függőség motiválja. Ottawában komoly aggodalmat keltett, hogy a múlt héten, október közepén Elon Musk korlátozta a Starlink és a Starshield műholdas rendszerek sávszélességét Ukrajna felett, ami súlyosan megzavarta az ukrán katonai műveleteket. Carney többször figyelmeztetett arra a veszélyre, hogy Kanada védelmi technológiái ellentétes érdekű politikai szereplők vagy vállalatok kénye-kedvének lehetnek kiszolgáltatva, különös tekintettel arra, hogy a kanadai állampolgársággal is rendelkező Musk nyíltan bírálja a kormányzó Liberális Pártot, és támogatja a tartományok elszakadását.
Az amerikai technológiai óriásoktól való függetlenedés jegyében jelentették be a kanadai Cohere Inc. és a német Aleph Alpha GmbH mesterségesintelligencia-fejlesztő vállalatok tervezett fúzióját is. Az új cég torontói és berlini kettős székhellyel működik majd, a kanadai szövetségi kormány pedig akár 1,6 milliárd kanadai dollár értékű részesedést is szerezhet a Cohere-ben. Emellett Brüsszel és Ottawa megállapodott arról, hogy Kanada csatlakozik az európai szuperszámítógépes hálózathoz, így a kanadai fejlesztők európai gépeken taníthatják a mesterségesintelligencia-modelleket.
A csúcstalálkozón ismét felmerült, hogy Kanada társult tagságot kaphatna az Európai Unióban, aminek pontos kereteit egy 2027-es csúcstalálkozón határozzák majd meg. Bár António Costa, az Európai Tanács elnöke szerint Kanada kulturálisan és értékrendjében a leginkább európai az EU-n kívüli országok közül, a jogilag nehezen értelmezhető státusz ötlete több tagállamban ellenállást váltott ki. Németország és más államok a háttérben azon dolgoztak, hogy a kifejezés kikerüljön a zárónyilatkozat tervezetéből, mert tartanak attól, hogy ez összezavarná a csatlakozásra váró tagjelölt országokat. Ennek ellenére Von der Leyen és Carney is nyíltan használta a társult tagság kifejezést a sajtótájékoztatón.
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A montreali esemény ugyanakkor belpolitikai súrlódásokat okozott Kanadában. A házigazda Québec tartományban nemrég kisebbségi kormányt alakító szeparatista Parti Québécois vezetője, Paul St-Pierre Plamondon bojkottálta a csúcstalálkozót, miután a szövetségi kormány nem engedélyezte számára a nyilvános felszólalást. A tartományi miniszterelnök a közösségi médiában élesen bírálta Ottawát, amiért az szerinte csupán biodíszletként kívánta használni őt ahelyett, hogy valódi beleszólást biztosított volna Québec érdekeinek képviseletére.
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