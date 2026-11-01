Magyarország gazdasági felzárkózása 2026-ra megtorpant, mivel az olcsó munkaerőre, az exportra és az állami ösztönzőkre épülő modell elérte a határait.
Erős hetet zárt a magyar tőzsde, kilőtt a Telekom és az OTP: ezt csinálták a vezető részvények
Emelkedéssel zárta a hetet a Budapesti Értéktőzsde, a BUX index pénteken 145 257,34 ponton fejezte be a kereskedést. Ez 3208,75 pontos, vagyis 2,26 százalékos erősödést jelent az előző heti záróértékhez képest. A forgalom is élénkült, a befektetők összesen 126,98 milliárd forint értékben kötöttek üzleteket, szemben az előző heti 104,67 milliárd forinttal.
A vezető részvények közül a Richter kivételével mindegyik árfolyama emelkedett. A Magyar Telekom teljesített a legjobban, de az OTP és a Mol papírjai is jelentős pluszban zárták a hetet. A vezető részvények közül a Magyar Telekom produkálta a legnagyobb heti emelkedést. A távközlési társaság papírjai 4,24 százalékkal drágultak, pénteken 2800 forinton zártak. A heti forgalom 6,6 milliárd forintot tett ki.
Az OTP árfolyama 3,59 százalékkal erősödött, a bankpapír 41 800 forinton fejezte be a pénteki kereskedést. A részvényekkel összesen 67,6 milliárd forint értékben kereskedtek, vagyis továbbra is ez volt a legnagyobb forgalmú hazai tőzsdei papír.
A Mol szintén jó hetet zárt. Az olajipari vállalat részvényei 3,73 százalékkal kerültek feljebb, pénteken 5000 forinton állapodott meg az árfolyam. A heti forgalom meghaladta a 29,5 milliárd forintot.
Ezzel szemben a Richter papírjai 1,67 százalékot veszítettek értékükből. A gyógyszergyártó részvénye 12 950 forinton zárt, a heti forgalom meghaladta a 21,7 milliárd forintot.
A kis- és közepes részvények teljesítményét mutató BUMIX 0,30 százalékos mínuszban fejezte be a hetet, pénteken 8694,49 ponton zárt.
A Mol célárát emelte a UBS, az OTP-ét csökkentette a Goldman Sachs
A héten több vezető magyar részvényre is új elemzői célár érkezett. A Mol esetében a UBS 5500 forintról 5700 forintra emelte a 12 havi célárfolyamot, miközben vételi ajánlását változatlanul fenntartotta.
Az OTP-nél ezzel ellentétes irányú módosítás történt. A Goldman Sachs 52 200 forintról 50 600 forintra csökkentette a bankpapírra vonatkozó célárát, de továbbra is vételre ajánlja a részvényt.
A héten a 4iG-t a Gondosóra program szolgáltatása miatt érték kritikák, a társaság azonban visszautasította a túlárazásra vonatkozó állításokat. A cég szerint a 2022 és 2026 közötti szolgáltatási időszak egészére nettó 66,8 milliárd forint árbevétellel számol, az öt év átlagában pedig mindössze 4,8 százalékos árbevétel-arányos eredményt ér el.
A vállalat hangsúlyozta, hogy a szerződéses díj nem csupán a Gondosórák biztosítását és a program működtetését fedezte, hanem a teljes informatikai fejlesztést és a háttérinfrastruktúra kiépítését is. A szerződés 2026 végén lejár, ezt követően az állam veszi át a szolgáltatás működtetését.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A 4iG közlése szerint a szerződés lezárásakor mintegy 30 milliárd forint fejlesztési költségen számított szoftvert és eszközt ad térítésmentesen állami tulajdonba. A vállalat ezért arra is felhívta a figyelmet, hogy a jövő évi költségvetési keretet nem lehet közvetlenül összehasonlítani a korábbi szolgáltatási díjakkal.
Az euróbevezetés is napirenden van, a Fitch a költségvetési reformokat sürgeti
A héten a Fitch Ratings is értékelte Magyarország 2027-es költségvetési tervezetét és középtávú hiánycéljait. A hitelminősítő szerint azok összhangban vannak a kormány azon céljával, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket.
A Fitch ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy hiteles költségvetési reformok nélkül, illetve az államadósság emelkedésének megállítása hiányában leminősítés következhet. Alapforgatókönyvében 2026-ra a GDP 7,3 százalékának, 2027-re pedig 5,4 százalékának megfelelő költségvetési hiánnyal számol.
Közben megjelent a kormány középtávú gazdaságpolitikai és költségvetési programja is. A dokumentum a növekedési modell átalakítását, az államháztartási egyensúly helyreállítását és az euróbevezetés feltételeinek megteremtését jelöli meg stratégiai célként. A tényleges eurócsatlakozás időpontját azonban nem határozza meg.
Nevet válthat a Waberer’s
A vállalati hírek között szerepelt a Waberer’s International Nyrt. bejelentése is, amely szerint a társaság W Solum Holding Nyrt.-re változtatná a nevét. A lépés célja, hogy a tőzsdei anyavállalat elnevezése jobban tükrözze az elmúlt években kibővült cégcsoport portfólióját.
A névváltoztatásról december 8-án dönthet a társaság közgyűlése. Amennyiben a részvényesek jóváhagyják az előterjesztést, az új név 2027 januárjának elején léphet hatályba.
A magyar részvénypiac tehát összességében kedvező hetet zárt. A BUX emelkedése mellett a forgalom is nőtt, miközben a befektetőknek a vállalati hírek és az elemzői célárváltozások mellett a magyar gazdaságpolitika, a költségvetés és az euróbevezetés kilátásai is adtak mérlegelnivalót.
A következő hetek egyik legfontosabb parlamenti feladata a 2027-es költségvetési törvényjavaslat megtárgyalása lesz.
Benyújtotta a kormány a 2027-es költségvetést: több millió magyart érinthetnek a változások, itt vannak a legfontosabb részletek
Hivatalosan is az Országgyűlés elé került a Tisza-kormány 2027-es költségvetési javaslata.
A székházfelújítás ügyében a jegybank új vezetése már tavaly októberben feljelentést tett hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt.
Vegyesen alakult pénteken, a hónap utolsó kereskedési napján a forint árfolyama.
Az elmúlt időszak turbulens nemzetközi eseményei és az új költségvetés bemutatása miatt gyengélkedő magyar fizetőeszköz az utóbbi napokban jelentős lendületet vett.
Újabb csúcsot döntött az európai gázár, és a java még hátravan: sokba kerülhet az idei fűtési szezon
Jelentősebb árcsökkenés egyelőre csak a fűtési szezon végén, a 2027. áprilisi szállítású kontraktusoknál rajzolódik ki.
Jövő héten hallgatná meg a parlamenti bizottság a letartóztatott volt jegybankelnököt, az ügyvéd szerint személyesen kell megjelennie.
Óriási változás jön a magyar üzletekben, diszkontokban: teljesen új világ köszönt be a Tisza-kormány intézkedései után
A jövő évi költségvetés tervezete alapján a Tisza-kormány fokozatos, óvatosabb piaci lépésekre rendezkedik be a hazai kiskereskedelemben.
Friss számok érkeztek a magyar gazdaságról: megvan a ludas, ez a szektor fékezi leginkább a fejlődést
2026 III. negyedévében a gazdaság teljesítménye 1,5%-kal meghaladta a 2025. III. negyedévit.
Brutális mértékben fogy a magyar lakosság: ha ez így megy tovább, még pár évtized, és kiürül az ország
Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 4,8, a halálozásoké 1,9, a házasságkötéseké 18%-kal volt alacsonyabb.
Négy ország, négy valuta: a politika megfeledkezhet róla, de a külkereskedelem összetartja a Visegrádi Négyeket
A V4-ek közelednek egymáshoz, keresik az együttműködés új lehetőségeit, ami növelné súlyukat, javítaná érdekérvényesítő képességüket, befolyásukat az EU döntéshozatalában.
Az Európai Központi Bank (EKB) októberi ülésén változatlanul 2,5 százalékon hagyta az irányadó betéti rátát.
A távozás hátterében politikai okok, vélhetően a jövő évi francia elnökválasztások állnak.
907 millió eurós többlettel zárta a szeptembert a magyar termék-külkereskedelem, az egyenleg pedig 266 millió euróval javult az egy évvel korábbihoz képest.
Jelentősen emelkedtek az ipari termelői árak Magyarországon szeptemberben.
Alig változott a forint árfolyama csütörtök reggel a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon.
Ezermilliárdos számlát kaphat Magyarország: adóemelést és átcsoportosítást is hozhat a NATO elvárása
A GDP 3,5 százalékára nőhetnek a magyar védelmi kiadások 2035-re, de kérdés, mennyi pénz marad ebből a hazai gazdaságban.
Történelmi mélypontra kerültek Magyarország vízkészletei: a talajokban, a folyókban és a felszín alatti vizekben is hiány mutatkozik.
-
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
-
Megbízható európai minőség a magyar piacon (x)
Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
-
Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.