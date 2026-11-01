Erős hetet zárt a magyar tőzsde, kilőtt a Telekom és az OTP: ezt csinálták a vezető részvények

Emelkedéssel zárta a hetet a Budapesti Értéktőzsde, a BUX index pénteken 145 257,34 ponton fejezte be a kereskedést. Ez 3208,75 pontos, vagyis 2,26 százalékos erősödést jelent az előző heti záróértékhez képest. A forgalom is élénkült, a befektetők összesen 126,98 milliárd forint értékben kötöttek üzleteket, szemben az előző heti 104,67 milliárd forinttal.

A vezető részvények közül a Richter kivételével mindegyik árfolyama emelkedett. A Magyar Telekom teljesített a legjobban, de az OTP és a Mol papírjai is jelentős pluszban zárták a hetet. A vezető részvények közül a Magyar Telekom produkálta a legnagyobb heti emelkedést. A távközlési társaság papírjai 4,24 százalékkal drágultak, pénteken 2800 forinton zártak. A heti forgalom 6,6 milliárd forintot tett ki.

Az OTP árfolyama 3,59 százalékkal erősödött, a bankpapír 41 800 forinton fejezte be a pénteki kereskedést. A részvényekkel összesen 67,6 milliárd forint értékben kereskedtek, vagyis továbbra is ez volt a legnagyobb forgalmú hazai tőzsdei papír.

A Mol szintén jó hetet zárt. Az olajipari vállalat részvényei 3,73 százalékkal kerültek feljebb, pénteken 5000 forinton állapodott meg az árfolyam. A heti forgalom meghaladta a 29,5 milliárd forintot.

Ezzel szemben a Richter papírjai 1,67 százalékot veszítettek értékükből. A gyógyszergyártó részvénye 12 950 forinton zárt, a heti forgalom meghaladta a 21,7 milliárd forintot.

A kis- és közepes részvények teljesítményét mutató BUMIX 0,30 százalékos mínuszban fejezte be a hetet, pénteken 8694,49 ponton zárt.

A Mol célárát emelte a UBS, az OTP-ét csökkentette a Goldman Sachs

A héten több vezető magyar részvényre is új elemzői célár érkezett. A Mol esetében a UBS 5500 forintról 5700 forintra emelte a 12 havi célárfolyamot, miközben vételi ajánlását változatlanul fenntartotta.

Az OTP-nél ezzel ellentétes irányú módosítás történt. A Goldman Sachs 52 200 forintról 50 600 forintra csökkentette a bankpapírra vonatkozó célárát, de továbbra is vételre ajánlja a részvényt.

A héten a 4iG-t a Gondosóra program szolgáltatása miatt érték kritikák, a társaság azonban visszautasította a túlárazásra vonatkozó állításokat. A cég szerint a 2022 és 2026 közötti szolgáltatási időszak egészére nettó 66,8 milliárd forint árbevétellel számol, az öt év átlagában pedig mindössze 4,8 százalékos árbevétel-arányos eredményt ér el.

A vállalat hangsúlyozta, hogy a szerződéses díj nem csupán a Gondosórák biztosítását és a program működtetését fedezte, hanem a teljes informatikai fejlesztést és a háttérinfrastruktúra kiépítését is. A szerződés 2026 végén lejár, ezt követően az állam veszi át a szolgáltatás működtetését.

A 4iG közlése szerint a szerződés lezárásakor mintegy 30 milliárd forint fejlesztési költségen számított szoftvert és eszközt ad térítésmentesen állami tulajdonba. A vállalat ezért arra is felhívta a figyelmet, hogy a jövő évi költségvetési keretet nem lehet közvetlenül összehasonlítani a korábbi szolgáltatási díjakkal.

Az euróbevezetés is napirenden van, a Fitch a költségvetési reformokat sürgeti

A héten a Fitch Ratings is értékelte Magyarország 2027-es költségvetési tervezetét és középtávú hiánycéljait. A hitelminősítő szerint azok összhangban vannak a kormány azon céljával, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket.

A Fitch ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy hiteles költségvetési reformok nélkül, illetve az államadósság emelkedésének megállítása hiányában leminősítés következhet. Alapforgatókönyvében 2026-ra a GDP 7,3 százalékának, 2027-re pedig 5,4 százalékának megfelelő költségvetési hiánnyal számol.

Közben megjelent a kormány középtávú gazdaságpolitikai és költségvetési programja is. A dokumentum a növekedési modell átalakítását, az államháztartási egyensúly helyreállítását és az euróbevezetés feltételeinek megteremtését jelöli meg stratégiai célként. A tényleges eurócsatlakozás időpontját azonban nem határozza meg.

Nevet válthat a Waberer’s

A vállalati hírek között szerepelt a Waberer’s International Nyrt. bejelentése is, amely szerint a társaság W Solum Holding Nyrt.-re változtatná a nevét. A lépés célja, hogy a tőzsdei anyavállalat elnevezése jobban tükrözze az elmúlt években kibővült cégcsoport portfólióját.

A névváltoztatásról december 8-án dönthet a társaság közgyűlése. Amennyiben a részvényesek jóváhagyják az előterjesztést, az új név 2027 januárjának elején léphet hatályba.

A magyar részvénypiac tehát összességében kedvező hetet zárt. A BUX emelkedése mellett a forgalom is nőtt, miközben a befektetőknek a vállalati hírek és az elemzői célárváltozások mellett a magyar gazdaságpolitika, a költségvetés és az euróbevezetés kilátásai is adtak mérlegelnivalót.