A szervezők célja, hogy a veterán filmes szakember révén mind a négy kiemelt eseménybe jellegzetesen hollywoodi stílust vigyenek.
Igazi futballmaraton: Szoboszlai Dominik rangadója és a magyar bajnokság slágermeccsei egy napon
A hétvége zárónapján sem maradnak izgalmak nélkül a futballrajongók. November 1-jén, vasárnap Európa szinte valamennyi jelentős bajnokságában pályára lépnek a csapatok, a programban pedig több kiemelkedő rangadó is szerepel. A Premier League-ben a Liverpool az Arsenalt fogadja, Olaszországban a Juventus és a Napoli csap össze, a spanyol bajnokságban pedig a baszk derbi ígérkezik a nap egyik legnagyobb eseményének.
A magyar szurkolók számára különösen mozgalmas délután következik. Az OTP Bank Ligában három mérkőzést rendeznek, köztük a Ferencváros és a Paks összecsapását, de pályára lép a Puskás Akadémia és az Újpest is. A Szoboszlai Dominikot foglalkoztató Liverpool esti rangadója pedig a nemzetközi program egyik legfontosabb találkozója lesz.
Három mérkőzéssel folytatódik vasárnap a magyar élvonal 12. fordulója. A programot a Puskás Akadémia és a Debreceni VSC összecsapása nyitja 13:30-kor, majd 16 órától következik a Ferencváros–Paks rangadó. Az esti mérkőzésen az Újpest a Nyíregyházát fogadja 18:15-től.
A felcsútiak a bajnoki tabella második helyéről várják a Debrecen elleni találkozót, 21 ponttal. A DVSC jelenleg az ötödik pozícióban áll, 16 ponttal, így a két együttes összecsapása a dobogóért folytatott verseny szempontjából is érdekes lehet.
A Ferencváros és a Paks találkozója különösen izgalmasnak ígérkezik. A zöld-fehérek négy egymást követő döntetlen után legutóbb 5–0-ra győzték le az MTK-t, így ismét sikerült visszatérniük a győztes útra. A tolnaiak szintén 17 ponttal állnak, és a negyedik helyről várják a rangadót. A két csapat legutóbbi egymás elleni bajnokiján, július 26-án a Paks hazai pályán 4–2-re nyert, így a Ferencvárosnak van miért visszavágnia.
A nap utolsó magyar mérkőzésén az Újpest a Nyíregyháza Spartacust fogadja. A lila-fehérek 15 ponttal a hetedikek, míg a szabolcsiak 11 ponttal a tizedik helyen állnak. A két együttesnek egyaránt fontos lenne a pontszerzés, így a Szusza Ferenc Stadionban is kiélezett mérkőzésre lehet számítani.
Az OTP Bank Liga vasárnapi programja
Puskás Akadémia–Debreceni VSC (13:30)
Ferencvárosi TC–Paksi FC (16:00)
Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (18:15)
A vasárnapi európai futballprogram egyik legnagyobb rangadója az Anfielden lesz, ahol a Liverpool az Arsenalt fogadja. A találkozó magyar idő szerint 17:30-kor kezdődik. A két együttes összecsapása rendszerint a Premier League egyik legnagyobb érdeklődéssel várt mérkőzése, hiszen mindkét klub a bajnoki élmezőnyhöz tartozik. A találkozó eredménye a tabella későbbi alakulására is hatással lehet.
A magyar szurkolók számára külön érdekesség, hogy Szoboszlai Dominik is a Liverpool játékosa. A válogatott középpályás szereplése ezúttal is kiemelt figyelmet kaphat, különösen egy ilyen rangadón, amelyen a hazaiaknak komoly erőpróbával kell szembenézniük.
Az Arsenal az utóbbi években rendszeresen a bajnoki címért küzd, míg a Liverpool szintén a legmagasabb célokkal vág neki az idénynek. Az Anfield atmoszférája és a két együttes támadófutballja miatt látványos összecsapásra lehet számítani.
Otthon javíthat a Juventus
Az olasz élvonalban öt mérkőzést rendeznek vasárnap, a nap legnagyobb eseménye pedig egyértelműen a Juventus és a Napoli rangadója lesz. A torinói és a nápolyi együttes 20:45-kor találkozik egymással. A két klub párharca az olasz futball egyik legnagyobb presztízsű összecsapása. A Juventus és a Napoli szurkolói között hosszú múltra visszatekintő rivalizálás húzódik, a mérkőzéseknek pedig rendszerint a bajnoki versenyfutás szempontjából is komoly jelentőségük van.
A Juventus hazai pályán szeretné érvényesíteni előnyét, de a Napoli számára is fontos lehet egy idegenbeli siker. A két együttes találkozója a vasárnapi futballmaraton egyik legjobb esti programjának ígérkezik.
A délutáni kínálatban a Lazio és a Cagliari mérkőzése is figyelmet érdemel. A rómaiak 15 órakor fogadják a szardíniai együttest, ugyanebben az időpontban pedig a Frosinone és a Torino is összecsap. A Serie A vasárnapi programját a Como és a Venezia 12:30-as mérkőzése nyitja, míg este a Lecce és a Genoa találkozóját rendezik.
Como–Venezia (12:30)
Frosinone–Torino (15:00)
Lazio–Cagliari (15:00)
Lecce–Genoa (18:00)
Juventus–Napoli (20:45)
A spanyol élvonal vasárnapi programjának egyik különlegessége, hogy a Real Madrid a Racing Santander vendégeként lép pályára. A két együttes 16:15-kor találkozik az Estadio El Sardineróban. A santanderi klub számára különleges alkalom, hogy ismét a spanyol élvonalban fogadhatja az ország egyik legsikeresebb csapatát. A Real Madrid számára ugyanakkor kötelező feladat a pontszerzés, hiszen a bajnoki versenyfutásban minden botlásnak komoly következményei lehetnek.
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A délutáni programot 14 órakor a Getafe és a Sevilla összecsapása nyitja, majd 18:30-kor az Elche a Valenciát fogadja. A nap leginkább várt spanyol mérkőzése azonban a baszk derbi lesz. Az Athletic Club és a Real Sociedad 21 órakor csap össze a San Mamésben. A bilbaói és a San Sebastián-i együttes rivalizálása különleges helyet foglal el a spanyol futballban, a két klub találkozója pedig rendszerint komoly presztízscsatát hoz.
Getafe–Sevilla (14:00)
Racing Santander–Real Madrid (16:15)
Elche–Valencia (18:30)
Athletic Club–Real Sociedad (21:00)
A német élvonalban két mérkőzést rendeznek vasárnap. A délutáni programban az Union Berlin a Köln együttesét fogadja 15:30-kor, majd 17:30-tól az Eintracht Frankfurt és a Hamburger SV találkozik.
A frankfurtiak hazai pályán szeretnék megszerezni a három pontot, a Hamburgnak pedig idegenben kell helytállnia. A két csapat összecsapása azért is érdekes, mert a HSV visszatérése az élvonalba ismét régi Bundesliga-párharcokat hozott vissza a német futballba. Az Union Berlin–Köln mérkőzés szintén fontos lehet a középmezőny alakulása szempontjából. A két találkozóval lezárul a Bundesliga vasárnapi programja.
A Bundesliga vasárnapi mérkőzései
Union Berlin–1. FC Köln (15:30)
Eintracht Frankfurt–Hamburger SV (17:30)
A francia élvonalban négy mérkőzést rendeznek vasárnap. A programot 15 órakor a Strasbourg és az Auxerre összecsapása nyitja, majd 17:15-kor két találkozót is rendeznek. A Lyon az Angers SCO-t fogadja, míg a Paris FC az AS Monacóval találkozik. Mindkét mérkőzés érdekes erőpróba lehet a francia bajnokságban, különösen a hazai pályán szereplő együttesek számára.
A nap legnagyobb francia rangadója este következik. Az Olympique Marseille 20:45-kor a Toulouse-t fogadja a Stade Vélodrome-ban. A marseille-i szurkolók előtt mindig különleges hangulatú mérkőzések várnak a csapatra, a hazaiak pedig ezúttal is győzelemmel szeretnék megörvendeztetni közönségüket.
Strasbourg–Auxerre (15:00)
Lyon–Angers SCO (17:15)
Paris FC–AS Monaco (17:15)
Olympique Marseille–Toulouse (20:45)
Így áll össze a vasárnapi futballmaraton
Aki egész napos futballprogramot tervez, annak már 13:30-kor érdemes bekapcsolnia a televíziót a Puskás Akadémia–Debreceni VSC találkozó miatt. Délután 16 órakor következik a Ferencváros–Paks rangadó, miközben 16:15-kor a Racing Santander és a Real Madrid összecsapása is képernyőre kerülhet.
A nap egyik legfontosabb mérkőzése 17:30-kor kezdődik, amikor a Liverpool az Arsenalt fogadja. A Szoboszlai Dominik miatt is kiemelt figyelmet kapó rangadó után este a Juventus–Napoli összecsapás lehet a fő attrakció 20:45-től.
Aki még ekkor sem szeretné abbahagyni a futballnézést, annak a 21 órakor kezdődő Athletic Club–Real Sociedad baszk derbi kínál újabb izgalmas alternatívát. November első vasárnapján tehát a magyar bajnoki rangadók mellett a Premier League, a Serie A és a La Liga is gondoskodik a látnivalóról. A programban több olyan összecsapás szerepel, amelyet a semleges futballrajongóknak is érdemes lesz követniük.
A játékos hiánya nemcsak klubjának, hanem a magyar nemzeti csapatnak is komoly veszteség.
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